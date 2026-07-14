“Es un recuerdo realmente malo”: Mick Jagger evocó el partido en el que Argentina lo hizo sufrir en un Mundial

El artista recordó varias Copas del Mundo

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, reveló que la eliminación de Inglaterra ante la selección argentina en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 fue una de sus peores experiencias como fanático del fútbol. El músico británico lo confesó en un video grabado para la FIFA en el que repasó sus recuerdos más fuertes ligados a la Copa del Mundo.

“Incluso tengo algunos recuerdos realmente malos. Estuve en los clasificatorios entre Inglaterra y Argentina cuando expulsaron a David Beckham en Francia. Estuve en Saint-Étienne“, declaró Jagger al recordar el partido disputado el 30 de junio de 1998. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y la selección argentina avanzó por 4-3 en la definición por penales.

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La expulsión de Beckham en el inicio del segundo tiempo, tras una reacción ante una provocación de Diego Simeone, fue el episodio que marcó aquel duelo y condicionó a los europeos durante el resto del partido. El árbitro danés Kim Milton Nielsen lo sancionó con tarjeta roja cuando el marcador estaba igualado e Inglaterra resistió con un hombre menos hasta caer desde los 12 pasos.

La expulsión de David Beckham (Darren Walsh / Action Images)

Aquella acción persiguió a Beckham durante años. El propio exfutbolista lo describió en su documental de Netflix: “Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos”, reconoció entre lágrimas. Tras la eliminación, soportó insultos y abucheos en cada estadio, y la prensa británica lo señaló como el principal responsable de la derrota. “Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron, eso es difícil”, lamentó el actual copropietario de Inter Miami.

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Simeone, por su parte, admitió tiempo después en una entrevista con ESPN que buscó irritar al inglés como parte de la estrategia del equipo, y que la reacción del entonces jugador del Manchester United formó parte de la intensidad propia de ese tipo de duelos.

Casi 28 años después, los dos protagonistas de aquel instante volvieron a coincidir en un estadio mundialista. El pasado 4 de julio, el entrenador del Atlético de Madrid y el exfutbolista inglés se encontraron en el palco del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido entre la selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Simeone publicó una imagen abrazado a Beckham con el mensaje: “¡Qué lindo verte! Una verdadera leyenda!” Las parejas de ambos, Carla Pereyra y Victoria Beckham, también posaron juntas en otra fotografía que se viralizó en redes sociales.

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En el Mundial 2026 la Albiceleste y Los Tres Leones se volverán a ver las caras. En este caso será por las semifinales, que tendrán lugar en Atlanta, el miércoles desde las 16 (hora de Argentina).

En el video para la FIFA, Jagger también repasó sus recuerdos positivos en la Copa del Mundo. Recordó los torneos de los años cincuenta y la aparición de Pelé en 1958, además de la única vez que Inglaterra se consagró campeona, en 1966. “Yo estaba en el estudio de grabación en Los Ángeles, y la única televisión que había era en español. Así que vi un poco del Mundial en esa estación”, relató sobre aquella final histórica. “Tengo recuerdos fantásticos del Mundial en Sudáfrica, recuerdos fantásticos del Mundial en Alemania, recuerdos fantásticos del Mundial en Rusia, así que realmente estoy disfrutando este”, concluyó.

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