Crea y edita imágenes WhatsApp e Instagram usando la IA agregando contactos de tu lista

El video presenta una demostración de una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para la restauración y edición de fotografías.

Gracias al nuevo modelo Muse Image, Meta ahora da a los usuarios de WhatsApp e Instagram más herramientas para crear y editar imágenes, sin necesidad de salir de la aplicación y hacer todo el proceso en un chat.

Si bien este modelo no se quedará solo en estas aplicaciones y estará disponibles para desarrolladores externos, el objetivo es que los usuarios ahora puedan agregar contactos a sus creaciones a través la misma conversación del chat y no con imagenes adjuntadas.

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Cómo es la IA que permite crear imágenes en WhatsApp e Instagram

Muse Image es el primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs e integrado en Meta AI. La herramienta transforma instrucciones en lenguaje sencillo en imágenes de alta calidad, que los usuarios pueden descargar o compartir en su feed, historias o chats.

El sistema permite comenzar desde cero o trabajar sobre una foto existente, interpretando descripciones escritas de manera conversacional. Por ejemplo, un usuario puede pedirle a la IA que lo coloque frente a un monumento histórico o que elimine a una persona que aparece al fondo de una imagen.

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Muse Image, el modelo de Meta AI desarrollado por Meta Superintelligence Labs, convierte instrucciones en lenguaje sencillo en imágenes que se pueden compartir o descargar.

Muse Image también es capaz de renderizar texto de forma clara dentro de las imágenes, lo que facilita la creación de infografías y guías visuales sin errores ni distorsiones en los caracteres.

Esta facilidad de uso coloca a Muse Image como una herramienta accesible que no requiere conocimientos técnicos para obtener resultados profesionales.

Cuáles son las funciones de edición avanzada y opciones creativas

Una de las características clave de Muse Image es su capacidad para combinar varias fotografías en una sola composición coherente. Esta función, difícil de lograr en otros modelos, permite crear collages o escenas complejas sin perder naturalidad en el resultado final.

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La integración de un panel de presets ofrece sugerencias de instrucciones para quienes no saben por dónde empezar. Basta con un toque para restaurar una foto familiar antigua, probar estilos de peinados en tendencia o convertirse en un personaje de videojuego de 16 bits.

Muse Image suma presets de edición para restaurar fotos antiguas, probar estilos visuales y rediseñar habitaciones con productos reales del mercado.

La IA también puede transformar a los usuarios en figuras de plastilina o rediseñar habitaciones usando productos reales del mercado, adaptando el espacio al estilo y preferencias indicados en la instrucción.

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Muse Image introduce una función innovadora para incorporar fotos de contactos en las creaciones visuales. Al mencionar a una persona con el símbolo @, el sistema permite añadir imágenes de perfiles públicos de Instagram al resultado final. Esta opción simplifica la colaboración y la personalización de diseños, como invitaciones a eventos o conceptos creativos compartidos.

La posibilidad de etiquetar perfiles otorga control a los usuarios, ya que pueden desactivar esta función para evitar que sus imágenes sean reutilizadas por la IA. El sistema respeta la configuración de privacidad de cada cuenta, garantizando que solo las fotos de perfiles públicos estén disponibles para estas creaciones.

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En Instagram, la herramienta ofrece más de treinta efectos de IA para historias, permitiendo a los usuarios experimentar y compartir creaciones originales sin salir de la plataforma. En WhatsApp, Muse Image funciona dentro de los chats de Meta AI, donde es posible generar imágenes directamente durante una conversación.

WhatsApp e Instagram permiten agregar contactos a las imágenes con menciones @ y usar fotos de perfiles públicos, con controles de privacidad para desactivar la función.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso directo desde ambas aplicaciones elimina la barrera de tener que exportar imágenes entre servicios, agilizando el proceso creativo y potenciando la viralidad de los contenidos. Los usuarios pueden compartir sus creaciones con amigos, probar los mismos efectos en sus propias fotos y mantener una interacción constante sin interrupciones.

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La integración con Meta AI también hace posible editar imágenes sobre la marcha: basta con tocar el ícono de edición para dibujar, anotar o marcar áreas que se desean modificar. El sistema recuerda el contexto de la conversación, permitiendo afinar detalles o cambiar estilos sin tener que empezar desde cero.