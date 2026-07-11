Tecno

Steam tiene tres juegos gratis ahora mismo: la oferta vencerá pronto

Los títulos gratuitos son ARK: Survival Ascended, Against the Storm y Gogh

Guardar
Google icon
MN Steam | Newsletter 800x450
El procedimiento es el mismo para los tres juegos. (Steam)

Steam ofrece tres juegos gratis: ARK: Survival Ascended, Against the Storm y Gogh están disponibles sin costo hasta el 13 de julio.

El procedimiento para acceder a los tres juegos gratis es el mismo para los tres títulos: basta con tener una cuenta activa en Steam, buscar cada juego en la tienda y presionar el botón ‘Jugar gratis’.

PUBLICIDAD

No se requiere ningún tipo de suscripción ni método de pago. Una vez que la promoción expire el 13 de julio, el acceso se corta de manera automática.

Pantalla de ordenador que muestra el videojuego Against the Storm con su interfaz, edificios de un asentamiento en un bosque, árboles y elementos del juego
Against the Storm, de Eremite Games, mezcla construcción de ciudades con roguelite. (Steam)

De qué trata cada juego

ARK: Survival Ascended es una reconstrucción en Unreal Engine 5 de ARK: Survival Evolved, el juego de supervivencia en mundo abierto de Studio Wildcard.

PUBLICIDAD

El mapa predeterminado ofrece cientos de horas de contenido con dinosaurios, construcción de bases y exploración.

El título llegó en acceso anticipado el 26 de octubre de 2023 y acumula un 60% de valoraciones positivas en Steam, en parte por problemas de rendimiento incluso en equipos de alta gama.

Against the Storm, del estudio Eremite Games, combina construcción de ciudades con mecánicas de roguelite.

Captura de pantalla de una página de Steam con un gran arte principal, miniaturas de juego, título del videojuego y texto descriptivo
Gogh, de ambr, es un juego idle lanzado el 30 de abril de 2025 para usar en segundo plano. (Steam)

Cada partida es distinta: el jugador administra ciudadanos con habilidades distintas, los asigna a tareas y enfrenta tormentas recurrentes que generan amenazas.

Alcanzar el primer Sello, el objetivo de fin de juego que mejora las partidas futuras, requiere unas 20 horas; el juego tiene más de 100 horas de contenido adicional. Lanzado el 8 de diciembre de 2023, reúne un 95% de valoraciones positivas.

Gogh, desarrollado por ambr y lanzado el 30 de abril de 2025, es un juego de tipo idle pensado para usarse mientras se hacen otras cosas.

Captura de pantalla de la página de ARK: Survival Ascended con banner promocional, escena de dos personajes, miniaturas y panel de información del juego
ARK: Survival Ascended reconstruye ARK: Survival Evolved en Unreal Engine 5. (Steam)

Los jugadores crean avatares animados y espacios de trabajo personalizados con imágenes y gifs, comparten sala con otros usuarios en línea, ven videos de YouTube dentro del juego y utilizan herramientas integradas como listas de tareas y temporizadores.

No tiene un objetivo final que completar. Acumula un 93% de valoraciones positivas.

Qué juegos gratis hay en Steam

Steam mantiene una extensa lista de juegos gratis sin tiempo limitado. Algunos títulos son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam tiene una amplia selección de juegos gratis sin límite de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
A diferencia de Steam, los juegos reclamados en Epic Games Store quedan en la biblioteca de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Shakes & Fidget
  • Predecessor
  • Monternis
  • Exilium 2
  • Battle Operation 2
  • Tap Ninja
  • Grand Chase
  • Fractals
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • Upload Labs
  • Transformice
  • Mecha Break
  • Project: Playtime
  • RuneScape
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online

En qué otra plataforma conseguir juegos gratis para PC

Epic Games Store reparte juegos gratis para PC cada semana y, a diferencia de Steam, los títulos reclamados quedan en la biblioteca del usuario de forma permanente, incluso después de que la promoción termine.

Captura de pantalla de videojuego Nova Lands con interfaz de usuario. Muestra mapa isométrico de isla con fábricas, edificios, unidades, vegetación y ríos. Panel lateral de información
Epic Games Store ofrece Nova Lands, una simulación de automatización y construcción en un planeta alienígena. (Epic Games)

El funcionamiento es simple: cada jueves la tienda digital de los creadores de Fortnite renueva su oferta.

Basta con tener una cuenta activa, ingresar a la plataforma e iniciar el proceso de adquisición a costo cero. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción.

Esta semana, Epic Games Store ofrece Nova Lands —una simulación de automatización y construcción ambientada en un planeta alienígena, con precio habitual de USD 19,99— y Tattoo Tycoon —un juego de gestión de estudio de tatuajes, valorado en USD 29,99—.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisPCVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Instagram ya no usará tus fotos públicas para crear imágenes con Meta AI: vuelve la privacidad

Meta tomó la decisión después recibir una ola de críticas y preocupación por privacidad, riesgo de deepfakes y uso no consentido de imágenes

Instagram ya no usará tus fotos públicas para crear imágenes con Meta AI: vuelve la privacidad

Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Una herramienta de la aplicación permite eliminar archivos multimedia de chats y grupos sin perder necesariamente los mensajes de texto

Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Los rostros creados con IA inspiran más confianza

Una investigación con 169 participantes identificó que caras generadas artificialmente superaron a las humanas en credibilidad, pese a que distinguirlas aún es difícil y facilita riesgos de fraude, engaños afectivos y campañas políticas falsas

Los rostros creados con IA inspiran más confianza

El vacío regulatorio que te permite viajar gratis en Waymo y probar su nuevo robotaxi

La subsidiaria de Google no puede cobrar por los viajes en ese modelo hasta que la Comisión de Servicios Públicos de California apruebe su solicitud de expansión de flota y servicio

El vacío regulatorio que te permite viajar gratis en Waymo y probar su nuevo robotaxi

Cómo crear cuadernos de estudio en Gemini: la IA de Google te ayuda a prepararte para tus exámenes

Los estudiantes pueden cargar sus propios documentos, definir un objetivo de aprendizaje y recibir evaluaciones personalizadas para medir sus conocimientos

Cómo crear cuadernos de estudio en Gemini: la IA de Google te ayuda a prepararte para tus exámenes

DEPORTES

Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

La dura confesión de Ronaldo: “Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso”

España alcanzó una marca de Argentina tras su clasificación a semifinales: el récord histórico que batirá si gana el Mundial

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Karina La Princesita contó cuál fue su récord de shows en un fin de semana: “Cantaba y escupía sangre”

Karina La Princesita contó cuál fue su récord de shows en un fin de semana: “Cantaba y escupía sangre”

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios de las entradas para la final y las semifinales del Mundial se desploman

Los precios de las entradas para la final y las semifinales del Mundial se desploman

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Centroamérica acelera el parque automotor: Costa Rica lidera, Guatemala desborda su capital y Panamá dispara su flota mientras la región envejece

Siete de cada diez salvadoreños buscaron atención médica ante un padecimiento, según encuesta

Honduras: Policía descarta que asesinato de conductor de rapidito esté relacionado con extorsión