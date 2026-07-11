Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Epic Games Store regala nuevos juegos en julio de 2026. (Foto: Epic Games)

Epic Games Store renovó su promoción semanal de videojuegos gratuitos y ya permite reclamar sin costo Nova Lands y Tattoo Tycoon, dos propuestas centradas en la estrategia, la administración de recursos y la gestión. Los usuarios podrán añadir ambos títulos a su biblioteca digital hasta el 16 de julio.

La promoción permite conservar los videojuegos de manera permanente una vez reclamados. Esto significa que no es necesario descargarlos ni instalarlos antes de que termine el plazo: basta con completar el proceso de adquisición mientras la oferta se encuentre activa para acceder a ellos posteriormente desde la misma cuenta.

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Esta semana, la plataforma apuesta por dos experiencias diferentes dentro del género de gestión. Mientras Nova Lands propone construir y automatizar una base en un nuevo planeta, Tattoo Tycoon coloca al jugador al frente de un estudio de tatuajes que deberá administrar y expandir.

Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente

Cómo reclamar gratis los juegos de Epic Games Store

Para obtener Nova Lands y Tattoo Tycoon sin pagar, los usuarios deben contar con una cuenta de Epic Games y realizar el proceso antes de que finalice la promoción.

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El procedimiento es el siguiente:

Ingresa a Epic Games Store desde el navegador o abre la aplicación de la tienda en una computadora. Inicia sesión con una cuenta de Epic Games o crea una nueva. Busca Nova Lands o Tattoo Tycoon en la tienda. Accede a la página del videojuego. Pulsa el botón para obtener el título. Completa el proceso de compra, que mostrará un precio final de cero. Repite los mismos pasos con el segundo videojuego.

Después de completar el procedimiento, los títulos quedarán asociados permanentemente a la cuenta utilizada. Por esta razón, los jugadores pueden reclamarlos ahora y descargarlos en otro momento.

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Epic Games Store regala nuevos videojuegos y solo necesitas agregarlos a tu biblioteca para tenerlos permanentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promoción estará disponible únicamente hasta el 16 de julio. Después de esa fecha, los videojuegos volverán a su precio habitual y serán reemplazados por una nueva selección de títulos gratuitos.

Nova Lands combina construcción, exploración y automatización

Nova Lands es una propuesta dirigida principalmente a quienes disfrutan de los videojuegos de construcción de bases y gestión de recursos. Su distribuidora lo presenta como una combinación de elementos presentes en títulos como Factorio, Forager y Satisfactory.

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La aventura comienza en un nuevo planeta, donde el jugador debe construir una base y desarrollar progresivamente su infraestructura. Una de las principales mecánicas consiste en automatizar procesos para aumentar la productividad y reducir la necesidad de realizar tareas manuales constantemente.

A medida que avanza la partida, es posible ampliar las instalaciones y mejorar la eficiencia de las diferentes cadenas de producción.

Sin embargo, el videojuego no se limita exclusivamente a la administración de recursos. También incorpora exploración, combates y enfrentamientos contra grandes enemigos. Estas actividades permiten conseguir nuevas recompensas y continuar desarrollando la base.

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La combinación de automatización y aventura busca ofrecer una experiencia en la que el progreso depende tanto de la planificación como de la capacidad para explorar nuevos territorios.

El videojuego Nova Lands presenta su mecánica de construcción de fábricas y gestión de islas en un entorno de exploración espacial, disponible en plataforma Windows. (Epic Games)

Tattoo Tycoon permite administrar un estudio de tatuajes

La segunda propuesta gratuita de la semana es Tattoo Tycoon, un simulador de gestión que pone al jugador al frente de su propio negocio de tatuajes.

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El objetivo consiste en administrar el establecimiento, atender a los clientes y seleccionar los diseños adecuados según sus preferencias. Conforme el negocio crece, también será necesario tomar decisiones para mejorar su popularidad y aumentar los ingresos.

Entre las tareas disponibles se encuentra la posibilidad de abrir nuevas sucursales y desarrollar campañas de marketing. Cada decisión puede influir en el crecimiento del negocio y en su capacidad para atraer nuevos clientes.

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De esta manera, Tattoo Tycoon apuesta por una experiencia centrada en la estrategia empresarial y la administración de recursos.

Tattoo Tycoon, un simulador de gestión. (Epic Games Store)

Cuáles serán los próximos juegos gratis

Epic Games Store también adelantó los videojuegos que sustituirán a Nova Lands y Tattoo Tycoon cuando termine la promoción actual.

Desde el 16 hasta el 23 de julio, los usuarios podrán reclamar gratuitamente Echo Generation: Midnight Edition y Luto. Como ocurre con las promociones semanales de la plataforma, será necesario añadirlos a la biblioteca durante el periodo establecido para conservarlos permanentemente.

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Hasta entonces, Nova Lands y Tattoo Tycoon permanecen disponibles sin costo, ofreciendo dos alternativas para los jugadores interesados en la estrategia, la construcción y la gestión.