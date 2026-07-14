El déficit de vivienda en El Salvador se calcula entre 400,000 y 500,000 hogares, según experto

El déficit habitacional en El Salvador se estima entre 400,000 y 500,000 viviendas, según cifras de CASALCO. (Foto: Ministerio de Vivienda)

El déficit habitacional en El Salvador se estima entre 400,000 y 500,000 viviendas, según cifras de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), citadas por el economista César Villalona, al analizar esta problemática en el programa Enfoque.

Villalona explicó que este rango significa que alrededor de 1.6 millones de personas podrían necesitar una solución de vivienda adecuada, tomando como referencia un promedio de cuatro integrantes por familia.

Villalona comentó que el déficit habitacional no solo refleja la cantidad de viviendas disponibles, sino también el acceso a opciones que se ajusten a la capacidad económica de las familias salvadoreñas.

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En los últimos años, el sector construcción ha impulsado proyectos residenciales de gran tamaño, como torres de apartamentos de hasta treinta y cinco pisos en zonas como Santa Elena.

Estos nuevos desarrollos suelen estar dirigidos a sectores de ingresos altos y a salvadoreños que residen en el exterior, con precios de apartamentos que pueden alcanzar entre $300,000 y $500,000.

El economista señaló que la normativa vigente brinda incentivos fiscales a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos, incluyendo exenciones en algunos impuestos y aranceles para la importación de materiales y maquinaria.

Esta tendencia ha favorecido el crecimiento del sector, que también impacta en el Producto Interno Bruto (PIB) con residenciales, edificaciones turísticas y torres de apartamentos.

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César Villalona afirmó que el déficit habitacional en El Salvador podría afectar a unas 1.6 millones de personas. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Por su parte, el Ministerio de Vivienda dispone de un presupuesto anual cercano a los $14 millones.

Según Villalona, la mayor parte de estos recursos está destinada a salarios y servicios, alrededor de $12 millones, por lo que la capacidad de construcción pública no alcanza para invertir en el rubro, de acuerdo al economista, con el presupuesto restante apenas se pueden construir entre cuarenta y cincuenta viviendas por año, una cifra que representa un desafío frente a la magnitud del déficit habitacional.

Existen propuestas en el ámbito legislativo, como la presentada por una diputada del partido Vamos, que plantea la participación del sector privado en la construcción de viviendas populares.

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Sin embargo, actualmente la mayor parte de las inversiones se orientan al segmento de ingresos altos o a la demanda de salvadoreños en el exterior.

Villalona subrayó que, aunque el sector construcción ha mostrado un desempeño relevante para la economía nacional, el acceso a una vivienda digna sigue siendo una necesidad vigente para numerosos hogares.

Villalona explicó que el déficit habitacional también refleja la falta de acceso a viviendas acordes con la capacidad económica de las familias salvadoreñas. (Foto: cortesía)

Auge de la construcción y crecimiento económico en 2026

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el sector de la construcción fue el principal motor del crecimiento económico en El Salvador durante el primer trimestre de 2026, contribuyendo a que el PIB creciera 4.8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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Durante este periodo, la construcción creció 13.5 %, el mayor incremento entre las diecinueve actividades productivas analizadas.

El avance se atribuye tanto a la inversión pública—con proyectos como el Aeropuerto Internacional del Pacífico, mejoras en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y la modernización del puerto de Acajutla—como a la inversión privada en proyectos habitacionales, comerciales y logísticos.

El informe resalta que la colaboración entre sectores público y privado, junto con criterios técnicos y planificación sostenida, ha sido clave para mantener el ritmo del sector. Este auge ha generado efectos positivos en otras actividades como el transporte, el comercio y los servicios administrativos, fortaleciendo los encadenamientos productivos y potenciando el desarrollo económico del país.

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