God of War Laufey llegará en disco y revela una importante pista sobre su fecha de lanzamiento

El lanzamiento de God of War Laufey no se verá afectado por las nuevas medidas de Sony.

Santa Monica Studio confirmó que God of War Laufey tendrá una edición física para PlayStation 5, una decisión que, además de despejar las dudas sobre el formato de distribución del juego, ofrece una importante pista sobre cuándo podría producirse su lanzamiento.

Aunque todavía no existe una fecha oficial, las nuevas políticas de Sony permiten situar su llegada previsiblemente antes de enero de 2028.

Asimimo, la confirmación del formato físico para este juego llegó mediante un breve mensaje publicado por Santa Monica Studio en X. Ante las dudas de los jugadores, el estudio aseguró: “Podemos confirmar que God of War Laufey estará disponible en disco”.

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Santa Monica Studio asegura que God of War Laufey tendrá formato físico. (X)

La noticia resulta especialmente relevante después de que Sony anunciara cambios importantes en su estrategia de distribución. Según la información conocida, la compañía dejará de producir versiones físicas de los nuevos videojuegos que se lancen para sus consolas a partir de enero de 2028.

Esto significa que los títulos publicados después de esa fecha estarán disponibles únicamente en formato digital. Los videojuegos estrenados anteriormente, en cambio, podrán continuar fabricando y reimprimiendo copias físicas.

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Bajo este escenario, la confirmación de una edición en disco para God of War Laufey proporciona una pista sobre su posible ventana de lanzamiento. Si el nuevo título de Santa Monica Studio entra dentro de las condiciones anunciadas por Sony, su estreno debería producirse antes de enero de 2028.

Sony anunció que desde enero del 2028 dejará de producir juegos en formato físico.

El nuevo God of War podría llegar durante 2027

La posibilidad de un lanzamiento en 2027 cobra fuerza después de la confirmación de su edición física. Esta ventana ya había aparecido anteriormente entre rumores relacionados con los próximos proyectos de PlayStation, aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente.

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Por el momento, PlayStation se limita a señalar que God of War Laufey llegará “próximamente” a PS5. Por este motivo, cualquier fecha concreta debe considerarse una estimación hasta que Sony o Santa Monica Studio proporcionen más información.

La existencia de una versión en disco, sin embargo, reduce las posibilidades de que el lanzamiento se produzca después del cambio de política previsto para 2028. De mantenerse los planes actuales de Sony, el juego tendría que debutar antes de esa fecha para poder comercializarse en formato físico.

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Se espera que God of War Laufey llegue a la PS5 en 2027.

God of War Laufey tendrá novedades en la Comic-Con de San Diego

La confirmación de la edición física se produjo durante una conversación relacionada con la participación del videojuego en la San Diego Comic-Con 2026, donde Santa Monica Studio ofrecerá nuevos detalles sobre el proyecto.

God of War Laufey protagonizará un panel el próximo 24 de julio. El evento contará con la participación del director Ariel Lawrence y de Cory Barlog, una de las principales figuras creativas vinculadas a la etapa moderna de la franquicia.

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También estarán presentes varios integrantes del reparto, entre ellos Deborah Ann Woll, Christopher Judge, Jack Quaid y Perlina Lau. Durante el encuentro se espera que los responsables profundicen en los personajes y expliquen aspectos relacionados con el proceso de captura de movimiento.

God of War Laufey se desarrollará luego de la muerte de Faye.

Aunque no se ha confirmado que durante el panel vaya a anunciarse una fecha de lanzamiento, la presencia del proyecto en uno de los principales eventos de entretenimiento del año podría servir para conocer nuevos detalles sobre su desarrollo.

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Faye será la protagonista del próximo capítulo de la saga

God of War Laufey fue anunciado durante el State of Play celebrado el 2 de junio y será el próximo capítulo principal de la franquicia. A diferencia de las entregas más recientes, la historia estará protagonizada por Faye, también conocida como Laufey la Justa, esposa de Kratos y madre de Atreus.

El personaje ha tenido una importancia fundamental en los acontecimientos de la saga nórdica, aunque buena parte de su historia ha sido presentada mediante recuerdos y referencias de otros protagonistas.

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El nuevo videojuego permitirá explorar directamente su pasado y ampliar una de las partes menos conocidas del universo de God of War. Mientras Santa Monica Studio mantiene en secreto numerosos detalles sobre la historia y la jugabilidad, la confirmación de su lanzamiento en disco ofrece una de las pistas más concretas hasta ahora: God of War Laufey podría llegar a PS5 durante 2027 y, en cualquier caso, antes de que comience 2028.