Nuevo satélite argentino: qué funciones tendrá SABIA-Mar y por qué es clave para el país

SABIA-Mar permitirá monitorear el Mar Argentino y sus costas, brindando datos clave para la producción, la seguridad y la investigación científica (Conea)

Argentina tendrá pronto un nuevo satélite construido íntegramente en el país. Se trata de SABIA-Mar, que marca una nueva etapa para la ciencia y la industria espacial local. Su misión permitirá conocer y gestionar con mayor precisión el Mar Argentino y sus ecosistemas, aportando información clave para la producción, la seguridad y la protección ambiental. La puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.

La misión fue ideada desde sus inicios para responder a las necesidades de observación del Mar Argentino, las costas, los cuerpos de agua interiores y los ecosistemas oceánicos. SABIA-Mar es un satélite de observación de la Tierra que incorpora desarrollos tecnológicos de última generación, logrando avanzar más allá de la simple recolección de datos ambientales. El objetivo principal es brindar servicios estratégicos para fortalecer la seguridad, proteger los recursos naturales y potenciar el desarrollo productivo en Argentina.

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Durante su desarrollo, el proyecto incorporó una actualización tecnológica significativa en su carga útil. Esta decisión permitió ampliar el alcance y las capacidades del satélite, que no solo generará información ambiental relevante, sino que también ofrecerá herramientas para la gestión de recursos y la vigilancia del espacio marítimo nacional.

“Argentina vuelve a realizar una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Impulsamos una actualización tecnológica que amplió las capacidades del satélite para que pueda brindar servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad y potenciar la producción”, expresó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

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Actualmente, SABIA-Mar se encuentra en la etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP, en Bariloche, provincia de Río Negro. Allí, el satélite es sometido a pruebas técnicas y operativas antes de su traslado al sitio de lanzamiento. Este proceso resulta fundamental para garantizar que todos los sistemas funcionen en condiciones óptimas una vez en órbita.

El desarrollo del satélite fue liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en coordinación con instituciones y empresas del ecosistema científico, académico e industrial argentino.

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INVAP, empresa reconocida por su experiencia en tecnología espacial y nuclear, actuó como contratista principal para la construcción, integración y pruebas del satélite. VENG, por su parte, aportó capacidades para las operaciones, telecomando y recepción de datos, además de participar en ingeniería, integración, ensayos y soporte técnico.

El satélite aportará información sobre la concentración de clorofila-a, esencial para conocer la productividad primaria de los ecosistemas marinos

Tecnología avanzada al servicio de la ciencia, la producción y la seguridad

SABIA-Mar integra una serie de innovaciones tecnológicas que lo posicionan como un instrumento clave para la investigación y la gestión del Mar Argentino. Entre sus principales capacidades se destacan las cámaras ópticas que permitirán medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a, un indicador fundamental de la presencia de fitoplancton y de la productividad primaria de los ecosistemas marinos.

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Detectar la presencia y distribución del fitoplancton resulta esencial, ya que constituye la base de la cadena alimentaria marina y condiciona la ubicación de los bancos de peces.

Esta información resulta estratégica para la gestión pesquera y la acuicultura, ya que facilita la identificación de zonas óptimas de pesca, promueve un uso más eficiente de los recursos y contribuye a reducir los costos operativos para la flota pesquera. Además, el monitoreo constante del mar permitirá anticipar cambios ambientales, mejorar la administración de los recursos y apoyar la navegación.

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Argentina integró tecnología nacional en SABIA-Mar, incluyendo el receptor AGR-T, para mejorar la precisión de posicionamiento y navegación en órbita (Conea)

El satélite también aportará datos relevantes para el control de la calidad del agua en zonas costeras, estuarios y cuerpos de agua interiores. Evaluar estos parámetros permitirá detectar de manera temprana floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, que pueden afectar tanto la biodiversidad como la salud humana e impactar negativamente en las actividades productivas vinculadas al mar.

La misión SABIA-Mar contribuirá al monitoreo de ecosistemas oceánicos, costeros y terrestres, así como al seguimiento de aguas continentales, zonas inundadas, vegetación, uso del suelo y recursos hídricos. Esta amplitud de aplicaciones convierte al satélite en una herramienta versátil para la gestión ambiental y el desarrollo sustentable a nivel nacional.

