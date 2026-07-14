Deportes

“Es un recuerdo realmente malo”: Mick Jagger evocó el partido en el que Argentina lo hizo sufrir en un Mundial

El líder de los Rolling Stones reveló que la eliminación de Inglaterra por penales en 1998 fue una de sus peores experiencias en las Copas del Mundo

Guardar
Google icon

El artista recordó varias Copas del Mundo

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, reveló que la eliminación de Inglaterra ante la selección argentina en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 fue una de sus peores experiencias como fanático del fútbol. El músico británico lo confesó en un video grabado para la FIFA en el que repasó sus recuerdos más fuertes ligados a la Copa del Mundo.

“Incluso tengo algunos recuerdos realmente malos. Estuve en los clasificatorios entre Inglaterra y Argentina cuando expulsaron a David Beckham en Francia. Estuve en Saint-Étienne“, declaró Jagger al recordar el partido disputado el 30 de junio de 1998. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y la selección argentina avanzó por 4-3 en la definición por penales.

PUBLICIDAD

La expulsión de Beckham en el inicio del segundo tiempo, tras una reacción ante una provocación de Diego Simeone, fue el episodio que marcó aquel duelo y condicionó a los europeos durante el resto del partido. El árbitro danés Kim Milton Nielsen lo sancionó con tarjeta roja cuando el marcador estaba igualado e Inglaterra resistió con un hombre menos hasta caer desde los 12 pasos.

La expulsión de David Beckham (Darren Walsh / Action Images)
La expulsión de David Beckham (Darren Walsh / Action Images)

Aquella acción persiguió a Beckham durante años. El propio exfutbolista lo describió en su documental de Netflix: “Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos”, reconoció entre lágrimas. Tras la eliminación, soportó insultos y abucheos en cada estadio, y la prensa británica lo señaló como el principal responsable de la derrota. “Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron, eso es difícil”, lamentó el actual copropietario de Inter Miami.

PUBLICIDAD

Simeone, por su parte, admitió tiempo después en una entrevista con ESPN que buscó irritar al inglés como parte de la estrategia del equipo, y que la reacción del entonces jugador del Manchester United formó parte de la intensidad propia de ese tipo de duelos.

Casi 28 años después, los dos protagonistas de aquel instante volvieron a coincidir en un estadio mundialista. El pasado 4 de julio, el entrenador del Atlético de Madrid y el exfutbolista inglés se encontraron en el palco del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido entre la selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Simeone publicó una imagen abrazado a Beckham con el mensaje: “¡Qué lindo verte! Una verdadera leyenda!” Las parejas de ambos, Carla Pereyra y Victoria Beckham, también posaron juntas en otra fotografía que se viralizó en redes sociales.

En el Mundial 2026 la Albiceleste y Los Tres Leones se volverán a ver las caras. En este caso será por las semifinales, que tendrán lugar en Atlanta, el miércoles desde las 16 (hora de Argentina).

En el video para la FIFA, Jagger también repasó sus recuerdos positivos en la Copa del Mundo. Recordó los torneos de los años cincuenta y la aparición de Pelé en 1958, además de la única vez que Inglaterra se consagró campeona, en 1966. “Yo estaba en el estudio de grabación en Los Ángeles, y la única televisión que había era en español. Así que vi un poco del Mundial en esa estación”, relató sobre aquella final histórica. “Tengo recuerdos fantásticos del Mundial en Sudáfrica, recuerdos fantásticos del Mundial en Alemania, recuerdos fantásticos del Mundial en Rusia, así que realmente estoy disfrutando este”, concluyó.

Temas Relacionados

Mick JaggerSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

El equipo de Luis de la Fuente se impone a Les Bleus y se queda con un lugar en la definición. Mañana, juegan Argentina e Inglaterra por el segundo cupo

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

La adolescente, que había llegado a ser número 4 del ranking nacional Sub 10, falleció en Eldorado, en Misiones, tras el violento impacto del auto en el que viajaba como acompañante. El conductor, de 20 años, también murió y otros tres jóvenes permanecen internados, uno de ellos en estado crítico

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

De la desconfianza de Shilton al “sí” de Lineker: la historia detrás de ‘El Partido’, el documental sobre el Argentina-Inglaterra de México 86

Juan Cabral y Santiago Franco contaron en Infobae a la Tarde cómo nació la película, el trabajo para reunir a los protagonistas de ambos países y la búsqueda de una mirada equilibrada sobre uno de los partidos más emblemáticos de la historia

De la desconfianza de Shilton al “sí” de Lineker: la historia detrás de ‘El Partido’, el documental sobre el Argentina-Inglaterra de México 86

“Me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, dice Andy Murray sobre la vida familiar tras el retiro

El extenista británico contó a Hello! cómo el adiós al circuito anunciado en París 2024 le devolvió una cotidianidad que el tenis internacional le había negado durante casi dos décadas: las rutinas de sus cuatro hijos

“Me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, dice Andy Murray sobre la vida familiar tras el retiro

Revolución en el entrenamiento de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra: la reacción de Messi al ver la cantidad de medios

Cerca de 400 periodistas observaron la práctica del seleccionado de Lionel Scaloni en Atlanta

Revolución en el entrenamiento de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra: la reacción de Messi al ver la cantidad de medios

DEPORTES

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

De la desconfianza de Shilton al “sí” de Lineker: la historia detrás de ‘El Partido’, el documental sobre el Argentina-Inglaterra de México 86

“Me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, dice Andy Murray sobre la vida familiar tras el retiro

Revolución en el entrenamiento de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra: la reacción de Messi al ver la cantidad de medios

TELESHOW

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y prepara el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y prepara el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

Nuevo satélite argentino: qué funciones tendrá SABIA-Mar y por qué es clave para el país

Gobierno de Guatemala aprueba normativa que regula las actividades en 26 volcanes del país

Estudiantes salvadoreños crean "Koko’s Talk" una aplicación para acercar la lengua de señas a más personas

Alerta migratoria: Masivo operativo deja más de 3,300 extranjeros expulsados en tres días en República Dominicana