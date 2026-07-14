Alerta migratoria: Masivo operativo deja más de 3,300 extranjeros expulsados en tres días en República Dominicana

Santo Domingo y 3 provincias fronterizas concentraron el 33% de indocumentados detenidos en el fin de semana (Cortesía: Dirección General de Migración).

La República Dominicana ha vuelto a poner sobre la mesa su estricta política de control de fronteras y ordenamiento migratorio. Mediante una estrategia de simultaneidad operativa, la Dirección General de Migración (DGM) ejecutó un plan masivo de interdicción a lo largo de todo el país que culminó con la detención de 3,574 extranjeros en condición irregular y la posterior repatriación de 3,311 de ellos.

Este masivo despliegue de las fuerzas de control del Estado se da en un contexto de constantes desafíos en la administración de los flujos de personas que ingresan de manera clandestina, un fenómeno que afecta sensiblemente el balance socioeconómico y de seguridad nacional de la media isla.

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El núcleo duro de estas operaciones se concentró de manera estratégica en el Gran Santo Domingo y en la línea divisoria con Haití. Históricamente, la porción occidental de la isla sufre de una severa inestabilidad institucional, económica y de seguridad que empuja a miles de sus ciudadanos a ingresar ilegalmente a territorio dominicano en busca de subsistencia y empleo.

Es por ello que las autoridades de la DGM enfocaron una tercera parte de toda su capacidad de interdicción en cuatro áreas neurálgicas:

Santo Domingo: Registró la mayor concentración de indocumentados con un total de 304 interdicciones (representando el 11% a nivel país).

Pedernales: Localidad fronteriza del sur que sumó 266 casos controlados (un 10% del total nacional).

Elías Piña: Punto crítico de tránsito que reportó 197 extranjeros retenidos (7%).

Montecristi: Situada al noroeste del territorio, donde las patrullas detuvieron a 144 personas en estatus irregular (5%).

Manos enguantadas de agentes de migración señalan rutas y áreas críticas en un mapa físico de República Dominicana, utilizando marcadores de colores y pines en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas demarcaciones concentraron de forma combinada un total de 911 casos detectados, lo cual equivale exactamente al 33% del impacto total reportado durante este fin de semana de intensas redadas. La

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La persecución del estatus migratorio irregular no se limitó únicamente a la frontera común. El operativo abarcó un despliegue nacional sin precedentes en municipios, distritos municipales y barriadas de otras 27 provincias de la geografía dominicana.

El debido proceso como eje de las operaciones estatales

La Dirección General de Migración enfatizó que las retenciones masivas no se ejecutaron de manera arbitraria. Cada uno de los equipos desplegados en el terreno llevó a cabo un proceso exhaustivo de depuración y verificación de los documentos de identidad individuales para comprobar de forma fidedigna el estatus legal de los ciudadanos extranjeros abordados en la vía pública o en centros de acopio.

Todas estas acciones legales se amparan bajo los estrictos parámetros dictados por la Ley General de Migración No. 285-04 y su correspondiente reglamento de aplicación.

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Un agente de migración dominicano revisa documentos de identidad en un punto fronterizo con Haití, mientras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución remarcó de forma categórica que únicamente aquellos ciudadanos extranjeros que se vieron imposibilitados de mostrar evidencias sólidas que certificaran su permanencia regular y vigente en la República Dominicana fueron retenidos de manera formal.

Tras ser procesados en los centros de acogida habilitados por el gobierno, se inició el protocolo correspondiente para el traslado directo hacia las estaciones de control fronterizo establecidas, garantizando el respeto mutuo, el apego al debido proceso y salvaguardando la dignidad humana en cada una de las deportaciones ejecutadas. Con estas medidas, las autoridades dominicanas reafirman el ejercicio de su soberanía nacional ante la crisis migratoria regional.

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