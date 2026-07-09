Así puedes liberar almacenamiento de WhatsApp sin perder tus conversaciones

La administración de almacenamiento de WhatsApp permite identificar y borrar archivos grandes sin borrar los chats. (Reuters)

Con el uso diario, WhatsApp puede llegar a ocupar varios gigabytes en la memoria de un teléfono móvil. La acumulación constante de fotografías, videos, documentos, notas de voz, GIF y stickers convierte a la aplicación en uno de los principales consumidores de espacio en dispositivos Android y iPhone.

Frente a esta situación, la plataforma desarrolló una función específica que permite liberar almacenamiento sin comprometer las conversaciones importantes.

A diferencia de lo que muchos usuarios imaginan, WhatsApp no cuenta con una “papelera” similar a la de una computadora. Una vez que un archivo se elimina dentro de la aplicación, se borra de forma definitiva y no existe una carpeta temporal para recuperarlo.

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Sin embargo, la herramienta llamada Administración de almacenamiento cumple un rol: permite identificar y eliminar rápidamente los archivos que más memoria ocupan, sin la necesidad de revisar conversación por conversación.

Los grupos suelen ser los principales responsables del aumento en el uso de memoria en la aplicación. (Europa Press)

Esta función está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y ofrece un sistema que analiza el contenido multimedia almacenado en la app. El objetivo es facilitar el proceso de eliminación de archivos pesados y mejorar el rendimiento del teléfono.

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Cómo se usa esta herramienta

Para utilizar la Administración de almacenamiento, el usuario debe abrir WhatsApp, ingresar en la sección de Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y luego acceder a la función correspondiente. Al ingresar, la aplicación muestra un resumen visual del espacio consumido por los archivos multimedia y clasifica el contenido para simplificar su revisión.

En la sección Revisa y elimina elementos, aparecen destacados los videos de gran tamaño, fotografías duplicadas, documentos y otros archivos que representan una parte significativa del almacenamiento ocupado. El usuario puede seleccionar los archivos que ya no necesita y eliminarlos pulsando el icono de la papelera. Esta acción libera memoria de manera inmediata, sin afectar la integridad de las conversaciones de texto.

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Modificar la descarga automática de archivos ayuda a evitar que el teléfono se llene rápidamente. (Reuters)

Esta clasificación visual permite ahorrar tiempo, especialmente en teléfonos cuya memoria interna se encuentra cerca de su límite tras meses o años de uso intensivo.

Identificación de los chats que más espacio consumen

Otra característica relevante de la herramienta es su capacidad para mostrar qué chats concentran la mayor cantidad de archivos multimedia. Los grupos de WhatsApp suelen figurar entre los primeros lugares debido al intercambio constante de imágenes, videos y documentos.

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Gracias a esta funcionalidad, los usuarios pueden priorizar la revisión de aquellas conversaciones que más memoria consumen y decidir con mayor facilidad qué archivos eliminar.

De este modo, es posible preservar los mensajes importantes y deshacerse solo del contenido multimedia innecesario. Este enfoque resulta especialmente útil para quienes gestionan múltiples grupos activos o participan en chats con mucho movimiento.

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El contenido multimedia acumulado puede ocupar varios gigabytes si no se gestiona de manera regular. (Europa Press)

Más acciones para controlar el espacio ocupado

Además de la función específica de administración de almacenamiento, los usuarios pueden adoptar otras prácticas para evitar que WhatsApp consuma más espacio del necesario. Una de las más eficaces consiste en ajustar la configuración de descarga automática, de modo que fotos, videos y documentos no se guarden en el dispositivo de manera predeterminada cada vez que llegan a una conversación.

Otra recomendación es revisar periódicamente los grupos con mayor actividad, ya que suelen acumular cientos de archivos que rara vez se consultan nuevamente. Por último, conviene prestar atención a las copias de seguridad, pues estas pueden incluir grandes cantidades de contenido multimedia que incrementan el espacio utilizado tanto en el dispositivo como en los servicios de almacenamiento en la nube.

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Estas medidas, en combinación con la herramienta de administración, ayudan a mantener el teléfono funcionando con mayor fluidez y evitan que el contenido multimedia termine saturando el dispositivo sin que el usuario lo perciba.