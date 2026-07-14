La inflación en junio fue de 1,9% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

El dato nacional de inflación de junio se conoció esta tarde y define la tendencia del semestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación correspondiente a junio, que reflejó una variación mensual de 1,9%, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera, se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril.

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%, lo que implica un retroceso de 0,2 puntos porcentuales. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

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A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que el dato del mes pasado fue el más bajo en diez meses. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, observó.

A la vez, Caputo remarcó que “a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%”. “Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual. La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”, acotó.

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Cómo evolucionó la inflación en junio

El IPC Núcleo registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por subas en productos como pan y cereales, medicamentos y alquileres. Dentro de los precios estacionales, que subieron 3,4%, se destacaron los aumentos en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas mostraron una caída. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con alzas en electricidad y transporte público.

La división de Recreación y cultura encabezó los aumentos mensuales con una suba de 4,2%, impulsada por los mayores costos en paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 3,3 por ciento. Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado fueron las divisiones con menores variaciones, con incrementos de 0,9% y 0,4% respectivamente.

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Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a los incrementos en verduras y en pan y cereales. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la incidencia principal se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en electricidad y alquileres. En el Noreste también se registró un alza en el gas en garrafa, mientras que en el GBA impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.

Las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) habían proyectado un 2% para junio, aunque varias firmas privadas ubicaron sus estimaciones entre 1,8% y 1,9 por ciento. Entre ellas, la Fundación Libertad y Progreso y Analytica calcularon 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go estimaron 1,9 por ciento.

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El antecedente de CABA

Como antecedente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) había subido 1,8% en junio, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. La cifra marcó la tercera baja mensual consecutiva y un aumento interanual de 32,6%. El informe porteño detalló que los bienes subieron 1,5% y los servicios 2%. Entre los bienes, los mayores incrementos se observaron en alimentos –con subas destacadas en verduras, panificados y lácteos–, además de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza.

En el segmento de servicios, el principal impulso provino de aumentos en alquileres, remuneraciones del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y casas de comida. También sumaron los gastos comunes de vivienda y las cuotas de medicina prepaga. El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,2% y aportó casi medio punto al resultado mensual. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,6%, con las verduras aumentando 5,9% y los panificados 2%. La inflación acumulada en 2026 asciende al 16% en la Capital del país.

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El informe porteño remarcó que los rubros que más incidieron en el aumento general en los últimos doce meses fueron vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, con un aporte conjunto del 63,7% a la variación global. En el detalle de alimentos, carnes y derivados subieron 40,6% en doce meses, verduras 36,2% y panificados 28,3%. El alquiler promedio de una unidad habitacional en la Ciudad se ubicó en 2.320,25 pesos por metro cuadrado, el suministro de agua en 5.564,28 pesos y los gastos comunes de vivienda en 2.672,41 pesos. Entre los productos de limpieza, el jabón en polvo para ropa se vendió a 3.219,82 pesos el paquete de 800 gramos y la lavandina a 1.413,69 pesos el litro.

Un reporte de Eco Go esperaba que la desaceleración de junio se relacionara principalmente con el comportamiento de alimentos y bebidas, que habría mostrado una variación de 1,4% en el mes. En este rubro, -según las mediciones de la consultora que conduce Marina Dal Pogetto. Los precios de la carne se habían mantenido estables y los movimientos de frutas y verduras se habían compensado. Además, la indumentaria había registrado una baja de 0,9% por liquidaciones de invierno. Esparcimiento había subido 1,0%, con una posible aceleración en el receso invernal, de acuerdo a las estimaciones de esta firma de análisis macroeconómico.

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