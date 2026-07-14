Códigos de Free Fire para hoy martes 14 de julio: reclama oro, diamantes, skins gratis

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire integra a diario una serie de códigos que permiten desbloquear skins, diamantes, oro y más ventajas del juego.

Los códigos disponibles de juego para celulares para hoy martes 14 de julio son los siguientes:

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

Existe una página web dedicada en la que los usuarios deben reclamar sus códigos. (Garena)

Cómo reclamar los códigos de Free Fire

El proceso de canje debe realizarse exclusivamente en el sitio oficial de Garena: reward.ff.garena.com. A continuación, los pasos:

1. Ingresar al sitio oficial.

Acceder a reward.ff.garena.com desde el navegador del dispositivo.

2. Iniciar sesión con una cuenta vinculada.

El sistema acepta cuentas asociadas a las siguientes plataformas: Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado quedan excluidas de esta promoción y no pueden participar.

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Es necesario realizar el proceso con una cuenta activa para recibir las recompensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Ingresar el código.

Escribir el código alfanumérico exactamente como aparece, respetando las mayúsculas. Un solo carácter incorrecto provoca el rechazo inmediato y bloquea nuevos intentos para ese usuario.

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4. Confirmar el canje.

Una vez ingresado el código sin errores, confirmar la operación dentro del sitio.

5. Esperar la acreditación del premio.

Los premios pueden demorar hasta 24 horas en acreditarse, aunque en la mayoría de los casos el proceso se completa antes.

Los premios puedan tardar hasta 24 horas en aparecer en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ten presente estos puntos al momento de canjear los códigos:

Cada código tiene validez para un solo uso por cuenta registrada.

La disponibilidad depende de la región y del tiempo transcurrido desde la publicación oficial: los cupos se agotan con rapidez.

Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, la vigencia concluyó o el código ya fue canjeado por otro usuario.

Se recomienda actuar con rapidez y verificar cada combinación con cuidado antes de confirmar el canje.

Qué se puede reclamar con los códigos de Free Fire

Con los códigos, los usuarios pueden acceder a diamantes, oro, premios y más. (Garena)

Los códigos habilitados por Garena permiten desbloquear diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada que, en condiciones normales, solo están disponibles mediante pago directo en la tienda virtual del juego.

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Los diamantes son el premio más solicitado. Funcionan como la moneda premium de Free Fire y permiten adquirir ventajas competitivas y cosméticas dentro de la plataforma.

Los trajes y skins, por su parte, ofrecen personalización visual a los personajes y no afectan el rendimiento en partida, aunque son muy valorados por la comunidad.

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Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un videojuego de batalla real que enfrenta hasta 50 jugadores en partidas cortas de supervivencia dentro de un escenario cerrado.

Este juego solo está disponible en celulares. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cada participante se lanza desde un avión, elige el lugar donde aterrizar y recolecta equipamiento, armas y recursos dispersos en el mapa con el objetivo de ser el último en pie.

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La descarga es gratuita y está disponible en las principales tiendas de aplicaciones.

Para comenzar, hay que buscar “Free Fire” en Google Play Store para dispositivos Android o en la App Store para iPhone, y seleccionar la opción oficial de Garena.

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El acceso requiere una conexión estable a internet y espacio suficiente de almacenamiento en el dispositivo.

Free Fire Max es la versión optimizada de Free Fire. (Play Store)

La instalación a través de las tiendas oficiales garantiza la seguridad de la cuenta y la recepción de actualizaciones y recompensas. Una vez instalado, el juego solicita vincular una cuenta de Google, Facebook, Apple, Huawei o VK para habilitar todas las funciones disponibles.

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Qué es Free Fire Max

Free Fire Max es la versión mejorada del videojuego original de Garena, diseñada para ofrecer gráficos de mayor resolución, efectos visuales más detallados y una experiencia de juego más inmersiva.

Está disponible de forma gratuita en la Google Play Store y en la App Store.

Una de sus características principales es la compatibilidad cruzada con Free Fire: ambas versiones comparten servidores, por lo que los jugadores de una y otra pueden competir en las mismas partidas sin restricciones.

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