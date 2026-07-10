La Policía dominicana arrestó a tres hombres por una estafa con comprobantes falsos

La Policía Nacional de República Dominicana apresó a tres hombres y recuperó mercancía por más de un millón de pesos en una estafa con falsos comprobantes bancarios./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de la República Dominicana logró la aprehensión de tres hombres y la recuperación de mercancía valorada en más de un millón de pesos dominicanos (USD 17,026.47), obtenida mediante una estafa con falsos comprobantes bancarios. Este caso fue esclarecido gracias a labores de investigación y seguimiento desarrolladas por la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad (DICRIM), órgano clave en el combate a delitos patrimoniales en el país durante 2026.

Según la información oficial, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron a Peterson Ambioris, alias “Piter”, de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva, alias “Junior”, de 28 años, y Davis Joannsse Rojas, alias “El Peje”, de 39 años. Los hechos se desencadenaron tras la denuncia del propietario de una tienda de importación en Villa María, quien entregó 21 sacos de ropa tras recibir comprobantes falsos de depósitos bancarios por RD$666,420 (USD 11,346.78) y RD$413,400 (USD 7,038.74), ambos rechazados por corresponder a cheques sin fondos.

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La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia, que permitieron identificar y capturar a los implicados. Los detenidos confesaron haber vendido la mayor parte de la mercancía en un establecimiento comercial de Nagua. En el marco del seguimiento al caso, la Policía Nacional recuperó de manera voluntaria 343 paquetes de ropa en dicho negocio.

La DICRIM esclareció el caso en Villa María después de que una tienda de importación entregara 21 sacos de ropa por depósitos bancarios rechazados./ (Redes de Diego Pesqueira)

Paralelamente, los agentes identificaron al presunto autor de la transferencia fraudulenta, cuya localización continúa en proceso, y pusieron tanto a los detenidos como las evidencias recuperadas a disposición del Ministerio Público.

Este hecho se suma a una serie de operativos de alto impacto ejecutados por la DICRIM en 2026, que han fortalecido su reputación como ente fundamental en la persecución y esclarecimiento de delitos complejos en el país. Durante los primeros 100 días de gestión del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz al frente de la Policía Nacional, la DICRIM reportó avances significativos en el combate a la delincuencia, logrando el esclarecimiento de un 75% de los homicidios registrados en el Distrito Nacional y una efectividad superior al 70% en casos de personas heridas. En ese periodo, se documentaron 409 homicidios a nivel nacional, donde el 31.8% estuvo vinculado a actividades delictivas.

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Entre los logros más destacados figura la captura y extradición desde Estados Unidos de Ismael Ceballo Pérez, alias “Ismael”, uno de los prófugos más buscados del país por su presunta relación con homicidios y delitos graves. Además, la DICRIM neutralizó a Ranller Encarnación Vicente, alias “El Ranger”, quien era considerado uno de los delincuentes de mayor peligrosidad en la región fronteriza. Otro hito relevante fue la ejecución de la “Operación Bloques del Este”, en la que se desmanteló la estructura criminal conocida como “Los Fantasmas”, involucrada en sicariatos, secuestros y asaltos, logrando la incautación de armas de alto calibre, municiones y vehículos.

Los detenidos confesaron que vendieron la mayor parte de la mercancía en un negocio de Nagua, donde la Policía Nacional recuperó 343 paquetes de ropa./ (Redes Diego Pesqueira)

La DICRIM también ha desplegado esfuerzos notables en la lucha contra la trata y tráfico de personas, arrestando a 42 personas y rescatando a 89 víctimas, incluidas 48 menores de edad. En cuanto a la desaparición de personas, los equipos investigativos lograron resolver 403 de los 440 reportes recibidos en lo que va del año, con una efectividad del 91.59%.

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En operativos recientes, la DICRIM confiscó sustancias narcóticas y cigarrillos de contrabando durante allanamientos en Santiago, detuvo a individuos por porte ilegal de armas y esclareció robos y homicidios en varias provincias. Además, en acciones coordinadas con el Ministerio Público, la policía ha capturado a ocho prófugos de la justicia y decomisado 22 armas de fuego, junto con vehículos y diversas sustancias ilícitas, como resultado de intervenciones focalizadas en puntos críticos del país.

La labor constante de la DICRIM en 2026 ha sido reconocida por su capacidad para esclarecer casos complejos, recuperar bienes sustraídos y desarticular redes criminales de alto impacto.

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