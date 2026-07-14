Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a nivel 2 la advertencia de viaje para Santa Lucía por un aumento de delitos violentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 10 de julio de 2026 la advertencia de viaje para Santa Lucía, elevando el nivel a 2 y pidiendo a los viajeros que ejerzan mayor precaución por un aumento de delitos violentos. La actualización afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a turistas internacionales que planean visitar la isla caribeña, y se basa en una evaluación oficial sobre la seguridad. La medida se hizo pública a través de canales oficiales de la embajada estadounidense en Barbados y del propio Departamento de Estado.

Según la advertencia, los delitos reportados incluyen robos a mano armada, asaltos, hurtos y agresiones sexuales, con incidentes registrados tanto en zonas urbanas como turísticas. El aviso también resalta que la respuesta policial puede no ser tan rápida como en Estados Unidos, lo que implica un mayor riesgo para los visitantes. Entre las recomendaciones, se incluye evitar mostrar objetos de valor, no abrir la puerta a desconocidos y extremar la vigilancia en lugares públicos.

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La decisión de aumentar el nivel de advertencia coloca a Santa Lucía en una situación distinta respecto a otros destinos del Caribe oriental, que continúan bajo nivel 1 de precaución normal. Este cambio se enmarca en la política de revisión periódica de riesgos implementada por el gobierno estadounidense, que ajusta sus guías de viaje de acuerdo con la evolución de la situación de seguridad en cada país.

¿Por qué Estados Unidos elevó la advertencia de viaje para Santa Lucía?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la actualización responde a un incremento de delitos violentos que han afectado tanto a residentes como a visitantes extranjeros en Santa Lucía. Según el comunicado oficial de la embajada estadounidense en Barbados, “los delitos violentos pueden ocurrir en cualquier lugar de la isla, incluyendo zonas populares entre turistas y resorts”.

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La advertencia especifica una serie de delitos que han impactado a ciudadanos estadounidenses, incluyendo “robos a mano armada, asaltos, hurtos y violaciones”. Además, las autoridades han confirmado que algunos estadounidenses han perdido la vida como resultado de incidentes criminales en la isla. El aviso señala que “la mayoría de los delitos contra extranjeros son de oportunidad, como el robo de bolsos y carteristas, pero también se han registrado asaltos violentos”.

La advertencia de viaje para Santa Lucía afecta a ciudadanos estadounidenses y a turistas internacionales que planean visitar la isla caribeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica el nivel 2 de advertencia de viaje para Santa Lucía?

El nivel 2, denominado “Ejercer mayor precaución”, indica que los viajeros no deben evitar el destino, pero sí adoptar medidas adicionales de seguridad. Santa Lucía pasa así a una categoría superior de vigilancia, lo que implica riesgos mayores para quienes visitan el país. Entre las recomendaciones oficiales, el Departamento de Estado pide a los turistas:

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Mantenerse alerta en todo momento, especialmente en áreas turísticas y bancos.

No mostrar signos de riqueza, como relojes costosos o joyas llamativas.

No abrir la puerta de habitaciones de hotel o residencias a desconocidos.

Utilizar servicios de transporte confiables y evitar desplazarse por zonas poco transitadas al anochecer.

No resistirse físicamente en caso de intento de robo.

Contratar un seguro de viaje que cubra asistencia médica y repatriación.

“Los huéspedes de resorts turísticos han sido víctimas de delitos violentos, y la policía puede demorar en responder en comparación con los estándares estadounidenses”, señala el aviso oficial, recogido también por Reuters y The Associated Press.

¿Qué delitos y riesgos se han identificado en Santa Lucía según la advertencia oficial?

La advertencia oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos enumera distintas amenazas, entre ellas:

Robos a mano armada tanto en la vía pública como en hoteles y alojamientos turísticos.

Asaltos y agresiones físicas en zonas urbanas y turísticas.

Hurtos y carteristas, especialmente en playas, centros comerciales y restaurantes.

Violaciones y delitos sexuales reportados por algunos visitantes.

Estafas y sobrecargos en zonas frecuentadas por turistas, junto con la presencia de vendedores agresivos.

El aviso también señala que la isla es vulnerable a fenómenos meteorológicos como huracanes, por lo que se recomienda monitorear las condiciones del clima, especialmente durante la temporada del Atlántico.

