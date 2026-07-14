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Códigos de Free Fire para hoy martes 14 de julio: reclama oro, diamantes, skins gratis

Los usuarios tienen 24 horas para reclamar códigos como BR43FMAPYEZZ, 6KWMFJVMQQYG, FK3J9H5G1F7D, entre otros

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Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire integra a diario una serie de códigos que permiten desbloquear skins, diamantes, oro y más ventajas del juego.

Los códigos disponibles de juego para celulares para hoy martes 14 de julio son los siguientes:

  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I
(Garena)
Existe una página web dedicada en la que los usuarios deben reclamar sus códigos. (Garena)

Cómo reclamar los códigos de Free Fire

El proceso de canje debe realizarse exclusivamente en el sitio oficial de Garena: reward.ff.garena.com. A continuación, los pasos:

1. Ingresar al sitio oficial.

Acceder a reward.ff.garena.com desde el navegador del dispositivo.

2. Iniciar sesión con una cuenta vinculada.

El sistema acepta cuentas asociadas a las siguientes plataformas: Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado quedan excluidas de esta promoción y no pueden participar.

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Es necesario realizar el proceso con una cuenta activa para recibir las recompensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Ingresar el código.

Escribir el código alfanumérico exactamente como aparece, respetando las mayúsculas. Un solo carácter incorrecto provoca el rechazo inmediato y bloquea nuevos intentos para ese usuario.

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4. Confirmar el canje.

Una vez ingresado el código sin errores, confirmar la operación dentro del sitio.

5. Esperar la acreditación del premio.

Los premios pueden demorar hasta 24 horas en acreditarse, aunque en la mayoría de los casos el proceso se completa antes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los premios puedan tardar hasta 24 horas en aparecer en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ten presente estos puntos al momento de canjear los códigos:

  • Cada código tiene validez para un solo uso por cuenta registrada.
  • La disponibilidad depende de la región y del tiempo transcurrido desde la publicación oficial: los cupos se agotan con rapidez.
  • Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, la vigencia concluyó o el código ya fue canjeado por otro usuario.
  • Se recomienda actuar con rapidez y verificar cada combinación con cuidado antes de confirmar el canje.

Qué se puede reclamar con los códigos de Free Fire

(Garena)
Con los códigos, los usuarios pueden acceder a diamantes, oro, premios y más. (Garena)

Los códigos habilitados por Garena permiten desbloquear diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada que, en condiciones normales, solo están disponibles mediante pago directo en la tienda virtual del juego.

Los diamantes son el premio más solicitado. Funcionan como la moneda premium de Free Fire y permiten adquirir ventajas competitivas y cosméticas dentro de la plataforma.

Los trajes y skins, por su parte, ofrecen personalización visual a los personajes y no afectan el rendimiento en partida, aunque son muy valorados por la comunidad.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un videojuego de batalla real que enfrenta hasta 50 jugadores en partidas cortas de supervivencia dentro de un escenario cerrado.

Free Fire
Este juego solo está disponible en celulares. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cada participante se lanza desde un avión, elige el lugar donde aterrizar y recolecta equipamiento, armas y recursos dispersos en el mapa con el objetivo de ser el último en pie.

La descarga es gratuita y está disponible en las principales tiendas de aplicaciones.

Para comenzar, hay que buscar “Free Fire” en Google Play Store para dispositivos Android o en la App Store para iPhone, y seleccionar la opción oficial de Garena.

El acceso requiere una conexión estable a internet y espacio suficiente de almacenamiento en el dispositivo.

(Play Store)
Free Fire Max es la versión optimizada de Free Fire. (Play Store)

La instalación a través de las tiendas oficiales garantiza la seguridad de la cuenta y la recepción de actualizaciones y recompensas. Una vez instalado, el juego solicita vincular una cuenta de Google, Facebook, Apple, Huawei o VK para habilitar todas las funciones disponibles.

Qué es Free Fire Max

Free Fire Max es la versión mejorada del videojuego original de Garena, diseñada para ofrecer gráficos de mayor resolución, efectos visuales más detallados y una experiencia de juego más inmersiva.

Está disponible de forma gratuita en la Google Play Store y en la App Store.

Una de sus características principales es la compatibilidad cruzada con Free Fire: ambas versiones comparten servidores, por lo que los jugadores de una y otra pueden competir en las mismas partidas sin restricciones.

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