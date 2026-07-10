El Salvador enfrenta un incremento del 15% en el costo de producción de energía según datos del Banco Central de Reserva

Pilas de monedas, una bombilla encendida y una válvula de gas acompañan un gráfico de IPP Energía con una curva ascendente que ilustra el impacto de los costos energéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha dado a conocer su más reciente informe sobre el Índice de Precios al Productor (IPP), actualizado hasta junio de 2026. Detrás de los números presentados, se esconde una advertencia que puede pasar desapercibida para muchos: producir bienes y servicios en el país se ha encarecido de manera significativa, sobre todo en el ámbito energético.

Este incremento, aunque parezca lejano para quienes no dirigen empresas ni industrias, tiene un impacto directo sobre el costo de vida de toda la población.

Según el informe más reciente del BCR, el costo de los suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado subió de 134.45 puntos en junio de 2025 a 154.83 en junio de 2026.

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Por lo que, se trata de un alza superior al 15% en solo un año, una cifra que resalta frente a la estabilidad que muestran otros sectores. Este salto en el IPP del sector energético es especialmente preocupante porque la energía es un insumo fundamental para toda la economía.

Desde las panaderías y supermercados hasta las fábricas textiles y laboratorios farmacéuticos, todos dependen de la electricidad y el gas para funcionar. Si la energía se encarece, inevitablemente se elevan los costos para todos los sectores productivos.

El Índice de Precios al Productor indica el aumento del costo de la electricidad y suministros energéticos en El Salvador durante junio, afectando a empresas y consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte incremento en el precio de la energía responde principalmente a dos factores:

Escasez de lluvias y menor producción hidroeléctrica: El Salvador depende en gran parte de la energía hidroeléctrica, es decir, la generada a partir del agua de ríos y embalses. Esta fuente de energía suele ser más barata y menos contaminante.

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Sin embargo, en los últimos meses las lluvias han sido escasas y las sequías más frecuentes. Al haber menos agua disponible, las centrales hidroeléctricas han reducido su producción.

Para cubrir la demanda, se ha tenido que recurrir a plantas térmicas, que funcionan quemando combustibles fósiles como diésel o búnker. Este tipo de generación eléctrica es mucho más cara y, además, depende del precio internacional del petróleo.

Alza internacional de los combustibles: Los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo han provocado subidas en el precio del petróleo y sus derivados. Como resultado, el país ha tenido que pagar más por los combustibles que necesita para generar electricidad, encareciendo aún más el suministro.

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La falta de lluvias redujo la generación hidroeléctrica, obligando a El Salvador a depender de fuentes de energía más costosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del Índice de Precios al Productor en la economía cotidiana

El Índice de Precios al Productor (IPP) revela cuánto cuesta, en promedio, producir bienes y servicios en el país antes de que lleguen al consumidor final. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, el IPP refleja el valor neto que la empresa recibe por vender su producto al por mayor, excluyendo impuestos y gastos de transporte. Este indicador muestra el precio real que obtiene la empresa antes de sumar otros costos del proceso comercial.

Cuando el IPP presenta un incremento, indica que las empresas enfrentan mayores costos para fabricar, transportar o mantener sus operaciones. Este aumento no permanece en el sector productivo, sino que se traslada a los precios que paga el consumidor en su vida diaria.

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El alza en el costo de la energía intensifica este efecto, ya que la electricidad es un insumo esencial para la producción de bienes como pan, textiles y medicamentos. Cuando los productores asumen tarifas eléctricas más elevadas, el costo de fabricación se incrementa y, consecuentemente, los precios finales de los productos y servicios suben.