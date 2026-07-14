Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Harry Kane se pronunció sobre los rumores de tensiones en el plantel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Inglaterra se encuentra en el centro de la atención mediática tras las declaraciones cruzadas entre el entrenador Thomas Tuchel y el mediocampista Jude Bellingham luego de la victoria por 2-1 frente a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. El episodio alcanzó un nuevo nivel cuando Harry Kane, capitán del equipo, señaló a los medios británicos por “intentar crear división”. El delantero defendió que la clasificación a semifinales se explica por la cohesión entre jugadores y cuerpo técnico, rechazando cualquier enfrentamiento interno.

La controversia surgió tras el análisis público de Tuchel, quien, pese a celebrar el avance de Inglaterra a la siguiente ronda, calificó la actuación ante Noruega como insuficiente. El técnico alemán afirmó en entrevista con ITV: “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”.

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Minutos después, Bellingham, autor de los dos goles de la remontada, fue consultado por el entrevistador Gabriel Clarke sobre los dichos de su entrenador. En ese momento, el futbolista del Real Madrid respondió: “Sí, bueno, da igual. Da igual”. Luego, profundizó: “Quizá (Tuchel) no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”.

Bellingham habló de las declaraciones de Tuchel tras la victoria frente a Noruega (Reuters)

El intercambio se viralizó y alimentó rumores de un distanciamiento entre el plantel y el cuerpo técnico, justo antes del duelo decisivo frente a Argentina. Según relató The Sun, la reacción corporal de Bellingham durante la entrevista reforzó la percepción de tensión interna.

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En este contexto, Kane se posicionó como mediador y defensor del grupo: “Cuando estás jugando un partido como ese y te hacen una pregunta cinco minutos después del pitido final, y él ni siquiera sabía realmente lo que había dicho el entrenador, ¿qué esperas que dijera Jude? Acabábamos de superar una batalla dura”. El capitán del Bayern Múnich agregó: “Es fácil intentar crear esta división porque es algo propio de la mentalidad inglesa, algo típico de nosotros en estos grandes torneos, pero es todo lo contrario. El equipo está donde está gracias a nuestra unión, no solo entre los jugadores, sino también con el entrenador y el cuerpo técnico”.

Kane subrayó que las críticas de Tuchel son comprendidas por el plantel: “Entendemos lo que quería decir el entrenador. Él ha elogiado mucho al grupo. Dijo que la mentalidad del equipo ha estado al más alto nivel, que a veces es lo más difícil, y llevamos así bastante tiempo”. El delantero caracterizó al técnico alemán como “una persona natural y convencida de su discurso y enfoque”, y remarcó que cuando da declaraciones no son premeditanas, sino que “lo hace con la mano en el corazón”. Finalmente, reconoció: “Es uno de los mejores entrenadores del mundo por esta razón. En los últimos dos años hemos llegado a conocerlo y sabemos qué es lo que le hace feliz”.

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Harry Kane habló en la previa al duelo contra Argentina por semifinales

Bellingham, por su parte, prefirió enfocarse en el rendimiento colectivo y el desafío inminente: “No tengo palabras para elogiar a los chicos. No se ganan todos los partidos solo con pases largos y sin sentido; a veces hay que ganar con juego sucio, y esta noche lo hemos vuelto a hacer”.

La polémica se produce en la víspera de este miércoles del encuentro entre Inglaterra y Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde ambos equipos buscarán un lugar en la final del Mundial 2026. El duelo reaviva una de las rivalidades históricas del fútbol internacional en medio de los objetivos individuales: mientras que la albiceleste intentará alcanzar la final para defender su título, los ingleses buscarán llegar a ese último partido después de 60 años.

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