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Uno de los aportes más destacados de SABIA-Mar es su capacidad para potenciar la vigilancia y el control del Mar Argentino. El satélite podrá localizar embarcaciones, incluidas aquellas que no transmiten su señal del Sistema de Identificación Automática (AIS), lo que resulta clave para identificar buques colaborativos y no cooperativos. Esta función permitirá optimizar los tiempos de respuesta de los organismos competentes y mejorar la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde la protección de los recursos estratégicos resulta prioritaria.

Las cámaras ópticas de SABIA-Mar facilitarán la detección de fitoplancton, base de la cadena alimentaria y determinante para la pesca sostenible

El monitoreo nocturno representa otra innovación relevante. SABIA-Mar contará con una cámara de alta sensibilidad capaz de detectar luces en el mar en condiciones de oscuridad. Esta tecnología facilitará la identificación de patrones de actividad pesquera y el control de la pesca ilegal, fortaleciendo la vigilancia de los espacios marítimos argentinos y complementando otros sistemas de observación ya existentes.

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La misión incorpora, además, el receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), desarrollado por el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Este instrumento permitirá determinar con precisión la posición y la velocidad del satélite en órbita, marcando la primera vez que un receptor de posicionamiento global de origen nacional es integrado en un satélite argentino de observación de la Tierra. La adopción de este sistema refuerza la autonomía tecnológica nacional y abre nuevas posibilidades para futuros desarrollos espaciales.

Para garantizar la seguridad operativa, SABIA-Mar incluirá mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos, con el objetivo de proteger el software de vuelo y las operaciones del satélite frente a posibles amenazas. Los datos obtenidos por los sensores ópticos y las fuentes complementarias de observación podrán integrarse en Tierra mediante herramientas avanzadas de procesamiento, lo que permitirá generar productos que combinen variables ambientales con modelos de comportamiento de flotas pesqueras.

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El desarrollo y la puesta en marcha de SABIA-Mar refleja el aporte del sector espacial argentino en materia de ingeniería satelital, sistemas ópticos, electrónica, software, navegación, control, procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. La participación de instituciones, empresas y universidades fortalece las capacidades nacionales y posiciona a la Argentina en la vanguardia de la tecnología espacial en la región.

Un salto estratégico para la gestión del Atlántico Sur

La puesta en órbita de SABIA-Mar, prevista para el primer semestre de 2027, representa un hito para la soberanía y el desarrollo nacional. Por primera vez, Argentina dispondrá de un satélite propio capaz de ofrecer información satelital actualizada y de alta calidad sobre el Mar Argentino y sus ecosistemas, con aplicaciones directas en la producción, la ciencia, la gestión ambiental y la seguridad.

La vigilancia de la Zona Económica Exclusiva y la identificación de embarcaciones, especialmente aquellas que operan sin transmitir señales, resulta fundamental para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos estratégicos del país. La combinación de observación óptica, sistemas de geolocalización y monitoreo nocturno permitirá optimizar los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante actividades ilícitas o situaciones de emergencia.

SABIA-Mar también aportará información crucial para el manejo sustentable de los recursos pesqueros y la acuicultura, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos. La detección temprana de cambios ambientales y la evaluación de la calidad del agua en tiempo real facilitarán la toma de decisiones informadas por parte de productores, científicos y gestores públicos.

El desarrollo de este satélite refuerza la autonomía tecnológica de Argentina, promoviendo la formación de recursos humanos calificados y la integración de capacidades industriales, científicas y académicas. La colaboración entre la CONAE, INVAP, VENG y otras instituciones evidencia la solidez del sistema espacial nacional y su potencial para abordar desafíos complejos.

La misión SABIA-Mar no solo representa un avance en la investigación científica, sino que también ofrece soluciones concretas para la gestión de los recursos naturales, la protección ambiental y la seguridad. La información generada por el satélite será de utilidad para la producción, el monitoreo ambiental y la vigilancia de los espacios marítimos, consolidando el liderazgo argentino en el ámbito espacial de la región.

La Argentina amplía con SABIA-Mar sus horizontes en materia de ingeniería satelital, procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones, posicionando al país como referente en la observación de la Tierra y la gestión de sus recursos. El lanzamiento del satélite marcará un antes y un después en la relación del país con el Mar Argentino, brindando herramientas para el desarrollo sustentable y la protección de su patrimonio natural.