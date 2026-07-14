El dólar bajó por tercer día y en el Banco Nación quedó debajo de los 1.500 pesos

El dólar redujo la suba de 2026 a solo 1,1%.

Con un monto operado de USD 604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista negoció al cierre con una baja de 10,50 pesos o 0,7%, a $1.471,50, un mínimo desde el 23 de junio. El tipo de cambio oficial registró la tercera sesión consecutiva en descenso y anota ahora una leve alza de 16,50 pesos o 1,1% en el transcurso de 2026.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, destacó la “importante baja del dólar mayorista para un día de operaciones, con una magnitud que no se repetía desde la última semana de abril pasado”. Agregó que “en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 16,50 pesos, lejos de la suba de 3,50 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”.

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El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.823,96, lo que dejó al dólar mayorista a 352,46 pesos o 24% de ese límite para la libre flotación, el rango más amplio desde el 16 de junio (24,3%).

“Tras del reacomodamiento de las últimas semanas, el dólar mayorista vuelve a aflojar, esta vez hasta los $1.475, mientras el BCRA no interrumpe las compras, lo cual es altamente valorado por los operadores ya transitando mediados de julio. A la espera de que la inflación continúe la desaceleración reciente, la atención se traslada en el equilibrio financiero que logrará junto a las tasas y al ritmo de deslizamiento del dólar en busca de extender el clima de calma cambiaria, aún en un segundo semestre de menor oferta de divisas y con el ciclo electoral avanzando”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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En sintonía con el mayorista, el precio del billete al público restó diez pesos o 0,7% y quedó ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.520 para la venta. El billete de EEUU en la reducida plaza informal registra en lo que va de 2026 una baja de diez pesos o 0,7 por ciento.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “el Gobierno nacional enfrenta un nuevo desafío clave en el mercado financiero local. Mañana el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos en pesos por casi $3 billones. El gran atractivo de la jornada será el debut del Bonar 2029 (AO29). Con este título en dólares, el Tesoro apunta a captar divisas de inversores locales tras los recientes pagos de deuda. La licitación del nuevo bono tendrá un cupo global de USD2.000 millones y pagará una tasa del 6% anual. El jueves se sumará una segunda vuelta para este instrumento”.

Max Capital señaló que “el interés abierto en futuros de dólar aumentó en USD 108 millones, mientras que el volumen operado en instrumentos dólar linked fue de USD 191 millones, significativamente por debajo del registrado el miércoles pasado, de USD 392 millones”, cifras que ayudan a estimar la magnitud de la intervención del BCRA en estos segmentos, para mantener a raya las expectativas de devaluación.

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En 2026 la balanza comercial energética alcanza un superávit récord de USD 6.987 millones en el primer semestre. Vaca Muerta explica el 70% de este crecimiento exportador. El Banco Central acumula compras de dólares por USD 11.700 millones en lo transcurrido de 2026.

La autoridad monetaria viene de adquirir 280 millones de dólares el lunes, una de las intervenciones más grandes en el día a lo largo del 2026, para totalizar USD 570 millones de compras en julio. “En las próximas jornadas, el mercado financiero evaluará si el fuerte ritmo de compras oficiales puede sostenerse frente a los compromisos de deuda externa vigentes”, añadió Ignacio Morales.

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Por otra parte, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por la autoridad monetaria al 7 de julio, muestran un aumento de USD 43 millones, hasta 39.806 millones de dólares.