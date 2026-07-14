El día que la mamá de Leandro Paredes quiso a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

Marcelo Tinelli relató una anécdota acerca de la madre del futbolista Leandro Paredes, el intento por tener a él y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

La última emisión de Infobae Mundial sorprendió con una historia inesperada que unió el pasado y el presente de la televisión argentina y el fútbol. Marcelo Tinelli compartió una anécdota inédita relacionada con Leandro Paredes, figura de la Selección, y su madre, quien hace más de tres décadas buscó convertir a dos estrellas del espectáculo en padrinos del futuro futbolista. El relato se dio en un clima distendido, en compañía de los integrantes de Paren La Mano, en la previa del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por la semifinal.

El conductor explicó que, durante el fin de semana, Myriam, la mamá del mediocampista de Boca Juniors, le recordó un hecho que él desconocía. Según reconstruyó Tinelli, la mujer intentó en 1994 comunicarse con Telefe, canal donde brillaban tanto él como Susana Giménez, con la intención de que ambos fueran los padrinos de bautismo de su hijo.

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El intento de contacto fue peculiar y espontáneo. Myriam llamó directamente al canal, sin intermediarios ni protocolo, con la esperanza de lograr su cometido. “Hace treinta y dos años, cuando nació Leandro Paredes, la mamá llamó a Telefe así, random: levantó un teléfono y llamó a Telefe y dijo: ‘Susana Giménez quiero que sea la madrina y Marcelo Tinelli el padrino de Leandro Paredes’”, relató Tinelli ante la sorpresa de los presentes y de su interlocutor, Luquita Rodríguez.

Marcelo Tinelli acompañado pr los chicos de Paren la mano, Germán Beder, Luquita Rodríguez, Alfredo Montes de Oca y Joaquín Cavanna

La llamada no tuvo el desenlace esperado para la familia Paredes. Del lado de la producción de Susana Giménez, nadie respondió. Por el lado de Tinelli, la comunicación fue atendida por Marcela Feudale, histórica locutora y colaboradora del conductor, quien no llegó a transmitir el mensaje. “Por supuesto, Susana no lo atendió a nadie y en el equipo nuestro la atendió la enana Feudale. Entonces dice que no, no me pasó conmigo. Entonces dice: ‘Si vos hubieras estado ahí, vos hubieras sido el padrino de Leandro’”, reconstruyó Tinelli en vivo.

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La anécdota, contada en tono cómplice y humorístico, generó risas en el estudio. Tinelli bromeó sobre cómo el destino del jugador podría haber cambiado si él hubiera sido su padrino: “Y yo le digo: ‘Myriam, si yo lo hubiera tenido a Leandro, Leandro no hubiera jugado en Boca, ni hubiera sido hincha de Boca, hubiera sido cuervo’”, relató en referencia a su histórico vínculo con San Lorenzo.

Myriam, la mamá de Leandro Paredes

La historia de la madre de Leandro Paredes ilustra cómo, en ocasiones, la admiración por figuras públicas y la televisión puede influir en decisiones familiares, incluso en rituales tan tradicionales como la elección de los padrinos. La anécdota destaca el modo en que los ídolos mediáticos de los años 90, como Susana Giménez y Marcelo Tinelli, formaban parte del imaginario colectivo, al punto de ser considerados para roles cercanos en la vida personal de sus admiradores.

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Durante la emisión, los integrantes de Paren La Mano acompañaron a Tinelli en la antesala del encuentro decisivo entre Argentina e Inglaterra. Luquita Rodríguez y sus compañeros aportaron dinamismo y humor, interactuando con el conductor en torno a la historia de Paredes, y aportando su propio asombro e ingenio a la conversación.

Rodríguez no ocultó su incredulidad ante el relato de Tinelli: “¿En serio?”, preguntó, a lo que el conductor respondió afirmativamente y con detalles, reforzando la veracidad de la anécdota. El intercambio entre ambos sirvió como puente entre generaciones televisivas y futbolísticas, mientras el estudio mantenía la atención puesta en el inminente partido de semifinales.

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Incluso Tinelli ironizó sobre el posible futuro alternativo de Paredes si el pedido de su madre se hubiera concretado: “Ahora que me decís esto, repliquemos esto”, dijo en tono de broma, sugiriendo la posibilidad de “bautizar” simbólicamente a Paredes como su ahijado, aunque reconoció que el propio futbolista podría rechazar la idea: “Yo creo que Paredes me manda a la mierda”.

El episodio tuvo lugar en Infobae Mundial, que se consolidó como un espacio donde los protagonistas del deporte y el espectáculo se encuentran para compartir no solo análisis y expectativas deportivas, sino también historias personales que aportan una mirada diferente a la actualidad. El formato del programa favorece la espontaneidad y la confidencia, permitiendo que anécdotas como la de la madre de Paredes surjan sin guion y en un contexto de camaradería.

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