El Salvador

El Salvador enfrenta un incremento del 15% en el costo de producción de energía según datos del Banco Central de Reserva

Los datos del Banco Central de Reserva advierten que el encarecimiento de la energía impacta a todos los sectores productivos en El Salvador y anticipa subidas en los precios al consumidor

Guardar
Google icon
Monedas organizadas en columnas y dispersas, bombilla encendida, válvula de gas y un gráfico con la leyenda IPP Energía sobre una mesa de metal.
Pilas de monedas, una bombilla encendida y una válvula de gas acompañan un gráfico de IPP Energía con una curva ascendente que ilustra el impacto de los costos energéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha dado a conocer su más reciente informe sobre el Índice de Precios al Productor (IPP), actualizado hasta junio de 2026. Detrás de los números presentados, se esconde una advertencia que puede pasar desapercibida para muchos: producir bienes y servicios en el país se ha encarecido de manera significativa, sobre todo en el ámbito energético.

Este incremento, aunque parezca lejano para quienes no dirigen empresas ni industrias, tiene un impacto directo sobre el costo de vida de toda la población.

Según el informe más reciente del BCR, el costo de los suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado subió de 134.45 puntos en junio de 2025 a 154.83 en junio de 2026.

PUBLICIDAD

Por lo que, se trata de un alza superior al 15% en solo un año, una cifra que resalta frente a la estabilidad que muestran otros sectores. Este salto en el IPP del sector energético es especialmente preocupante porque la energía es un insumo fundamental para toda la economía.

Desde las panaderías y supermercados hasta las fábricas textiles y laboratorios farmacéuticos, todos dependen de la electricidad y el gas para funcionar. Si la energía se encarece, inevitablemente se elevan los costos para todos los sectores productivos.

Infografía con torres de energía, fábricas, tuberías y un gráfico ascendente. Contiene texto sobre el aumento del costo de la energía en El Salvador y datos.
El Índice de Precios al Productor indica el aumento del costo de la electricidad y suministros energéticos en El Salvador durante junio, afectando a empresas y consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte incremento en el precio de la energía responde principalmente a dos factores:

Escasez de lluvias y menor producción hidroeléctrica: El Salvador depende en gran parte de la energía hidroeléctrica, es decir, la generada a partir del agua de ríos y embalses. Esta fuente de energía suele ser más barata y menos contaminante.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en los últimos meses las lluvias han sido escasas y las sequías más frecuentes. Al haber menos agua disponible, las centrales hidroeléctricas han reducido su producción.

Para cubrir la demanda, se ha tenido que recurrir a plantas térmicas, que funcionan quemando combustibles fósiles como diésel o búnker. Este tipo de generación eléctrica es mucho más cara y, además, depende del precio internacional del petróleo.

Alza internacional de los combustibles: Los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo han provocado subidas en el precio del petróleo y sus derivados. Como resultado, el país ha tenido que pagar más por los combustibles que necesita para generar electricidad, encareciendo aún más el suministro.

La falta de lluvias redujo la generación hidroeléctrica, obligando a El Salvador a depender de fuentes de energía más costosas.
La falta de lluvias redujo la generación hidroeléctrica, obligando a El Salvador a depender de fuentes de energía más costosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del Índice de Precios al Productor en la economía cotidiana

El Índice de Precios al Productor (IPP) revela cuánto cuesta, en promedio, producir bienes y servicios en el país antes de que lleguen al consumidor final. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, el IPP refleja el valor neto que la empresa recibe por vender su producto al por mayor, excluyendo impuestos y gastos de transporte. Este indicador muestra el precio real que obtiene la empresa antes de sumar otros costos del proceso comercial.

Cuando el IPP presenta un incremento, indica que las empresas enfrentan mayores costos para fabricar, transportar o mantener sus operaciones. Este aumento no permanece en el sector productivo, sino que se traslada a los precios que paga el consumidor en su vida diaria.

El alza en el costo de la energía intensifica este efecto, ya que la electricidad es un insumo esencial para la producción de bienes como pan, textiles y medicamentos. Cuando los productores asumen tarifas eléctricas más elevadas, el costo de fabricación se incrementa y, consecuentemente, los precios finales de los productos y servicios suben.

Temas Relacionados

El SalvadorBanco Central de ReservaÍndice de Precios al ProductorElectricidadEconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anestesióloga y karateca nicaragüense: la libertad de Harley Mojica Gaitán tras el altercado de diciembre de 2025

La Fiscalía habla de fractura nasal y un dictamen del Medicina Legal. La defensa invoca legítima defensa y menciona videos del momento previo. Una audiencia y una resolución reordenaron el caso sin cerrarlo

Anestesióloga y karateca nicaragüense: la libertad de Harley Mojica Gaitán tras el altercado de diciembre de 2025

República Dominicana: Remesas suben 6.7% en el primer semestre y suman USD 6,219.3 millones, según el Banco Central

La autoridad monetaria informó que solo en junio ingresaron USD 1,049.3 millones, un avance interanual de 13.6%, con Estados Unidos como principal origen de los envíos y sostén del flujo formal hacia el país

República Dominicana: Remesas suben 6.7% en el primer semestre y suman USD 6,219.3 millones, según el Banco Central

Buscaban refugio de la tormenta y encontraron la muerte: Joven salvadoreño fallece tras ser impactado por un rayo

La vulnerabilidad de las estructuras improvisadas ante la época invernal cobró una nueva vida en El Salvador. Un rayo fulminó a dos jóvenes que buscaban guarecerse de la tormenta dentro de una champa de lámina y madera en las riberas de un río en Cojutepeque

Buscaban refugio de la tormenta y encontraron la muerte: Joven salvadoreño fallece tras ser impactado por un rayo

Mipymes en Costa Rica casi se duplican en cuatro años y representan el 98% del parque empresarial

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio reporta un salto de empresas y de personas inscritas en el registro emprendedor. Pero el Monitor Mipyme 2025 advierte barreras y requisitos que frenan. Los números del financiamiento abren otra lectura

Mipymes en Costa Rica casi se duplican en cuatro años y representan el 98% del parque empresarial

El Congreso de Bodas que llevará a Antigua Guatemala a más de 400 expertos del sector de romance y las bodas destino

La organización prevé que la cita de turismo de romance genere ingresos inmediatos para hoteles, restaurantes y otros proveedores locales, mientras el efecto total por contactos comerciales y negocios futuros podría alcanzar USD 196 millones

El Congreso de Bodas que llevará a Antigua Guatemala a más de 400 expertos del sector de romance y las bodas destino

TECNO

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en tu celular al instante

Advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial en consultas de salud

Cuevana 3 - Ver Películas Gratis, Series y Anime en HD: por qué es un riesgo de malware

Roja Directa TV - App Store para ver partidos de la Copa Mundial: la búsqueda que roba datos financieros

ENTRETENIMIENTO

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

Melissa Gilbert explicó por qué este episodio de “La Familia Ingalls” sigue siendo el más audaz de toda la serie

Así luce ahora el niño de “El diario de Greg” que protagonizó uno de los memes más famosos de internet

Por qué Christopher Nolan consideró a Matt Damon el actor indicado para La Odisea

MUNDO

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania