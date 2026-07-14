Tu Android está lento: libera espacio de WhatsApp con este truco sin salir de la app

WhatsApp es una de las herramientas más utilizadas por usuarios de diferentes edades y ocupaciones. (Foto: EFE/Marcelo Sayao/Archivo)

El rendimiento de un dispositivo Android puede verse afectado por varios factores, y uno de los más recurrentes es la acumulación de archivos provenientes de aplicaciones de mensajería.

Entre todas ellas, WhatsApp suele ser una de las principales responsables de la saturación del almacenamiento interno, por el volumen de fotos, videos y documentos que se intercambian en los chats.

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Ante episodios de lentitud o bajo desempeño, revisar el espacio ocupado por esta aplicación es clave para restaurar la agilidad del dispositivo, así que existe una forma directa y práctica de gestionar estos archivos sin recurrir a aplicaciones externas.

El proceso de liberación de espacio puede realizarse completamente desde la app de Meta, permitiendo identificar y eliminar archivos de gran tamaño o duplicados, lo que contribuye a recuperar el rendimiento habitual del dispositivo.

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Cómo ver el almacenamiento usado por WhatsApp

Es clave revisar el almacenamiento cuando aparezcan alertas al usar WhatsApp. (Foto WhatsApp)

La aplicación WhatsApp cuenta con una función integrada para monitorear el consumo de almacenamiento. Desde la pestaña de Chats, es posible acceder al ícono de opciones (tres puntos verticales) y seleccionar “Ajustes”.

En el menú de configuración, la ruta “Almacenamiento y datos” conduce al apartado “Administrar almacenamiento”, donde se muestra la cantidad de espacio que la aplicación ocupa en el dispositivo.

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Esta herramienta permite observar tanto el almacenamiento total usado como el desglose por tipo de archivo. En la parte superior de la pantalla aparece un gráfico que indica el porcentaje ocupado, lo que facilita identificar si el problema de lentitud está relacionado con el exceso de archivos multimedia.

De qué forma administrar el almacenamiento desde los chats individuales

Se puede verificar el espacio ocupado por cada chat en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Sumado a la visión general, WhatsApp permite gestionar el espacio desde cualquier chat específico. Al ingresar a un chat, se puede tocar el nombre del contacto o grupo y acceder a la opción “Administrar almacenamiento”.

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Allí, la aplicación presenta un listado de archivos ordenados de mayor a menor tamaño, lo que ayuda a ubicar los elementos que más espacio ocupan dentro de esa conversación.

Este método es útil cuando se detecta que ciertos chats concentran la mayor parte de los archivos multimedia. La función ofrece la posibilidad de revisar fotos, videos, documentos y mensajes de voz, brindando así un control detallado sobre lo que se elimina y lo que se conserva.

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Cuáles son los pasos para eliminar archivos y liberar espacio en WhatsApp

Los archivos se eliminan de WhatsApp pero pueden quedar almacenados en la galería del teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para iniciar la limpieza, se debe regresar al apartado “Administrar almacenamiento” desde el menú principal de WhatsApp. La aplicación permite ordenar los archivos por diferentes criterios: más recientes, más antiguos o de mayor tamaño.

Cada archivo muestra su tamaño en la esquina superior, y al seleccionarlo se puede obtener información adicional, como el chat de origen y la fecha de envío.

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La selección múltiple facilita borrar varios elementos al mismo tiempo. Tras seleccionar uno o varios archivos, solo hay que tocar el ícono de la papelera para eliminarlos.

Si se desea borrar todas las copias, la opción “Eliminar todas las copias” garantiza que los duplicados también se eliminen, lo que contribuye a liberar la mayor cantidad de espacio posible.

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Cómo eliminar todo el contenido de un chat para liberar espacio

Vaciar chat elimina todo el contenido del chat pero no la conversación. (Foto: WhatsApp)

Una alternativa eficaz para recuperar almacenamiento en WhatsApp consiste en borrar de manera selectiva o total los archivos multimedia que se acumulan en los chats. Para ello, solo hay que abrir la conversación deseada, tocar el ícono de opciones (tres puntos verticales), seleccionar “Más” y luego “Vaciar chat”.

En este menú se permite elegir qué tipos de archivos eliminar, como videos, GIF, fotos, stickers, documentos y audios.

Asimismo, el procedimiento no afecta la existencia del chat ni la pertenencia a un grupo; solo se eliminan los elementos seleccionados dentro de la conversación. Aunque el chat permanezca visible en la pestaña principal, todo el contenido eliminado dejará de ocupar espacio en el dispositivo.

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