Guatemala: Máxima Corte admite un amparo para excluir a dos universidades de la postuladora del contralor

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuncia la admisión de un amparo para excluir a dos universidades de la postulación del contralor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala admitió un amparo en única instancia promovido por el diputado José Alberto Chic Cardona contra el Congreso de la República para intentar excluir a dos universidades de la integración de la comisión de postulación para contralor general de cuentas, una decisión que debe resolverse antes de la elección del rector que presidirá ese órgano el 15 de julio y que incide en el proceso electoral de 2027. Según el Diario Soy502.

La resolución del expediente 6154-2026 está fechada el 8 de julio de 2026 y fue firmada por la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfin Mansilla. La CC ordenó al Congreso remitir un informe circunstanciado en un plazo de 48 horas para determinar si concede o no el amparo provisional solicitado.

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La acción legal busca apartar del proceso a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y a la Universidad Americana. Chic Cardona sostiene que ninguna opera como una institución de educación superior con actividad académica real.

La elección del contralor definirá al funcionario que fiscaliza fondos y emite finiquitos rumbo a 2027 (Congreso de la Republica de Guatemala)

La Corte pidió un informe al Congreso antes de decidir sobre la medida provisional

La CC actuó como tribunal extraordinario de amparo con base en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 11 y 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El recurso se enmarca en la disputa por la integración de la postuladora que definirá la ruta para elegir al próximo contralor general de cuentas.

El legislador de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad pidió que la exclusión se resuelva antes de la sesión convocada por el Congreso. Esa reunión elegirá al rector que encabezará la comisión encargada de proponer a los seis aspirantes para el período 2026-2030.

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Chic Cardona también solicitó que la sesión del 15 de julio sea transmitida por todos los medios y redes sociales del Congreso. Además, pidió al Foro de Rectores que su reunión sea abierta al público.

El diputado dijo que encontró “dos universidades fantasmas”

Citado por Infobae, el diputado afirmó que visitó las sedes declaradas por ambas universidades y que no encontró actividad académica. Ante la prensa las definió como “dos universidades fantasmas”.

Sobre la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, dijo que la dirección registrada en Ciénaga Grande, Santa Rosa de Cabral, El Alto, La Paz, no tenía estudiantes, docentes ni funcionamiento universitario. Añadió que, cuando el Congreso notificó al rector, lo hizo en una oficina de la zona 10 de la capital donde solo había una secretaria.

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Según el legislador, esa dirección tampoco coincide con la registrada ante el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Respecto de la zona 9 de la ciudad, señaló que en la sede atribuida a la Universidad Americana encontró únicamente una oficina en un edificio.

Chic Cardona, en conferencia de prensa agregó que la autorización del Consejo de la Enseñanza Privada Superior no basta para integrar la postuladora. A su juicio, una universidad debe acreditar un proceso efectivo de enseñanza y formación profesional.

El diputado detalló que la Universidad Juan José Arévalo Bermejo comenzó con las facultades de Derecho y Psicología. También indicó que sus facultades de Económicas fueron creadas en marzo de 2026 y aprobadas en mayo del mismo año.

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Sobre los contactos registrados para esa casa de estudios, afirmó que, al llamar al número consignado, en un intento la comunicación fue derivada a los Bomberos Voluntarios y en otro a una institución privada distinta. El medio consignó esos señalamientos como parte de los argumentos presentados para pedir la exclusión.

El Congreso convocó a los rectores para elegir al presidente de la postuladora

La Junta Directiva del Congreso presidida por Luis Contreras Colindres convocó a los rectores de las universidades del país para el miércoles 15 de julio a las 11:00 horas en el salón privado Azul del Palacio Legislativo. La citación se hizo en cumplimiento del Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.

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Esa sesión definirá al rector que presidirá la comisión. Después serán juramentados los rectores y los demás integrantes, y comenzará el trabajo técnico de evaluación de perfiles.

En la elección que concluyó con la designación del actual contralor, el Movimiento Projusticia identificó cinco agrupaciones: Gran Alianza de Profesionales, Nosotros por el Crecimiento Profesional, Integridad y Desarrollo, Plataforma Académica Universitaria y Avancemos.