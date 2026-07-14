Yipio increpó a Sol Abraham luego de la eliminación de Manuel de Gran Hermano: “Lo ensuciaste”

Yipio insultó a Sol en Gran Hermano (Video: Telefe)

La salida de Manuel de Gran Hermano Generación Dorada generó un clima de tensión y desconsuelo dentro de la casa, marcado por escenas de llanto y gestos de apoyo entre los participantes más cercanos al eliminado. El impacto de su despedida se sintió especialmente entre Yipio y Juanicar, quienes no pudieron contener las lágrimas tras el anuncio de Santiago del Moro. La uruguaya fue la más afectada, y la velada terminó en un fuerte exabrupto contra Sol Abraham, ubicada en el bando contrario, quien festejó la salida del joven.

La gala de eliminación del lunes dejó en evidencia cómo la convivencia puede verse alterada por la partida inesperada de uno de los protagonistas. El momento clave llegó cuando se confirmó que Manuel había perdido el mano a mano frente a Luana, lo que desató una mezcla de tristeza, enojo y hasta enfrentamientos verbales entre algunos de los jugadores.

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La eliminación de Manuel fue el resultado de una campaña sostenida en las redes sociales, donde en los días previos se multiplicaron los mensajes en su contra. Usuarios indignados impulsaron su salida, señalando una frase polémica sobre la bandera argentina como disparador de la reacción colectiva.

La fuerte reacción de Yipio por la eliminación de Manu

Durante la transmisión, Manuel se dirigió a sus compañeros para despedirse: “Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos”, expresó, antes de dejar en claro su postura respecto al juego y sus objetivos: “Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina”.

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A Yipio y Juanicar, sus aliados más fieles, les dedicó un mensaje especial: “Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera”, les dijo, reforzando su respaldo incluso desde fuera de la competencia.

Antes de dejar la casa, Manuel respaldó a Yipio y Juanicar y les pidió que llegaran a la final de Gran Hermano Generación Dorada

Antes de irse, lanzó una frase punzante que resonó entre los presentes: “Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo”, marcando así su opinión sobre la autenticidad de algunos participantes.

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Mientras Sol celebraba la decisión del público, la reacción de Yipio fue inmediata y cargada de bronca: “¡Lo lograste, forra! Lo ensuciaste, lo lograste”, le gritó, dejando ver la intensidad de las emociones en el encierro. Por su parte, Juanicar se refugió en una habitación y descargó su angustia golpeando la cama, en una escena que conmovió a la audiencia. Mientras tanto, Sol salió al jardín a gritar su felicidad: “¡Gracias gente, gracias! Gran Hermano, te amo!”, vociferó.

Manuel quedó eliminado después de que se viralizara una frase sobre la bandera argentina y creciera el voto negativo en su contra

La partida de Manuel no solo modificó la dinámica interna de la casa, sino que también expuso la influencia que ejercen las redes sociales en el destino de los concursantes. La campaña en su contra se potenció tras un episodio que involucró a la bandera argentina y que despertó un fuerte debate en la opinión pública.

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El hecho que precipitó la reacción del público fue una frase desafortunada que Manuel pronunció durante un momento de distensión futbolera. Mientras los jugadores alentaban a la Selección Argentina en la previa al partido contra Suiza por el Mundial 2026, el participante lanzó: “La bandera argentina va en los huevos o en el cul...”, comentario que quedó registrado por el audio y rápidamente se viralizó.

Manuel se despidió de sus compañeros con un mensaje en el que afirmó que se iba en paz y sin buscar el premio

Este episodio fue central para que el público, que hasta entonces se mostraba dividido, impulsara su eliminación. Distintas cuentas en redes sociales promovieron el voto negativo con mensajes como: “¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!”.

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La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada será recordada por el peso de una frase, el poder de las redes sociales y la intensidad de los vínculos que se forjan —y se quiebran— bajo la mirada del público.