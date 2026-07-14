Economía

Cábalas de exportación: una empresa chaqueña empezó a vender a Europa aceite de palo santo, el del ritual de la Selección

Mientras la Scaloneta lo tomó como hábito para eliminar “malas vibras”, una pyme salió a buscar el mercado europeo

Guardar
Google icon
Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina sentados en una habitación de la selección argentina con saumerios y palo santo encendidos.
Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina se distienden en la concentración de la selección argentina, con saumerios y palo santo encendidos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las cábalas de los integrantes de la selección argentina para enfrentar las “malas vibras” antes de cada partido del Mundial, se volvió a la vez un buen negocio de exportación. La empresa Heffner Oil, radicada en Saenz Peña, Chaco, cerró su primera venta de 3.200 kilos de aceite esencial de palo santo con destino a Lauffen, Alemania. Se trata del primer lote de un total de 9.000 kilos para el mercado alemán.

La compañía tiene en marcha enviar un nuevo cargamento hacia Inglaterra en los próximos días. A la vez, se encuentra en negociaciones con la empresa japonesa Takasago, un gigante global del sector aromático. La información fue confirmada por el ministro de Producción chaqueño, Oscar Dudik, al portal Agroperfiles.

PUBLICIDAD

El palo santo se volvió un integrante más de la delegación argentina que disputa el Mundial 2026, con el aguerrido defensor Cristian “Cuti” Romero como principal cultor. Junto a otros futbolistas, como Lisandro Martínez y Nahuel Molina, Romero impulsa lo que en el plantel argentino se conoce como “la banda del palo santo”, que se enciende para “limpiar” la concentración de cualquier energía negativa.

Dos manos adultas encienden un trozo de madera de palo santo con un encendedor de color negro. Se observa la llama y el humo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual del palo santo nació en el Mundial de 2022 en una habitación de la Universidad de Qatar, el lugar de concentración de Argentina en Doha, empujado por la dupla de marcadores centrales. Romero y Martínez, amigos más allá compañeros de equipo, cultivaron la idea de “sacar las malas ondas” en Medio Oriente y la historia tuvo un final feliz para todos los argentinos. Ya en este Mundial, tras la sufrida victoria ante Cabo Verde, ambos jugadores confesaron que la cábala se mantiene.

PUBLICIDAD

“Primero empecé en la habitación. Empecé con el encendedor a prender todo, abríamos las puertas. Después lo hicimos con el Cuti. Teníamos el hábito de despertarnos, prender el palo santo, sahumerio, salir al balconcito que pegaba todo el sol: agradecíamos, visualizábamos, queríamos la Copa del Mundo todo el tiempo. Fue muy importante”, explicó Martínez.

Con el paso de los días, esa costumbre se esparció por los pasillos de las habitaciones. Y también en un lugar común que había en la concentración. Lo mismo que en la utilería y otros espacios en los que todos los implicados creían que iba a servir esa “limpieza” en medio de la Copa del Mundo.

La risa de Lionel Messi al ver lo que encontró la policía dentro de la valija del Cuti Romero

La cábala le dejó también una anécdota al plantel. En el aeropuerto de Kansas City, antes de partir hacia Miami para enfrentar a Cabo Verde, los oficiales de aduana se sorprendieron con el equipaje de “Cuti” Romero. Encontraron un “magiclick” en la valija del defensor, un elemento no permitido en los aviones. Naturalmente, el encendedor estaba destinado a encender el palo santo.

Exigencias del mercado europeo

Mientas la Scaloneta planea sus rituales y sus cábalas en Estados Unidos con el palo santo, en Chaco se planea un negocio exportador que trae exigencias. Para poder exportar, la producción de aceite de palo santo se desarrolla con reglas de trazabilidad muy estrictas y criterios de desarrollo sostenible, una exigencia del mercado europeo. El proceso industrial, a la vez cuenta con la aprobación del ministerio de Ambiente de la Nación.

“Los mercados europeos hacen un control estricto de esa trazabilidad, sino no compran.Se trata la única industria de esta características de nuestro país y está en Chaco”, dijo el ministro Dudik.

Interior de un laboratorio con encimeras, fregadero, silla, estantes con material de vidrio, un purificador de agua y ventanas con fondo azul
El laboratorio de Heffner Oil

Waldo Heffner, un ingeniero químico chaqueño, asegura haber dedicado su vida “a crear el mejor aceite de madera de guayaco del mundo”, esencia del palo santo. Fundó la empresa en 2003 en el garaje de su casa en Presidencia Roque Sáenz Peña. Con su experiencia y equipos de segunda mano, montó una unidad inicial de destilación por vapor y perfeccionó el proceso de extracción.

Tras años de experimentación, en 2018 inició la producción comercial de 1.000 kilos mensuales. En 2023, Heffner Oil comenzó la construcción de una planta en el parque industrial local que hoy elabora 7.000 kilos por mes de aceite de palo santo como único producto.

Temas Relacionados

cábalas de la Selecciónpalo santoaceite de palo santoCuti RomeroHeffner OilexportaciónMundial 2026CopaMundial2026últimas noticiasla banda del palo santo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inflación de EEUU se desaceleró más de lo esperado en junio por la baja en los precios de la gasolina

El índice de precios al consumidor subió un 3,5 por ciento en términos interanuales, por debajo del aumento del 4,2 por ciento registrado en mayo

La inflación de EEUU se desaceleró más de lo esperado en junio por la baja en los precios de la gasolina

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

El billete al público sigue negociado a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El blue alcanza los $1.525. El BCRA compró ayer USD 280 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

Llegaron “Tini Tini”, “De Paul” y “Tim Payne” a La Rural: empezó el ingreso de animales a la Expo de Palermo

El predio ferial capitalino recibió un carnero, una vaca y su ternero en la tradicional bajada del primer animal

Llegaron “Tini Tini”, “De Paul” y “Tim Payne” a La Rural: empezó el ingreso de animales a la Expo de Palermo

Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, dijo que el plan seguirá en marcha mientras se ajustan proyecciones y criterios de pago, con el costo del sismo incluido

Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

Este resultado contrasta con el déficit de 697,9 millones de dólares observado en el mismo período de 2025

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Día clave para la selección argentina: entrenará por última vez antes de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

TELESHOW

L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

Yipio increpó a Sol Abraham luego de la eliminación de Manuel de Gran Hermano: “Lo ensuciaste”

El día que la mamá de Leandro Paredes quiso a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

La Unión Europea y Ucrania abrieron un segundo bloque de negociaciones para lograr la adhesión al bloque

El live-action de Moana recauda 95 millones de dólares en el mundo, pero queda por debajo de las expectativas