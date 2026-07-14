Estudiantes salvadoreños crean "Koko’s Talk" una aplicación para acercar la lengua de señas a más personas

Estudiantes muestran la plataforma de KokosTalk en Feria de Tecnologia en la Expo Tech 2026 (Foto cortesía )

Estudiantes salvadoreños han diseñado una aplicación móvil para aprender lengua de señas ante la necesidad de facilitar el aprendizaje efectivo para más personas.

El proyecto, llamado Koko’s Talk, nació del interés de jóvenes que identificaron la falta de herramientas tecnológicas accesibles para el aprendizaje de la lengua de señas en el país.

Se estima que El Salvador tiene una población que supera las 50,000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva o de lenguaje, según datos presentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta 2017.

La propuesta surgió después de una búsqueda de problemas sociales en el entorno de los estudiantes, quienes observaron que muchas personas desconocen la lengua de señas o no cuentan con recursos para aprenderla. Diana, estudiante de 17 años, originaria de San Martín, explicó a Infobae que “nosotros buscamos la manera de combinar la tecnología con el aprendizaje de lengua de señas”, resaltando que el objetivo principal fue crear una herramienta que promueva la inclusión y el acceso a la comunicación.

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Instante en el que Ricardo Sagrera Bogle, Presidente y Fundador del Programa ¡Supérate!, anuncia que Koko´s Talk es el equipo ganador de la Expo Tech (Foto cortesía )

Kokostalk fue desarrollada por estudiantes que participantes del Programa ¡Supérate!, una iniciativa que impulsa la educación tecnológica, el aprendizaje del inglés y valores en jóvenes de la región.

Los creadores, que cursan el último año de la beca, estudiaron en diferentes instituciones educativas pero encontraron en el programa un espacio común para potenciar sus habilidades. “Desde el primer año, antes de entrar a la beca, uno llega con esa motivación de querer aprender algo nuevo”, explicó Cristian, uno de los desarrolladores de la aplicación, originario de Ciudad Delgado.

El proceso de creación de la aplicación incluyó varias etapas. Diana relató que el primer prototipo no se parecía al resultado final, ya que durante el desarrollo buscaron formas de innovar y lograr que el sitio fuera verdaderamente dinámico. Parte de esa innovación fue la integración de un sistema de reconocimiento de señas, una característica que consideran esencial y que no existe en otras plataformas similares. “Implementar tecnologías que otras aplicaciones no tienen es bastante importante para nosotros”, mencionó Diana.

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Sitio web de Koko´s Talk ya se encuentra disponible para las personas interesadas. (Fotos cortesía)

La experiencia también implicó retos personales, como aprender los fundamentos de la lengua de señas para poder crear contenidos precisos y útiles. Los estudiantes contaron con la asesoría de un docente especializado en lengua de señas, quien les brindó acompañamiento y validó el producto junto a miembros de la comunidad sorda.

“Fue bonito porque nuestro profesor mostró el sitio web a la comunidad sorda y nos comentaron que les pareció increíble. Incluso nos hicieron nuestra propia seña de Kokostalk”, relató Diana.

Kokostalk no solo representa una solución tecnológica, sino que refleja el deseo de sus creadores de abrir oportunidades para quienes enfrentan barreras en la comunicación. “Queremos seguir innovando, haciendo muchas cosas nuevas.

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Esta aplicación no sería solo para nuestro país, sino que queremos ampliar esta plataforma en otros países”, afirmó Cristian. Los jóvenes ven el proyecto como una forma de ayudar a la comunidad y esperan que su trabajo motive a otras personas a explorar iniciativas similares.

La experiencia de participar en ¡Supérate! ha marcado un cambio en la vida personal y académica de los estudiantes. Diana explicó que el programa representa una oportunidad para prepararse y acceder a nuevos escenarios profesionales.

“Supérate me ha cambiado mucho en mi vida personal, académica, desarrollar proyectos como estos. He descubierto pasión por esto”, contó. Cristian, por su parte, planea estudiar Economía y Negocios, mientras que su compañera se inclina por el área de Comunicaciones.

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Representates de Koko´s Talk presentado su proyecto en la Expo Tech 2026 del Programa ¡Supérate! (Foto cortesía)

Desde la dirección de ¡Supérate!, Emma García-Prieto destacó el impacto que tienen estas iniciativas en los jóvenes. “Supérate se convierte en un puente que los lleva de punto A a punto B y son jóvenes, aparte de talentosos, con un alto deseo de superación personal. Kokostalk empezó con un sueño atrevido, loco, saliéndose de la caja y miren lo que lograron”, afirmó García-Prieto en entrevista con Infobae.

Este programa han beneficiado a más de siete mil jóvenes en Guatemala, El Salvador y Panamá, según datos de la organización. La directora ejecutiva precisó que hay más de dos mil estudiantes activos en quince centros y casi seis mil graduados en la región.

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Este tipo de iniciativas abren nuevas puertas para el desarrollo profesional de los jóvenes, fortaleciendo sus capacidades y permitiéndoles transformar sus vidas y las de sus comunidades.