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El aviso oficial sobre Santa Lucía reportó robos a mano armada, asaltos, hurtos, agresiones sexuales y otros delitos en zonas urbanas y turísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se compara la advertencia de Santa Lucía con otras islas del Caribe oriental?

Mientras Santa Lucía pasa al nivel 2 de advertencia, otras islas vecinas como San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Montserrat mantienen el nivel 1, correspondiente a precaución normal. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos destinos no presentan una amenaza significativa de criminalidad, aunque sí riesgos asociados a huracanes y, en el caso de Montserrat, al volcán Soufrière Hills.

La diferencia en el nivel de advertencia refleja la evaluación periódica de la situación de seguridad, que se ajusta en función de los reportes de delitos y riesgos identificados por las autoridades consulares.

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¿Qué medidas deben tomar los viajeros ante la nueva advertencia?

El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que planean viajar a Santa Lucía tomar las siguientes medidas:

Revisar el reporte de seguridad para el Caribe Oriental antes de salir. Inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia. Consultar las leyes y costumbres locales a través de fuentes oficiales. Verificar que no se transportan objetos prohibidos, como armas o municiones, ya que pueden acarrear sanciones legales severas. Mantener actualizado el seguro de viaje, con cobertura para emergencias médicas o evacuación.

El comunicado oficial enfatiza: “Recomendamos fuertemente la contratación de un seguro de viaje antes de partir”.

El nivel 2 para Santa Lucía indica que los viajeros pueden visitar el destino, pero deben ejercer mayor precaución y reforzar su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambia y qué se mantiene tras la advertencia de nivel 2 para Santa Lucía?

La actualización de la advertencia no implica ninguna restricción formal al turismo, cierre de fronteras ni suspensión de vuelos hacia Santa Lucía. Las operaciones turísticas, vuelos y hoteles continúan funcionando con normalidad, aunque se espera que los visitantes adopten una actitud más cautelosa y sigan las recomendaciones de seguridad.

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Lo que sí cambia es la inclusión de la criminalidad como factor de riesgo identificado oficialmente por el gobierno estadounidense, así como la necesidad de extremar medidas preventivas durante la estadía en el país.

¿Existen declaraciones oficiales sobre la situación de seguridad en Santa Lucía?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señala: “Ejercer mayor precaución en Santa Lucía debido al riesgo de delitos. Los crímenes violentos pueden ocurrir en cualquier parte del país, incluyendo zonas turísticas”. También se indica que “la policía turística está disponible en las principales zonas para asistir a los visitantes”.

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Además, el aviso recomienda a los viajeros “utilizar el checklist internacional de viaje y consultar la información sobre delitos en el extranjero”.

El Departamento de Estado recomendó en Santa Lucía evitar exhibir objetos de valor, usar transporte confiable y no resistirse ante un robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la advertencia a turistas y a la industria del turismo en la isla?

La actualización del nivel de advertencia afecta principalmente la percepción de seguridad de los turistas estadounidenses, que componen una parte significativa del flujo de visitantes a Santa Lucía. Agencias de viajes, operadores turísticos y establecimientos hoteleros deberán ajustar sus recomendaciones y protocolos para cumplir con las nuevas directrices.

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El monitoreo de la situación de seguridad en la isla continuará a cargo de la embajada de Estados Unidos en Barbados, donde se centraliza la asistencia consular para la región.

¿Dónde pueden los viajeros consultar información actualizada sobre Santa Lucía?

Los viajeros pueden consultar las últimas actualizaciones y recomendaciones a través de los siguientes canales oficiales:

Travel Advisory: Saint Lucia (July 10, 2026) - U.S. Embassy Barbados

Saint Lucia International Travel Information - U.S. Department of State

Ambos sitios ofrecen información detallada sobre la situación de seguridad, procedimientos consulares y recomendaciones específicas para cada tipo de viajero.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora tras la advertencia de nivel 2 para Santa Lucía?

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos refuerza la obligación de los viajeros de informarse y prepararse antes de visitar Santa Lucía. Las autoridades seguirán evaluando la evolución de la seguridad en la isla y publicarán nuevas actualizaciones en caso de cambios relevantes.

El seguimiento institucional, junto con la cooperación entre agencias consulares y las autoridades locales, buscará mitigar los riesgos y garantizar la protección de los visitantes en el país caribeño.