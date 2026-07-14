Revolución en el entrenamiento de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra: la reacción de Messi al ver la cantidad de medios

Cerca de 400 periodistas estuvieron presentes en la última práctica de la Selección antes de la semifinal del Mundial contra Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)

La selección argentina se entrenó este martes en Atlanta de cara al choque de semifinales frente a Inglaterra y el ensayo de la Scaloneta causó furor en la prensa y se dio una cifra récord de medios presentes, entre los cuales se encontraron periodistas de distintas nacionalidades. Infobae estuvo en el United Training Ground para observar los 25 minutos iniciales de la práctica y participar de la zona mixta, en la que brindaron su testimonio Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul.

Fueron cerca de 400 periodistas acreditados los que presenciaron el último entrenamiento de la Selección, entre los que se destacaron medios de Brasil, Colombia, Ecuador, Inglaterra, España, Países Bajos, Noruega, Alemania, China, Japón, India y cadenas de Medio Oriente como BeIN Sports y Al Jazeera. La masiva asistencia se debió no solo a que cada vez quedan menos partidos en la Copa del Mundo, sino la expectativa que genera la previa del partido entre el vigente campeón, con Lionel Messi como figura, y el elenco británico que asoma como una amenaza con Jude Bellingham y Harry Kane como goleadores.

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Precisamente, el capitán de la Albiceleste, se quedó mirando la gran cantidad de medios en el centro de entrenamiento, minutos antes de comenzar con la activación. En las imágenes que circularon en las redes sociales, Messi aparece sentado en un banco, con un semblante de extrema serenidad, cruzado de piernas mientras sus compañeros iban saliendo al campo.

El capitán argentino está sentado en un banco antes de la práctica con el equipo en Atlanta

En cuanto a la organización de las entrevistas con los jugadores, la zona mixta se dividió en cuatro postas: dos para medios internacionales (radios, diarios, revistas, televisión y sitios web) y otras dos para periodismo argentino, separados en prensa escrita y canales de TV. Por allí pasaron Mac Allister, De Paul y Montiel. El Motorcito, que podría dejar el equipo titular, opinó acerca de cómo está viviendo Messi el Mundial a los 39 años: “Es un amigo a quien quiero mucho, lo veo disfrutando y eso me alegra un montón por todas las situaciones que ha pasado con esta camiseta, todo lo que ha luchado. Esta Copa del Mundo lo encuentra en un disfrute total. Todos sabemos la mentalidad que tiene, cómo se prepara y cómo vive cada partido. Eso como amigo me pone muy feliz”.

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A propósito del partido con aroma a clásico entre Argentina e Inglaterra, la selección de Scaloni llega sin el respaldo mayoritario de la prensa internacional, según pudo constatar Infobae. La opinión de periodistas extranjeros sitúa a Francia y España por delante en la carrera por el título y pone en duda la candidatura de la Albiceleste por su nivel de juego, pese a que el campeón defensor todavía puede meterse en la final del domingo en Nueva York-Nueva Jersey y buscar un bicampeonato que nadie consigue desde Brasil entre 1958 y 1962.

En la última práctica abierta a la prensa en Kansas City, tres periodistas extranjeros coincidieron en un diagnóstico: el conjunto argentino conserva fortaleza competitiva, pero no llega a las semifinales como el principal favorito. La evaluación se apoya tanto en el rendimiento de sus rivales como en el recorrido del equipo de Scaloni. Luisa Oliveira, de UOL Brasil, sostuvo que España y sobre todo Francia cargan con el favoritismo. Al explicar por qué Argentina no encabeza esa lista, dijo al medio que el equipo transmite fortaleza mental y cuenta con futbolistas capaces de resolver partidos, además de Lionel Messi, pero remarcó que hasta aquí enfrentó a Cabo Verde, Egipto y Suiza, rivales que no considera de primera línea, y que incluso frente a ellos mostró dificultades. “Mostró un espíritu de lucha muy fuerte, una fuerza mental, mucha pasión en el campo, pero el fútbol no está”, expresó.

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La opinión de la prensa extranjera sobre la candidatura de Argentina

Alonso Cabral, de Fox México y Tigo Sports para Centroamérica, también ubicó a Francia un escalón por encima de los otros tres semifinalistas. Su argumento fue futbolístico y ofensivo: describió al conjunto francés como un equipo “espectacular” y lo señaló como el principal candidato a ganar el torneo si supera a España. “En una final no puedes decir por adelantado absolutamente nada”, afirmó, antes de agregar que un cruce decisivo frente a Argentina o Inglaterra sería “extremadamente cerrado”.

Desde Colombia, Mauricio Molano, de Gol Caracol, eligió la misma selección como la de mayores posibilidades de consagrarse: “Creo que para mí es uno de los grandes favoritos, sin ninguna duda, por lo que ha mostrado, por su fortaleza, por su juego y porque tiene, pues obviamente, a uno de los goleadores en este caso, que es Mbappé. Pero no podemos descartar a la selección argentina”.

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