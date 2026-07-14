Deportes

El curioso pronóstico de una leyenda del fútbol inglés para la semifinal del Mundial ante Argentina

Paul Scholes anticipó un partido al que definió como un “caos”. “Si pierdes contra ellos, es horrible. ¿Recuerdas Francia ’98?“, completó

Guardar
Google icon
Scholes, de 51 años, en un partido de leyendas (Reuters/Jason Cairnduff)
Scholes, de 51 años, en un partido de leyendas (Reuters/Jason Cairnduff)

Paul Scholes, histórico mediocampista de Inglaterra que enfrentó dos veces a Argentina en Copas del Mundo, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 con un pronóstico que mezcla respeto y advertencia: un partido explosivo en Atlanta, con tarjetas, goles y dramatismo

El exjugador del Manchester United, de 51 años, habló en el programa Midnite y no escatimó en polémicas. Sobre el recorrido de ambas selecciones hasta la semifinal, trazó un paralelo: “Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy similares. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado tan bien, pero han superado los partidos".

PUBLICIDAD

Scholes fue más lejos al analizar el desempeño de la selección argentina en la fase previa: “Contra Egipto tuvieron suerte y lo mismo contra Cabo Verde“. Aun así, reconoció el plus que otorga la experiencia: “La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya lo han hecho antes. Saben cómo ganar estos partidos grandes. Ganaron la última Copa del Mundo. Nosotros aún tenemos que demostrarlo”.

Para el choque del martes, el exmediocampista no vaciló en su pronóstico: “Esto será un caos. Podría ser 4–3 o de cualquier manera. Habrá tarjetas amarillas y tarjetas rojas”. Las declaraciones, recogidas por Midnite, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

El mayor peso de sus palabras llegó al proyectar qué ocurriría si Argentina cae eliminada: “Si Argentina pierde, se armará un lío bárbaro. Absolutamente garantizado. Es que este partido tiene un significado que va mucho más allá del fútbol“. Y apeló a la historia para sostener su argumento: “Si pierdes contra ellos, es horrible. ¿Recuerdas Francia ’98?“.

Scholes habla desde la experiencia directa. Vistió la camiseta de Inglaterra en 66 partidos y marcó 14 goles entre 1997 y 2004, con participación en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Francia 1998, precisamente los dos torneos en los que los ingleses se cruzaron con la Albiceleste. En 1998 cayeron eliminados ante Argentina en octavos de final; en 2002 se tomaron revancha en fase de grupos.

Scholes, en su paso por el Manchester United (Reuters / Ed Sykes/File Photo)
Scholes, en su paso por el Manchester United (Reuters / Ed Sykes/File Photo)

Scholes, leyenda del Manchester United, entidad con la que ganó 25 títulos, también armó la formación ideal con futbolistas de los dos planteles. Entre Pickford y Emiliano Martínez, eligió a Dibu. En el lateral derecho, Reece James y Nahuel Molina, se quedó con el británico. Para Scholes, John Stones está un paso por encima del Cuti Romero y Marc Guéhi es mejor que Lisandro Martínez. En la izquierda, también consideró a Nico O’Reilly por encima de Tagliafico. En el medio, la Albiceleste hizo fuerza. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul vencieron a Anderson, Declan Rice y Anthony Gordon, respectivamente.

¿Y en la delantera? La puja fue pareja: Lionel Messi derrotó a Bukayo Saka y Harry Kane, a Julián Álvarez. El desarrollo del partido en Atlanta definirá si tuvo razón en su elección.

El seleccionado argentino, dirigido por Lionel Scaloni, llega a la semifinal como vigente campeón del mundo tras la consagración en Qatar 2022. Y buscará dar el golpe, como sucedió con la magia de Diego Maradona en México 1986.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPaul Scholesselección argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026selección inglaterra Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

El equipo de Luis de la Fuente se impone a Les Bleus y se queda con un lugar en la definición. Mañana, juegan Argentina e Inglaterra por el segundo cupo

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

El capitán de la selección se pronunció sobre las declaraciones cruzadas entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel tras la victoria contra Noruega en el Mundial

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

La alianza entre el astro noruego y una marca de accesorios escaló la demanda global de las Kknekki, redefiniendo el alcance de los productos deportivos y el marketing personal en pleno Mundial

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

El máximo organismo también comunicó que Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos en el evento que se desarrollará el próximo 19 de julio en el marco de la gran final de la Copa del Mundo

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

La FIFA presentó un renovado diseño para el balón oficial del torneo, que estrenarán Francia y España en la primera semifinal

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

TELESHOW

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH realiza una visita de seguimiento a Guatemala para revisar sus recomendaciones

La CIDH realiza una visita de seguimiento a Guatemala para revisar sus recomendaciones

Incertidumbre en la costa: Buscan intensamente a cuatro pescadores desaparecidos tras fuerte oleaje en Nicaragua

Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko presentó oficialmente su renuncia

La nueva regla que cambia quién puede obtener o conservar la residencia permanente en Estados Unidos