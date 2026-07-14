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Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

La modelo sigue con su viaje por Europa junto a su hijo menor y, tras llegar a la capital austríaca, se reunió con su marido luego de días separados

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Mujer rubia de espaldas con vestido azul, sandalias y bolso negro, de pie en un jardín con flores rojas y blancas, árboles y un palacio al fondo bajo cielo nublado
Nicole se reencontró con Manu Urcera en Viena (Instagram)

Nicole Neumann estuvo unos días en la capital francesa y, tras cerrar su agenda en la semana de la moda de París, decidió continuar con su recorrido por Europa y tomó un tren con su hijo Cruz rumbo a Viena. El destino no fue casual: Austria es la tierra de la familia paterna de la modelo, y ese vínculo convirtió la escala europea en algo más que turismo. Fiel a su costumbre de compartir cada tramo de sus viajes, Nicole documentó el minuto a minuto de la aventura. Y en el medio, Manu Urcera, su marido, se sumó al plan.

El primer registro vienés que publicó fue la habitación del hotel. La cama, amplia y con almohadones blancos y verdes, queda en segundo plano frente al mural que cubre toda la pared del cabecero: una ilustración de circo con bailarinas, payasos y un caballo amarillo en tonos rosas, violetas y ocres. Una bienvenida tan teatral como la ciudad que la recibía.

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Desde la ventana del alojamiento, Nicole mostró la postal que tenía enfrente: la ciudad de Viena desplegada bajo un cielo azul, con sus cúpulas barrocas y las fachadas de piedra clara de los edificios imperiales. Un parque con senderos y bancos de madera completa el cuadro. La etiqueta de ubicación no dejó lugar a dudas: Viena, Austria.

Vista aérea de una ciudad con edificios antiguos, cúpulas, árboles, un parque, bancos, caminos, una calle con vehículos y cielo azul
La vista desde la habitación del hotel que eligió Nicole
Camino de grava flanqueado por dos hileras de árboles altos y un palacio histórico al fondo, bajo cielo nublado, con personas caminando
Una de las primeras paradas que hizo la familia fue el Palacio de Viena

El paseo central del viaje fue al Palacio de Schönbrunn, una de las residencias imperiales más reconocidas de Europa. Nicole apareció de espaldas a cámara, con un vestido azul marino de espalda descubierta y una cartera negra cruzada, parada en medio de los jardines geométricos del palacio. Detrás de ella, los canteros de flores rojas, blancas y amarillas se extienden hasta la Glorieta, la columnata que corona la colina al fondo.

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Otra imagen del mismo paseo mostró la avenida central del parque: dos hileras de árboles podados en forma de muralla verde flanquean el camino de grava que lleva directo a la fachada amarilla del palacio. Una foto de perspectiva perfecta, con el edificio al fondo y el cielo nublado por encima.

Cruz fue el protagonista de varias de las imágenes. En una, el pequeño aparece de espaldas corriendo hacia el invernadero de hierro y vidrio del palacio, una estructura de cúpula verde que lo empequeñece por completo. En otra, corre entre los parterres de flores fucsia y bordo que dibujan espirales en el césped, con los arbustos podados en formas geométricas de fondo. La escena tiene algo de cuento: un chico pequeño suelto en un jardín imperial.

Un niño pequeño con cabello castaño, camiseta blanca y pantalón corto claro corre sobre césped verde frente a una gran estructura de vidrio y metal verde
Cruz en los jardines de Schönbrunn en Viena.
Niño de espaldas en un jardín con césped, sendas de flores rosadas, arbustos con formas y árboles altos bajo un cielo nublado. Otra persona al fondo
Cruz fue el gran protagonista de los posteos de su mamá
Hombre adulto y niño pequeño caminan por un camino de grava en un parque con árboles y setos. El cielo está parcialmente nublado
"Llegó papá", fue todo lo que escribió la modelo para anunciar la llegada de su esposo

Una de las fotos más íntimas del carrete llegó desde la cuenta de Manu Urcera: Cruz sentado en un cochecito, visto desde atrás, mientras recorre uno de los senderos del parque. En primer plano, las manos de Nicole y Manu se apoyan sobre el coche. Dos relojes, dos pulseras, y el gesto compartido de empujar juntos.

La llegada del piloto al viaje tuvo su propio anuncio. Una foto lo muestra caminando detrás de Cruz en uno de los patios del palacio, con remera verde agua y bermuda gris, mientras el nene avanza con paso decidido por el camino de grava. Nicole escribió sobre la imagen: “Llegó papadaaaa”, con un corazón rojo.

Niño sentado en cochecito, de espaldas, en un parque con senderos de grava y arbustos. Manos adultas sostienen el cochecito, una con reloj metálico, la otra con reloj y anillo
Manu se sumó una semana después al viaje de Nicole y Cruz
Una mano sostiene una tarjeta beige con un mensaje impreso en azul que dice "I MISS YOU 25H a day", con las letras C y H como arcos
El mensaje de Nicole para sus tres hijas: Indiana, Sienna y Allegra (Instagram)

En medio de tanto paisaje europeo, Nicole no olvidó a quienes se quedaron en Buenos Aires. Publicó una foto sosteniendo un cartel de tipografía azul sobre fondo beige que decía: “Te extraño 25 horas al día”. La imagen estaba etiquetada con las cuentas de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero, fruto de su relación con Fabián Cubero, que permanecieron en Argentina mientras su madre recorría la ciudad que guarda las raíces de su familia.

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