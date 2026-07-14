Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

La papelera de WhatsApp está dentro de la sección "Administración de almacenamiento". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papelera de WhatsApp se encuentre en la sección de ‘Administración de almacenamiento’. En este apartado, los usuarios pueden encontrar todos los archivos que ocupan un espacio mayor 5 MB, seleccionarlos y eliminarlos para optimizar su almacenamiento.

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes‘ y luego a ‘Almacenamiento y datos’. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y ‘De más de 5 MB’. Seleccionar los archivos que se quieren eliminar. Pulsar el ícono de papelera. Escoger la opción ‘Eliminar elementos’.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

También tienes la opción de eliminarlos todos sin tener que seleccionarlos uno por uno, además de ordenarlos según si son recientes, antiguos o grandes. Si lo que buscas es optimizar espacio, el filtro recomendado es según el tamaño.

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En el apartado ‘Administración de almacenamiento’, puedes visualizar los chats y canales que más espacio consumen. Al escoger uno, se despliegan los archivos que más ocupan espacio.

De esta manera, puedes organizar la eliminación de fotos, videos, documentos y audios por contacto.

En 'Administración de almacenamiento' puedes ver qué chats y canales ocupan más espacio. (WhatsApp)

Otras formas de ahorrar espacio en WhatsApp

Otras formas de ahorrar espacio en WhatsApp son:

Activar los mensajes temporales.

Esta función hace que los mensajes nuevos de un chat se borren automáticamente después de un tiempo definido (por ejemplo, 24 horas, 7 días o 90 días, según la configuración).

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Es útil para que las conversaciones no se acumulen, aunque no garantiza que los archivos ya guardados en el teléfono desaparezcan si tu dispositivo los conserva.

Eliminar archivos multimedia de los chats.

Consiste en borrar fotos, videos, audios y documentos que se fueron acumulando en conversaciones individuales o grupales. Basta con seleccionar ‘Borrar chat’ y luego ‘Eliminar archivos multimedia’. Se eliminan estos elementos, pero no los mensajes.

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Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Enviar y recibir archivos de una sola visualización.

Cuando mandas una foto o un video como “ver una vez”, el archivo solo puede abrirse una vez y, luego, deja de estar disponible en el chat.

Esto reduce la acumulación de contenido visible en la conversación y ayuda a controlar lo que se conserva.

Darse de baja de chats grupales en los que se envíen muchos archivos.

Salir de grupos muy activos evita que se sigan almacenando fotos, videos y documentos que se descargan o quedan disponibles en el historial del chat. Es una medida sencilla de frenar el crecimiento del almacenamiento, sobre todo en grupos donde se comparten muchos videos o imágenes.

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Desactivar la descarga automática de archivos.

Esta opción evita que WhatsApp descargue de manera automática fotos, videos, audios y documentos apenas los recibes.

Esta opción impide que WhatsApp descargue automáticamente fotos, videos, audios y documentos al recibirlos. (WhatsApp)

Al desactivarla, eliges manualmente qué archivos se descargan y cuáles no, lo que ayuda a ahorrar espacio (y también datos móviles) porque se reduce la cantidad de contenido guardado en el teléfono.

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En general, se configura por tipo de conexión (datos móviles, Wi‑Fi y roaming) y por tipo de archivo (fotos, audio, videos, documentos).

Qué es la suscripción WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es el plan de suscripción de pago que Meta lanzó para WhatsApp en 2026.

No reemplaza a la aplicación gratuita ni modifica sus funciones básicas de mensajería, llamadas o videollamadas: se trata de una capa opcional de extras orientados a la personalización y la organización de chats.

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Los suscriptores obtienen 18 colores de acento, 14 íconos alternativos, stickers animados exclusivos y 10 tonos de llamada y notificación premium. (WhatsApp)

Por una cuota mensual de USD 2,99, los suscriptores acceden a 18 colores de acento para personalizar la interfaz completa de la app, 14 íconos alternativos para la pantalla de inicio, paquetes de stickers animados exclusivos y 10 tonos de llamada y notificación premium.

Además, el plan eleva de tres a 20 el límite de conversaciones que se pueden fijar en la parte superior de la bandeja de entrada, y permite aplicar ajustes de tema y notificación a todas las listas de chat en una sola acción.

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