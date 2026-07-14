Guatemala

Gobierno de Guatemala aprueba normativa que regula las actividades en 26 volcanes del país

La resolución 01-15-2026 entrará en vigor tras su publicación en el Diario de Centro América y delimita usos permitidos y vetados en zonas de veda definitiva, con restricciones al turismo

Guardar
Google icon
Infografía sobre regulación de volcanes en Guatemala. Muestra volcán humeante, texto 'Guatemala limita actividades en 26 volcanes', iconos de normas y prohibiciones.
Una infografía detalla las nuevas regulaciones del CONAP para actividades humanas en 26 volcanes de Guatemala, incluyendo permisos y prohibiciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CONAP aprobó el 7 de julio de 2026 una norma que regula las actividades humanas en las zonas de veda definitiva de 26 volcanes de Guatemala y que, con vigencia inmediata tras su publicación este martes 14 en el Diario de Centro América, fija desde usos permitidos hasta prohibiciones expresas, incluidos límites al turismo en áreas de alto riesgo.

La resolución también impone un plazo máximo de 180 días para que todas las antenas de telecomunicaciones instaladas en esas zonas obtengan la licencia ambiental correspondiente. A la vez, ordena priorizar los informes de Vulnerabilidad y Riesgo en los volcanes Acatenango, Fuego, Agua, Santiaguito, Tacaná, Pacaya, Chicabal y Tajumulco.

PUBLICIDAD

La medida quedó establecida en la Resolución 01-15-2026 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, adoptada mediante el Acta de Consejo número 15-2026 y emitida por el secretario ejecutivo en funciones del organismo. El marco legal abarca volcanes inscritos en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas como Acatenango, Agua, Alzatate, Fuego, Santiaguito, Tacaná, Pacaya y Chicabal.

Documento impreso con texto, dos logos, encabezados de periódico, fechas y números de página.
Un documento oficial del Diario de Centro América muestra la resolución del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y una invitación de la Municipalidad de Mixco, Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma autoriza conservación e investigación, pero veta 20 actividades

La resolución divide las acciones posibles en dos grupos: permitidas y prohibidas. Entre las autorizadas figuran la conservación de la biodiversidad, el turismo sostenible, la investigación científica avalada por el CONAP, el uso racional del recurso hídrico y la generación de información geocientífica a través del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH.

PUBLICIDAD

La resolución también permite construir aboneras ecológicas como alternativa al uso de broza proveniente del volcán. Esa habilitación forma parte del esquema de manejo previsto para estas áreas protegidas.

El artículo 11 enumera 20 actividades prohibidas. La lista incluye el cambio de uso del suelo forestal, los asentamientos humanos, la exploración y explotación minera, la cacería, el ingreso de ganado, la descarga de aguas residuales y la realización de eventos sociales como conciertos, bodas y pedidas de mano.

La prohibición alcanza además el consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias estupefacientes dentro de estas zonas. El objetivo de la disposición es ordenar el uso de los volcanes bajo criterios de seguridad y respeto a las condiciones de protección vigentes.

Fuego y Santiaguito quedan cerrados al turismo por su nivel de riesgo

La resolución establece que cualquier actividad turística deberá contar antes con un informe de Vulnerabilidad y Riesgo elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y con un estudio de evaluación de potencial turístico a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Solo después de obtener ambos documentos el CONAP podrá otorgar una autorización en esa materia.

Dos volcanes en erupción con flujos de lava, un letrero de acceso cerrado a los volcanes Fuego y Santiaguito, y un rayo en el cielo nocturno.
Un letrero indica el acceso cerrado a los volcanes Fuego y Santiaguito, mientras ambos presentan actividad volcánica con erupciones, flujos de lava y un rayo en el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 19 añade una restricción puntual: prohíbe las visitas a los volcanes de Santiaguito y Fuego para todo tipo de actividad turística. La medida se basa en los boletines de la CONRED, que los declaran zonas de alto riesgo.

La norma también responde qué ocurrirá con quienes ya habitan en estas áreas. Las personas que residen dentro de zonas de veda definitiva con declaratoria legal tendrán un plazo para adecuar su permanencia a las condiciones de operación, usos y zonificación que establezca el plan de manejo de cada área.

