Cábalas de exportación: una empresa chaqueña empezó a vender a Europa aceite de palo santo, el del ritual de la Selección

Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina se distienden en la concentración de la selección argentina, con saumerios y palo santo encendidos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las cábalas de los integrantes de la selección argentina para enfrentar las “malas vibras” antes de cada partido del Mundial, se volvió a la vez un buen negocio de exportación. La empresa Heffner Oil, radicada en Saenz Peña, Chaco, cerró su primera venta de 3.200 kilos de aceite esencial de palo santo con destino a Lauffen, Alemania. Se trata del primer lote de un total de 9.000 kilos para el mercado alemán.

La compañía tiene en marcha enviar un nuevo cargamento hacia Inglaterra en los próximos días. A la vez, se encuentra en negociaciones con la empresa japonesa Takasago, un gigante global del sector aromático. La información fue confirmada por el ministro de Producción chaqueño, Oscar Dudik, al portal Agroperfiles.

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El palo santo se volvió un integrante más de la delegación argentina que disputa el Mundial 2026, con el aguerrido defensor Cristian “Cuti” Romero como principal cultor. Junto a otros futbolistas, como Lisandro Martínez y Nahuel Molina, Romero impulsa lo que en el plantel argentino se conoce como “la banda del palo santo”, que se enciende para “limpiar” la concentración de cualquier energía negativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual del palo santo nació en el Mundial de 2022 en una habitación de la Universidad de Qatar, el lugar de concentración de Argentina en Doha, empujado por la dupla de marcadores centrales. Romero y Martínez, amigos más allá compañeros de equipo, cultivaron la idea de “sacar las malas ondas” en Medio Oriente y la historia tuvo un final feliz para todos los argentinos. Ya en este Mundial, tras la sufrida victoria ante Cabo Verde, ambos jugadores confesaron que la cábala se mantiene.

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“Primero empecé en la habitación. Empecé con el encendedor a prender todo, abríamos las puertas. Después lo hicimos con el Cuti. Teníamos el hábito de despertarnos, prender el palo santo, sahumerio, salir al balconcito que pegaba todo el sol: agradecíamos, visualizábamos, queríamos la Copa del Mundo todo el tiempo. Fue muy importante”, explicó Martínez.

Con el paso de los días, esa costumbre se esparció por los pasillos de las habitaciones. Y también en un lugar común que había en la concentración. Lo mismo que en la utilería y otros espacios en los que todos los implicados creían que iba a servir esa “limpieza” en medio de la Copa del Mundo.

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La risa de Lionel Messi al ver lo que encontró la policía dentro de la valija del Cuti Romero

La cábala le dejó también una anécdota al plantel. En el aeropuerto de Kansas City, antes de partir hacia Miami para enfrentar a Cabo Verde, los oficiales de aduana se sorprendieron con el equipaje de “Cuti” Romero. Encontraron un “magiclick” en la valija del defensor, un elemento no permitido en los aviones. Naturalmente, el encendedor estaba destinado a encender el palo santo.

Exigencias del mercado europeo

Mientas la Scaloneta planea sus rituales y sus cábalas en Estados Unidos con el palo santo, en Chaco se planea un negocio exportador que trae exigencias. Para poder exportar, la producción de aceite de palo santo se desarrolla con reglas de trazabilidad muy estrictas y criterios de desarrollo sostenible, una exigencia del mercado europeo. El proceso industrial, a la vez cuenta con la aprobación del ministerio de Ambiente de la Nación.

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“Los mercados europeos hacen un control estricto de esa trazabilidad, sino no compran.Se trata la única industria de esta características de nuestro país y está en Chaco”, dijo el ministro Dudik.

El laboratorio de Heffner Oil

Waldo Heffner, un ingeniero químico chaqueño, asegura haber dedicado su vida “a crear el mejor aceite de madera de guayaco del mundo”, esencia del palo santo. Fundó la empresa en 2003 en el garaje de su casa en Presidencia Roque Sáenz Peña. Con su experiencia y equipos de segunda mano, montó una unidad inicial de destilación por vapor y perfeccionó el proceso de extracción.

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Tras años de experimentación, en 2018 inició la producción comercial de 1.000 kilos mensuales. En 2023, Heffner Oil comenzó la construcción de una planta en el parque industrial local que hoy elabora 7.000 kilos por mes de aceite de palo santo como único producto.