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La función de WhatsApp que ayuda a eliminar archivos pesados y liberar espacio en el celular

Fotos, videos y documentos pueden acumular varios gigabytes, pero la aplicación ofrece una función para eliminarlos fácilmente

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WhatsApp te da la posibilidad de administrar el almacenamiento de la aplicación. (Meta)
WhatsApp te da la posibilidad de administrar el almacenamiento de la aplicación. (Meta)

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en un teléfono. Fotografías, videos, documentos, notas de voz, GIF y stickers se acumulan diariamente hasta consumir varios gigabytes de almacenamiento.

Para solucionar este problema, la plataforma incorpora una herramienta poco conocida llamada Administración de almacenamiento, que permite identificar los archivos más pesados y eliminarlos de forma rápida sin borrar conversaciones completas.

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Aunque muchos usuarios buscan una supuesta “papelera” de WhatsApp para recuperar memoria, la aplicación no cuenta con una función de ese tipo. En su lugar, ofrece un sistema diseñado específicamente para analizar el contenido multimedia almacenado y facilitar su eliminación desde un único lugar, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp te da la opción de eliminar archivos del almacenamiento sin afectar tus conversaciones. (Meta)

Esta herramienta permite revisar qué archivos ocupan más espacio, identificar los chats con mayor cantidad de contenido multimedia y decidir qué elementos conservar y cuáles eliminar para mantener el teléfono funcionando con mayor fluidez.

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WhatsApp no tiene una papelera, pero sí una herramienta para liberar espacio

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si WhatsApp dispone de una papelera similar a la de una computadora.

La respuesta es no. Cuando un archivo se elimina desde la aplicación, desaparece definitivamente del almacenamiento de WhatsApp y no pasa por una carpeta temporal de recuperación.

Sin embargo, la función Administración de almacenamiento cumple un objetivo parecido: permite localizar rápidamente el contenido que ocupa más memoria para eliminarlo sin necesidad de revisar conversación por conversación.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
El apartado mutimedia de WhatsApp es uno de los que más ocupa espacio en el celular.

Esto resulta especialmente útil en teléfonos cuya memoria interna comienza a llenarse después de meses o años de uso continuo.

Cómo acceder a Administración de almacenamiento

WhatsApp integra esta función directamente dentro de su configuración.

Para utilizarla es necesario seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Entrar en Ajustes.
  3. Seleccionar Almacenamiento y datos.
  4. Acceder a Administración de almacenamiento.

Una vez dentro, la aplicación muestra un resumen del espacio utilizado por los archivos multimedia y clasifica el contenido para facilitar su revisión.

En la sección “Revisa y elimina elementos” aparecen videos de gran tamaño, fotografías repetidas, documentos y otros archivos que consumen una parte importante de la memoria del dispositivo.

El usuario únicamente debe seleccionar aquellos que ya no necesita y pulsar el icono de la papelera para eliminarlos.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
La Administración de Almacenamiento de WhatsApp te permite eliminar archivos que ya no te sirven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también muestra qué chats ocupan más memoria

Otra de las ventajas de Administración de almacenamiento es que permite conocer qué conversaciones concentran la mayor cantidad de archivos.

Los grupos de WhatsApp suelen aparecer entre los primeros lugares debido al constante intercambio de fotografías, videos, documentos y mensajes multimedia.

Gracias a esta clasificación resulta mucho más sencillo decidir qué conversaciones conviene revisar primero cuando el espacio disponible comienza a agotarse.

En lugar de eliminar chats completos, el usuario puede borrar únicamente los archivos más pesados y conservar los mensajes importantes.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
El Administrador de Almacenamiento de WhatsApp te muestra qué chats ocupan más espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas de reducir el espacio que ocupa WhatsApp

Además de utilizar esta herramienta, existen otras medidas que ayudan a controlar el crecimiento del almacenamiento.

Una de las más recomendables consiste en modificar la configuración de descarga automática de archivos multimedia.

De esta manera, las fotografías, videos y documentos no se guardarán automáticamente en el teléfono cada vez que llegan a una conversación, evitando que el almacenamiento aumente sin que el usuario lo note.

También es aconsejable revisar periódicamente los grupos con mayor actividad, ya que suelen acumular cientos de imágenes y videos que muchas veces nunca vuelven a abrirse.

Otra práctica útil consiste en verificar las copias de seguridad. Estas pueden incluir grandes cantidades de contenido multimedia que incrementan tanto el espacio utilizado en el dispositivo como en los servicios de almacenamiento en la nube.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Existen diferentes manera de recuperar almacenamiento en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué WhatsApp termina ocupando tantos gigabytes

El tamaño que alcanza WhatsApp depende directamente del uso diario que hace cada persona. Cada fotografía enviada o recibida, cada video compartido, los documentos de trabajo, las notas de voz, los stickers animados y los GIF permanecen almacenados en el dispositivo hasta que el usuario decide eliminarlos.

Con el paso de los meses, esa acumulación puede representar varios gigabytes, especialmente en teléfonos con poco almacenamiento interno.

Por ello, revisar periódicamente la función Administración de almacenamiento se convierte en una de las formas más sencillas de mantener espacio libre sin afectar las conversaciones importantes.

Realizar esta limpieza de manera regular no solo ayuda a recuperar memoria, sino que también puede mejorar el rendimiento general del dispositivo, especialmente cuando el almacenamiento disponible comienza a escasear. Aprovechar esta herramienta integrada en WhatsApp permite conservar únicamente los archivos realmente útiles y evitar que el contenido multimedia termine saturando el celular de forma silenciosa.

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