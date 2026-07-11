Steam tiene tres juegos gratis ahora mismo: la oferta vencerá pronto

Steam ofrece tres juegos gratis: ARK: Survival Ascended, Against the Storm y Gogh están disponibles sin costo hasta el 13 de julio.
El procedimiento para acceder a los tres juegos gratis es el mismo para los tres títulos: basta con tener una cuenta activa en Steam, buscar cada juego en la tienda y presionar el botón ‘Jugar gratis’.
PUBLICIDAD
No se requiere ningún tipo de suscripción ni método de pago. Una vez que la promoción expire el 13 de julio, el acceso se corta de manera automática.
De qué trata cada juego
ARK: Survival Ascended es una reconstrucción en Unreal Engine 5 de ARK: Survival Evolved, el juego de supervivencia en mundo abierto de Studio Wildcard.
PUBLICIDAD
El mapa predeterminado ofrece cientos de horas de contenido con dinosaurios, construcción de bases y exploración.
El título llegó en acceso anticipado el 26 de octubre de 2023 y acumula un 60% de valoraciones positivas en Steam, en parte por problemas de rendimiento incluso en equipos de alta gama.
PUBLICIDAD
Against the Storm, del estudio Eremite Games, combina construcción de ciudades con mecánicas de roguelite.
Cada partida es distinta: el jugador administra ciudadanos con habilidades distintas, los asigna a tareas y enfrenta tormentas recurrentes que generan amenazas.
Alcanzar el primer Sello, el objetivo de fin de juego que mejora las partidas futuras, requiere unas 20 horas; el juego tiene más de 100 horas de contenido adicional. Lanzado el 8 de diciembre de 2023, reúne un 95% de valoraciones positivas.
PUBLICIDAD
Gogh, desarrollado por ambr y lanzado el 30 de abril de 2025, es un juego de tipo idle pensado para usarse mientras se hacen otras cosas.
Los jugadores crean avatares animados y espacios de trabajo personalizados con imágenes y gifs, comparten sala con otros usuarios en línea, ven videos de YouTube dentro del juego y utilizan herramientas integradas como listas de tareas y temporizadores.
PUBLICIDAD
No tiene un objetivo final que completar. Acumula un 93% de valoraciones positivas.
Qué juegos gratis hay en Steam
Steam mantiene una extensa lista de juegos gratis sin tiempo limitado. Algunos títulos son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Shakes & Fidget
- Predecessor
- Monternis
- Exilium 2
- Battle Operation 2
- Tap Ninja
- Grand Chase
- Fractals
- Command & Conquer Generals Zero Hour
- Upload Labs
- Transformice
- Mecha Break
- Project: Playtime
- RuneScape
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
En qué otra plataforma conseguir juegos gratis para PC
Epic Games Store reparte juegos gratis para PC cada semana y, a diferencia de Steam, los títulos reclamados quedan en la biblioteca del usuario de forma permanente, incluso después de que la promoción termine.
PUBLICIDAD
El funcionamiento es simple: cada jueves la tienda digital de los creadores de Fortnite renueva su oferta.
Basta con tener una cuenta activa, ingresar a la plataforma e iniciar el proceso de adquisición a costo cero. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción.
PUBLICIDAD
Esta semana, Epic Games Store ofrece Nova Lands —una simulación de automatización y construcción ambientada en un planeta alienígena, con precio habitual de USD 19,99— y Tattoo Tycoon —un juego de gestión de estudio de tatuajes, valorado en USD 29,99—.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD