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OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

El modo agente de Atlas ofrecía automatización, pero su desempeño resultó inferior al de un usuario humano

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OpenAI decidió descontinuar Atlas tras menos de un año de competencia en el sector de navegadores con inteligencia artificial. (Reuters)
OpenAI decidió descontinuar Atlas tras menos de un año de competencia en el sector de navegadores con inteligencia artificial. (Reuters)

OpenAI ha decidido retirar Atlas, su navegador impulsado por inteligencia artificial, y reorientar sus capacidades en una extensión para Chrome y en una versión mejorada de la aplicación de escritorio de ChatGPT.

La decisión de OpenAI de retirar Atlas ocurre menos de un año después de su lanzamiento en octubre, periodo en el que la industria tecnológica mantuvo una competencia intensa por desplazar a Google Chrome como el navegador dominante.

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La medida se produce luego de que Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, ordenara al equipo reducir los llamados “side quests”, lo que ya había derivado en la cancelación de Sora, la herramienta de generación de video por IA.

Atlas, al igual que otros proyectos recientes como Comet de Perplexity y Dia de The Browser Company, formó parte de una serie de intentos por redefinir la experiencia de navegación web a partir de la inteligencia artificial. Pese a estas inversiones, OpenAI concluyó que el navegador debe ser entendido como una función y no como un destino final, tal como señala en su reporte.

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La aplicación de escritorio de ChatGPT ahora integra un navegador propio y herramientas para trabajar con archivos y otras apps. (Reuters)
La aplicación de escritorio de ChatGPT ahora integra un navegador propio y herramientas para trabajar con archivos y otras apps. (Reuters)

De navegador propio a capacidades dentro de Chrome

La compañía anunció que muchas de las funciones “agénticas” de Atlas, que permitían a la IA ejecutar acciones automatizadas dentro del navegador, se integrarán en la extensión oficial de ChatGPT para Chrome.

Esta extensión ofrece acceso al contexto de la página visualizada, posibilidad de realizar preguntas sobre sitios web, resumir su contenido y ejecutar tareas complejas desde la propia barra del navegador. La herramienta compite directamente con el panel lateral de Gemini, la solución de Google para tareas similares.

Adicionalmente, la nueva versión de la aplicación de escritorio de ChatGPT incorpora un navegador más robusto, capaz de visitar sitios, iniciar sesión en cuentas, descargar archivos y operar sobre páginas web sin abandonar el entorno de ChatGPT. El sistema también suma un navegador en la nube gestionado por los servidores de OpenAI, diseñado para que los agentes de la aplicación puedan completar tareas en nombre del usuario.

Google confirmó haber probado este nuevo sistema antes de su lanzamiento.
La extensión de ChatGPT para Chrome permitirá hacer preguntas sobre páginas web y resumir contenidos en tiempo real. (Reuters)

La integración de Atlas en el “superapp” de ChatGPT

Con el cierre de Atlas, la empresa concentra sus esfuerzos en un entorno de trabajo continuo que abarca el navegador Chrome, la aplicación de escritorio y agentes inteligentes.

De acuerdo con el anuncio publicado por OpenAI el jueves, el nuevo ChatGPT para escritorio no solo integra la herramienta de codificación Codex, sino también un navegador interno y la función ChatGPT Work, que permite ejecutar acciones en otras aplicaciones y archivos del usuario.

La compañía explicó que “estas capacidades se basan en lo aprendido con Atlas y con los usuarios que ayudaron a comprender cómo las herramientas agénticas pueden hacer más útil el trabajo basado en navegador”. Así, OpenAI considera que mantener un navegador independiente ya no resulta necesario.

El equipo de producto de OpenAI comunicó que la fecha de deprecación prevista para Atlas es el 9 de agosto, compromiso que fue reiterado por James Sun, miembro del staff, en redes sociales. Originalmente, Atlas se lanzó solo para macOS, con una integración estrecha con el chatbot ChatGPT y basado en el motor Chromium de Google.

La retirada de Atlas implica la cancelación de su versión para Windows, aunque la app de ChatGPT sigue disponible en ese sistema. (Reuters)
La retirada de Atlas implica la cancelación de su versión para Windows, aunque la app de ChatGPT sigue disponible en ese sistema. (Reuters)

Uno de los puntos distintivos de Atlas fue el modo “Agente”, que permitía a la IA controlar el navegador para cumplir tareas automatizadas. No obstante, señala que el desempeño de esta función resultó inconsistente, ya que la IA ejecutaba tareas más lentamente que un usuario humano, además de estar restringida a los clientes pagos de ChatGPT.

La retirada de Atlas implica también la cancelación definitiva de la versión para Windows, aunque la nueva aplicación de escritorio de ChatGPT sí se mantiene disponible para ambos sistemas operativos. OpenAI resalta que, desde la aplicación, los usuarios pueden solicitar investigaciones de mercado, comparar fuentes, extraer información de páginas web y abrir o refinar archivos de Google Workspace y Microsoft 365, todo sin salir de la herramienta.

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