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Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

La conductora y activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+ escribió una sentidas palabras en el aniversario en el que se sancionó la medida que cambió la vida de miles de personas

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Flor de la V sonríe con vestido blanco y tocado crema junto a Pablo Goycochea con traje oscuro, camisa blanca y moño azul en un fondo de pared clara
Con una foto de su casamiento, Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario (Instagram)

El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario. Ese día, miles de personas que habían pasado años defendiendo su derecho a vivir su amor ante todo el mundo vieron cómo el Estado les reconocía, por fin, lo que siempre había sido evidente: que sus relaciones sentimentales merecían la misma protección que cualquier otra. Este martes, al cumplirse 16 años de aquella sanción, Flor de la V eligió sus redes sociales para recordar la fecha. Lo hizo con una foto de su casamiento con Pablo Goycochea y con un texto que no es un comunicado ni una declaración: es un testimonio.

En la imagen, los dos posan juntos con los trajes de boda. Ella lleva un vestido blanco con un tocado color crema con velo corto; él, traje oscuro con moño azul marino. Los dos miran a cámara. Es una foto que condensa, en un solo encuadre, lo que la ley hizo posible.

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Flor es conductora, actriz y una de las voces más constantes de la comunidad LGBTQ+ en Argentina. Como mujer trans, lleva décadas señalando las problemáticas que atraviesa el colectivo y su reclamo para que los derechos no sean privilegios de algunos sino garantías para todos. El posteo de este martes es coherente con esa trayectoria.

Hace 16 años, Argentina dio un paso enorme hacia la igualdad”, comenzó el texto que escribió la conductora. “Para muchas personas fue una ley histórica. Para quienes atravesamos una vida entera luchando por ser reconocidas, fue mucho más que eso: fue la confirmación de que nuestras familias, nuestros vínculos y nuestro amor también merecían la protección del Estado”, dijo Flor, poniendo su historia en primer plano.

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Hombre de pelo y barba canosos con esmoquin negro, camisa blanca, moño negro y pin en la solapa posa junto a mujer de cabello oscuro con vestido rojo strapless y joyas
Flor de la V y Pablo Goycochea posan para una fotografía, conmemorando el aniversario de la ley de matrimonio igualitario en Argentina.

El texto no se queda en la celebración. Flor ancló el aniversario en su propia historia y en la de quienes vivieron los años previos a la ley desde adentro. “Sé lo que significa crecer en un país que muchas veces te obliga a defender tu existencia”, escribió. “Sé lo que es vivir bajo la mirada del prejuicio, tener que explicar quién sos, soportar el señalamiento y aprender a convertir tantas heridas en fuerza.”

Esa experiencia personal es la que le dio peso a lo que vino después. Porque cuando describió lo que sintió al momento de la sanción, no habló de política ni de legislación: habló de algo más íntimo. “Cuando se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, no sentí solamente que se ampliaban derechos. Sentí que una parte de nuestra historia dejaba de ser clandestina. Que el amor ya no tenía que esconderse. Que miles de personas podían mirar hacia el futuro con un poco menos de miedo y mucha más dignidad”, sentenció en el extenso pie de foto que publicó en sus redes

Y fue tajante sobre el origen de esa conquista. “Nada de eso fue un regalo”, señaló y siguió: “Fue el resultado de años de lucha, de militancia, de valentía y de personas que pusieron el cuerpo cuando todavía era más fácil callar”.

Con su esposo y sus hijos, Flor de la V celebró un año más de su vida, rodeada del afecto de su familia (Instagram)
Flor y Pablo se casaron por civil en el año 2011 y tiene a los mellizos Paul e Isabella (Instagram)

La segunda parte del mensaje tuvo un tono diferente, dejó de lado la memoria y se convirtió en advertencia: “Hoy celebramos estos 16 años con orgullo, pero también con memoria. Porque los derechos conquistados deben cuidarse. Porque frente a los discursos que vuelven a sembrar odio y a cuestionar nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de no retroceder”.

El cierre del texto es, al mismo tiempo, una declaración personal y un llamado colectivo. “Yo voy a seguir defendiendo la libertad, la igualdad y los derechos humanos con la misma convicción de siempre”, escribió la conductora. “No solo por mí, sino por quienes estuvieron antes, por quienes están hoy y por las nuevas generaciones que merecen crecer sin sentir vergüenza por amar o por ser quienes son”.

Y cerró con tres líneas que funcionan como síntesis de todo lo anterior: “El mismo amor. Los mismos derechos. Y ante el odio, más memoria, más orgullo y más libertad”.

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