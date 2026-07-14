El curioso pronóstico de una leyenda del fútbol inglés para la semifinal del Mundial ante Argentina

Scholes, de 51 años, en un partido de leyendas (Reuters/Jason Cairnduff)

Paul Scholes, histórico mediocampista de Inglaterra que enfrentó dos veces a Argentina en Copas del Mundo, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 con un pronóstico que mezcla respeto y advertencia: un partido explosivo en Atlanta, con tarjetas, goles y dramatismo

El exjugador del Manchester United, de 51 años, habló en el programa Midnite y no escatimó en polémicas. Sobre el recorrido de ambas selecciones hasta la semifinal, trazó un paralelo: “Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy similares. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado tan bien, pero han superado los partidos".

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Scholes fue más lejos al analizar el desempeño de la selección argentina en la fase previa: “Contra Egipto tuvieron suerte y lo mismo contra Cabo Verde“. Aun así, reconoció el plus que otorga la experiencia: “La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya lo han hecho antes. Saben cómo ganar estos partidos grandes. Ganaron la última Copa del Mundo. Nosotros aún tenemos que demostrarlo”.

Para el choque del martes, el exmediocampista no vaciló en su pronóstico: “Esto será un caos. Podría ser 4–3 o de cualquier manera. Habrá tarjetas amarillas y tarjetas rojas”. Las declaraciones, recogidas por Midnite, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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El mayor peso de sus palabras llegó al proyectar qué ocurriría si Argentina cae eliminada: “Si Argentina pierde, se armará un lío bárbaro. Absolutamente garantizado. Es que este partido tiene un significado que va mucho más allá del fútbol“. Y apeló a la historia para sostener su argumento: “Si pierdes contra ellos, es horrible. ¿Recuerdas Francia ’98?“.

Scholes habla desde la experiencia directa. Vistió la camiseta de Inglaterra en 66 partidos y marcó 14 goles entre 1997 y 2004, con participación en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Francia 1998, precisamente los dos torneos en los que los ingleses se cruzaron con la Albiceleste. En 1998 cayeron eliminados ante Argentina en octavos de final; en 2002 se tomaron revancha en fase de grupos.

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Scholes, en su paso por el Manchester United (Reuters / Ed Sykes/File Photo)

Scholes, leyenda del Manchester United, entidad con la que ganó 25 títulos, también armó la formación ideal con futbolistas de los dos planteles. Entre Pickford y Emiliano Martínez, eligió a Dibu. En el lateral derecho, Reece James y Nahuel Molina, se quedó con el británico. Para Scholes, John Stones está un paso por encima del Cuti Romero y Marc Guéhi es mejor que Lisandro Martínez. En la izquierda, también consideró a Nico O’Reilly por encima de Tagliafico. En el medio, la Albiceleste hizo fuerza. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul vencieron a Anderson, Declan Rice y Anthony Gordon, respectivamente.

¿Y en la delantera? La puja fue pareja: Lionel Messi derrotó a Bukayo Saka y Harry Kane, a Julián Álvarez. El desarrollo del partido en Atlanta definirá si tuvo razón en su elección.

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El seleccionado argentino, dirigido por Lionel Scaloni, llega a la semifinal como vigente campeón del mundo tras la consagración en Qatar 2022. Y buscará dar el golpe, como sucedió con la magia de Diego Maradona en México 1986.