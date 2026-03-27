Tecno

Llega a iPhone una actualización que corrige errores al escribir rápido en el teclado

Entre otras mejoras que introduce iOS 26.4 en dispositivos Apple está la introducción de nuevos emojis, mayor seguridad y sugerencias musicales personalizadas con IA

Guardar
Un iPhone en primer plano muestra en su pantalla el número 26.4 sobre un fondo en tonos azul y verde.
La próxima versión del sistema operativo trae varias mejoras en el uso del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una actualización clave en el sistema operativo iOS aborda un problema que impactaba a los usuarios desde la llegada de la versión 26 a teléfonos iPhone: la falla en el teclado que dificultaba la escritura rápida y alteraba la experiencia diaria de millones de usuarios.

Con la llegada de la nueva actualización, identificada como iOS 26.4, se corrige de manera integral este error y, al mismo tiempo, se introducen mejoras que refuerzan la seguridad y amplían las funciones de inteligencia artificial en el ecosistema Apple.

El despliegue general de iOS 26.4 está previsto para principios de la próxima semana. Una vez liberada, los usuarios podrán instalar la actualización directamente desde los ajustes del iPhone en la sección de actualización de software.

Qué error solucionó la nueva actualización de iOS 26 en iPhone

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mejora permite optimizar la eficiencia del autocorrector del teclado del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios habían reportado desde finales de 2025 que, aunque el teclado del iPhone mostraba la animación habitual al pulsar cada tecla, ciertas letras no se registraban realmente en el mensaje, lo que generaba palabras incompletas sin advertencia inmediata.

Además, la incidencia dificultaba la labor del sistema de corrección automática, incapaz de sugerir o rectificar palabras correctamente, porque las letras ausentes impedían reconocer los términos previstos por el usuario. La situación fue tema frecuente en foros como Reddit, donde las quejas se volvieron reiteradas a lo largo de los últimos meses.

Apple no brindó explicaciones oficiales hasta la publicación de las notas de la beta de iOS 26.4, documento donde se confirma la solución definitiva a este inconveniente reportado en dispositivos actualizados desde la versión 26.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La corrección del error fue vista en la versión Beta y se espera que pronto se expanda a todos los usuarios de iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actualización corrige los problemas en la escritura rápida y restablece la eficacia del corrector automático, permitiendo una experiencia fluida y segura para quienes utilizan el teclado con frecuencia.

Qué otras novedades trae iOS 26.4 para los usuarios de iPhone

La beta de iOS 26.4 introduce novedades orientadas a modificar tanto el espacio visual como la seguridad del usuario. Entre las funciones destacadas sobresale la incorporación de nuevos emojis, como trombón, orca, cofre del tesoro, cara distorsionada, criatura peluda, deslizamiento de tierra y la llamada nube de lucha.

La actualización suma modificadores de tono de piel en figuras de personas luchando y bailarines con orejas de conejo, junto a un emoji de bailarina de ballet de género neutral.

iPhone - emoji - iOS 26.4 - tecnología - 9 de marzo
La nueva versión de iOS incluye emojis como orca, trombón y criatura peluda, ampliando las opciones visuales para los usuarios. (Foto: @Emojipedia)

En el campo de la seguridad, desde esta versión beta, la función de protección antirrobos se activa automáticamente en todos los dispositivos compatibles.

Esta medida elimina el ajuste manual y obliga a la autenticación facial o por huella digital en acciones cruciales, como la visualización de contraseñas, la gestión del modo Perdido en la app Buscar y las compras realizadas en Safari.

Cómo la inteligencia artificial revoluciona las capacidades de Apple Music

Otra innovación destacada es la integración de capacidades de inteligencia artificial generativa en Apple Music. La función denominada “Playground de Playlists” posibilita crear de forma instantánea listas personalizadas de 25 canciones en función de descripciones escritas por el usuario.

Apple Music tiene una promoción para nuevos usuarios del servicio.
Apple Music incorpora inteligencia artificial generativa en iOS 26.4 para crear listas de reproducción personalizadas según las descripciones del usuario. (Foto: Apple)

Cómo un caso específico de esta novedad está la posibilidad de escribir “canciones para tomar café a la mañana” o “temas de disco que definieron los años 70”. Este sistema asigna títulos propios a cada lista, adaptando la experiencia musical al ánimo y las preferencias declaradas.

Asimismo, Apple Music suma una sección “Conciertos cerca de ti”, que identifica eventos en vivo de los artistas favoritos del usuario según su localización. La aplicación experimenta un rediseño visual en portadas de álbumes y listas, que ahora utilizan colores y efectos de pantalla completa.

Por último, la actualización incorpora un nuevo widget para música ambiental, disponible tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, que permite reproducir sonidos diseñados para dormir, concentrarse o relajarse.

Temas Relacionados

iPhoneActualizaciónTecladoiOS 26Appletecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si te enredas usando Windows, un ingeniero de Microsoft explica cuál es el problema de su interfaz

Las diferencias entre los estilos gráficos de los menús y las ventajas han sido parte del problema durante más de 30 años

Si te enredas usando Windows, un ingeniero de Microsoft explica cuál es el problema de su interfaz

Si quieres recuperar velocidad en tu celular deberías desinstalar esta app de inmediato

Las apps que ocupan varios gigabytes afectan la velocidad, especialmente en dispositivos con poca memoria

Si quieres recuperar velocidad en tu celular deberías desinstalar esta app de inmediato

Cómo evitar y reacionar ante un incendio en casa causado por un cargador de celular

El uso de cargadores de baja calidad o defectuosos aumenta los riesgos de cortocircuitos y sobrecalentamiento

Cómo evitar y reacionar ante un incendio en casa causado por un cargador de celular

FIFA está de regreso con un nuevo juego gratis para la Copa Mundial 2026

Tras su separación de Electronic Arts, la marca está de regreso con una experiencia arcade

FIFA está de regreso con un nuevo juego gratis para la Copa Mundial 2026

Google financia con USD 5 millones la educación en inteligencia artificial de América Latina

El objetivo incluye entrenar a 24.000 educadores que enseñarán IA a estudiantes de 11 a 14 años de edad

Google financia con USD 5 millones la educación en inteligencia artificial de América Latina
DEPORTES
La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

TELESHOW
Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Adrián Suar y Araceli González cara a cara en el juzgado: los motivos

Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio

Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

Más de 9,5 millones de toneladas de sargazo invaden playas de Florida y el Caribe en marzo en pleno Spring Break

Panamá presenta balance ambiental con avances técnicos y tareas pendientes

¿Demasiada libertad? El temor de Platón a que la democracia se convierta en su peor enemiga