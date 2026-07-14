Crimen y Justicia

Engaños con citas falsas, secuestros y transferencias forzadas: investigan a una banda de “viudos negros” en Mendoza

Dos hombres fueron atacados con pocas horas de diferencia en Maipú tras pactar encuentros por internet. Sospechan que ambos hechos podrían estar vinculados

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Los investigadores trabajan para identificar a los responsables
Los investigadores trabajan para identificar a los responsables

La Policía de Mendoza investiga si una misma banda, con una modalidad conocida como “viudos negros”, estuvo detrás de dos robos cometidos con pocas horas de diferencia en la calle Lamadrid, en el distrito de San Roque, Maipú. Fuentes policiales indicaron que las víctimas fueron captadas a través de plataformas digitales y, al llegar al punto de encuentro, fueron sorprendidas por tres delincuentes armados.

Según pudo saber Infobae, el primer caso tuvo como damnificado a un hombre de 35 años, quien había acordado un encuentro mediante una aplicación y, al arribar al lugar, fue interceptado por tres sujetos armados con un cuchillo.

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Los agresores lo obligaron a subir a su propia camioneta, donde le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos. Más tarde, fue liberado y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.

Horas después, un hombre de 57 años denunció un hecho de características similares. De acuerdo con su declaración, había pactado un encuentro a través de una página web y, al llegar al lugar acordado, fue reducido por tres delincuentes que utilizaron un cuchillo y un elemento de hierro.

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Los asaltantes lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo, le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos. El automóvil fue hallado abandonado a pocos metros del lugar y, en su interior, los investigadores encontraron el cuchillo que presuntamente fue utilizado durante el asalto.

Mendoza viudos negros San Roque
Los hechos ocurrieron en la calle Lamadrid, en el barrio San Roque

La Oficina Fiscal de Maipú dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica. Los investigadores analizan la hipótesis de que ambos ataques fueron cometidos por la misma organización, ya que coinciden el lugar elegido, la modalidad utilizada, la cantidad de agresores y el tipo de violencia ejercida sobre las víctimas. Hasta el momento no hay detenidos.

El caso vuelve a poner el foco sobre los robos cometidos tras encuentros pactados por Internet. Semanas atrás, un hombre de 73 años fue hallado asesinado en su casa de la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López, en un hecho investigado bajo la modalidad de “viudas negras”.

La víctima fue encontrada por su hija atada de pies y manos dentro de la vivienda, que estaba completamente revuelta. La investigación permitió identificar como principal sospechosa a Brenda Magalí Noguera, quien había ingresado al domicilio junto al hombre la noche del crimen. Horas más tarde, cámaras de seguridad registraron su salida junto a otros dos sospechosos, que escaparon también en el auto de la víctima.

Por el caso fueron detenidos Noguera y Maximiliano Ezequiel Vargas, mientras la Justicia continúa investigando la participación de otros involucrados.

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