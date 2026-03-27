Llega a iPhone una actualización que corrige errores al escribir rápido en el teclado

La próxima versión del sistema operativo trae varias mejoras en el uso del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una actualización clave en el sistema operativo iOS aborda un problema que impactaba a los usuarios desde la llegada de la versión 26 a teléfonos iPhone: la falla en el teclado que dificultaba la escritura rápida y alteraba la experiencia diaria de millones de usuarios.

Con la llegada de la nueva actualización, identificada como iOS 26.4, se corrige de manera integral este error y, al mismo tiempo, se introducen mejoras que refuerzan la seguridad y amplían las funciones de inteligencia artificial en el ecosistema Apple.

El despliegue general de iOS 26.4 está previsto para principios de la próxima semana. Una vez liberada, los usuarios podrán instalar la actualización directamente desde los ajustes del iPhone en la sección de actualización de software.

Qué error solucionó la nueva actualización de iOS 26 en iPhone

La mejora permite optimizar la eficiencia del autocorrector del teclado del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios habían reportado desde finales de 2025 que, aunque el teclado del iPhone mostraba la animación habitual al pulsar cada tecla, ciertas letras no se registraban realmente en el mensaje, lo que generaba palabras incompletas sin advertencia inmediata.

Además, la incidencia dificultaba la labor del sistema de corrección automática, incapaz de sugerir o rectificar palabras correctamente, porque las letras ausentes impedían reconocer los términos previstos por el usuario. La situación fue tema frecuente en foros como Reddit, donde las quejas se volvieron reiteradas a lo largo de los últimos meses.

Apple no brindó explicaciones oficiales hasta la publicación de las notas de la beta de iOS 26.4, documento donde se confirma la solución definitiva a este inconveniente reportado en dispositivos actualizados desde la versión 26.

La corrección del error fue vista en la versión Beta y se espera que pronto se expanda a todos los usuarios de iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actualización corrige los problemas en la escritura rápida y restablece la eficacia del corrector automático, permitiendo una experiencia fluida y segura para quienes utilizan el teclado con frecuencia.

Qué otras novedades trae iOS 26.4 para los usuarios de iPhone

La beta de iOS 26.4 introduce novedades orientadas a modificar tanto el espacio visual como la seguridad del usuario. Entre las funciones destacadas sobresale la incorporación de nuevos emojis, como trombón, orca, cofre del tesoro, cara distorsionada, criatura peluda, deslizamiento de tierra y la llamada nube de lucha.

La actualización suma modificadores de tono de piel en figuras de personas luchando y bailarines con orejas de conejo, junto a un emoji de bailarina de ballet de género neutral.

La nueva versión de iOS incluye emojis como orca, trombón y criatura peluda, ampliando las opciones visuales para los usuarios. (Foto: @Emojipedia)

En el campo de la seguridad, desde esta versión beta, la función de protección antirrobos se activa automáticamente en todos los dispositivos compatibles.

Esta medida elimina el ajuste manual y obliga a la autenticación facial o por huella digital en acciones cruciales, como la visualización de contraseñas, la gestión del modo Perdido en la app Buscar y las compras realizadas en Safari.

Cómo la inteligencia artificial revoluciona las capacidades de Apple Music

Otra innovación destacada es la integración de capacidades de inteligencia artificial generativa en Apple Music. La función denominada “Playground de Playlists” posibilita crear de forma instantánea listas personalizadas de 25 canciones en función de descripciones escritas por el usuario.

Apple Music incorpora inteligencia artificial generativa en iOS 26.4 para crear listas de reproducción personalizadas según las descripciones del usuario. (Foto: Apple)

Cómo un caso específico de esta novedad está la posibilidad de escribir “canciones para tomar café a la mañana” o “temas de disco que definieron los años 70”. Este sistema asigna títulos propios a cada lista, adaptando la experiencia musical al ánimo y las preferencias declaradas.

Asimismo, Apple Music suma una sección “Conciertos cerca de ti”, que identifica eventos en vivo de los artistas favoritos del usuario según su localización. La aplicación experimenta un rediseño visual en portadas de álbumes y listas, que ahora utilizan colores y efectos de pantalla completa.

Por último, la actualización incorpora un nuevo widget para música ambiental, disponible tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, que permite reproducir sonidos diseñados para dormir, concentrarse o relajarse.