En el caso de propietarios privados cuyas tierras hayan sido declaradas protegidas, la resolución reconoce que conservarán sus derechos sobre ellas. Esos derechos, no obstante, quedan sujetos a las normas del SIGAP.

Las sanciones remiten a la Ley de Áreas Protegidas y otras normas ambientales

El incumplimiento será sancionado con base en los artículos 81, 81 bis, 82, 82 bis, 83, 83 bis y 84 de la Ley de Áreas Protegidas. La resolución también remite a la Ley Forestal, el Código Penal y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Además fija una regla sobre responsabilidad por incidentes. Los daños, pérdidas o accidentes recaerán de forma exclusiva en la persona infractora, y ninguna institución pública o privada vinculada a la supervisión de estas actividades podrá ser considerada responsable.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloConapnormativa de veda para volcanes en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Bernardo Arévalo inaugura la primera sede policial en el departamento de Petén

La apertura de la estación y subestación de la Policía Nacional Civil fue presentada por el Gobierno como un refuerzo de la presencia estatal en el mayor departamento del país frente a redes criminales

El presidente Bernardo Arévalo inaugura la primera sede policial en el departamento de Petén

Hondureños y comunidad venezolana unen esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a afectados por terremotos

La iniciativa reúne donaciones de alimentos, víveres e insumos básicos como muestra de solidaridad ante la emergencia que enfrentan familias afectadas

Hondureños y comunidad venezolana unen esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a afectados por terremotos

República Dominicana explora cooperación con Estados Unidos para reforzar la atención primaria en salud

La delegación dominicana analizará estrategias de prevención, diagnóstico temprano y campañas comunitarias para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de enfermedades crónicas, con énfasis en acceso equitativo a servicios de salud

República Dominicana explora cooperación con Estados Unidos para reforzar la atención primaria en salud

Nicaragua liberará a más de 2,000 presos comunes y eleva a 6,400 las excarcelaciones del año

La salida de los reclusos hacia un esquema de cumplimiento de condena en casa coincidirá con el 47 aniversario de la revolución sandinista y se formalizará en un acto oficial en ‘La Modelo’

Nicaragua liberará a más de 2,000 presos comunes y eleva a 6,400 las excarcelaciones del año

Madre nicaragüense denuncia la desaparición de su hija y dos nietas ligadas a Daniel Ortega

Elpidia Castillo exige respuestas sobre el paradero de su hija Elvia Junieth y sus dos nietas, desaparecidas desde marzo de 2025 en medio de denuncias de abuso sexual que vinculan a Daniel Ortega.

Madre nicaragüense denuncia la desaparición de su hija y dos nietas ligadas a Daniel Ortega

TECNO

Alerta para usuarios de iPhone: actualización de iOS afecta la batería

Alerta para usuarios de iPhone: actualización de iOS afecta la batería

Moana es la película más vista de Disney+ de toda su historia y tiene relación 100% con el cerebro de un niño

Inglaterra vs. Argentina: Copa Mundial en vivo, Roja directa y Tarjeta Roja son las búsquedas peligrosas en Google

Códigos de Free Fire para hoy martes 14 de julio: reclama oro, diamantes, skins gratis

Pokémon GO Ultrabonus Festival Acuático 2026: fecha, recompensas y todos lo que debes saber del evento

ENTRETENIMIENTO

La ausencia de Brooklyn Beckham reaviva las tensiones familiares en el cumpleaños de Harper

La ausencia de Brooklyn Beckham reaviva las tensiones familiares en el cumpleaños de Harper

De internet al cine: Cartoon Cat será adaptado por Sony Pictures

La verdad detrás de “El lobo de Wall Street”: todos los detalles que la nueva docuserie ha revelado sobre la historia de Jordan Belford

Cara Delevingne hace historia al posar en Playboy y revela su única condición para desnudarse ante la cámara: “Nunca me he sentido más cómoda con mi cuerpo”

Harry Styles bate el récord Guinness de conciertos en Wembley con un emotivo homenaje a Liam Payne

MUNDO

Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko presentó oficialmente su renuncia

Entre precios récord y la preocupación de científicos: el T. rex más completo del mundo sale a subasta

La unidad antiterrorista confirmó que el crimen de Ann Widdecombe fue un “ataque selectivo”

Donald Trump notificó al Congreso sobre la reanudación de los ataques militares contra Irán