Usuarios reclaman a Meta por el uso de sus fotos en el nuevo generador de imágenes con IA

La función de IA de Meta facilita la creación de imágenes manipuladas a partir de contenidos de Instagram. (Meta)

La presentación de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial desarrollado por Meta, ha colocado a la compañía en el centro de la controversia.

El martes 7 de julio, la firma liderada por Mark Zuckerberg anunció la puesta en marcha de este sistema para todos los usuarios, disponible de manera gratuita tanto en la aplicación Meta AI como en Instagram Stories y WhatsApp. El lanzamiento ha suscitado una oleada de críticas por la posibilidad de que cualquier usuario manipule imágenes de perfiles públicos sin necesidad de obtener un consentimiento explícito.

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La función permite etiquetar a otra persona y utilizar su fotografía para crear una nueva imagen a través de la herramienta de IA. Esta característica ha generado preocupación acerca de la privacidad y el uso no autorizado de datos personales.

Usuarios han manifestado preocupación por la falta de notificaciones al usar sus fotos en Muse Image. (Meta)

Controversia por la manipulación de imágenes públicas

Desde la aparición de Muse Image, numerosos usuarios y especialistas en privacidad han cuestionado la política de uso de imágenes de Meta. La función que posibilita la manipulación de fotos de perfiles públicos se ha calificado de “bomba de privacidad”. Un usuario de X citado por TechCrunch advirtió: “Incluir a usuarios reales en fotos generadas sin su consentimiento explícito es una mina de privacidad lista para explotar”.

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La política de privacidad de Meta confirma que las personas pueden crear contenido a partir de imágenes públicas de Instagram mediante funciones de IA y que no existe ningún mecanismo de notificación para informar a los afectados. Según el texto oficial, “se podrá crear contenido con tus imágenes de Instagram usando funciones de IA en Meta” y “no recibirás avisos sobre contenido generado de este modo”.

Control limitado y desconfianza entre los usuarios

La compañía sostiene que los usuarios mantienen “cierto control” sobre la función, pues existen opciones para desactivar el uso de sus fotografías. Sin embargo, la configuración predeterminada permite el acceso libre a las fotos públicas, lo que ha sido interpretado por parte de la comunidad como una vulneración de la privacidad.

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Organizaciones de privacidad advierten que la política de Meta deja expuestos a quienes no ajustan sus configuraciones. (Reuters)

El portal recogió el malestar generado, subrayando que la nueva herramienta se integra con las plataformas más populares de la empresa y se apoya en la base de datos de imágenes públicas.

El historial de Meta en materia de privacidad alimenta la desconfianza de los usuarios. En 2019 la empresa pagó una multa récord de 5.000 millones de dólares tras una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) por la filtración de datos a la consultora Cambridge Analytica, que accedió sin permiso a información de decenas de millones de usuarios.

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Asimismo, Meta cerró su sistema de reconocimiento facial en 2021 debido a demandas y presiones regulatorias sobre el uso de datos biométricos. El patrón, según diversos medios, se repite ahora: un sistema activado por defecto que requiere una acción expresa para limitar la exposición de los usuarios.

El historial de sanciones a Meta por uso indebido de datos incrementa la desconfianza ante su nueva herramienta de IA. (Reuters)

Aplicaciones y alcance de Muse Image

El generador Muse Image permite a los usuarios crear imágenes a partir de indicaciones escritas, generar versiones caricaturescas y emplear “presets” diseñados para inspirar nuevos conceptos visuales. Además, ofrece herramientas para editar imágenes mediante instrucciones de texto, borrar elementos no deseados o simular escenarios personalizados, como aparecer frente a monumentos históricos. La empresa ilustra su utilidad con ejemplos de anuncios personalizados y simulaciones de decoración para el hogar, funciones que buscan integrarse con Facebook Marketplace.

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El uso de Muse Image es gratuito dentro de ciertos límites, aunque se requerirá una suscripción para acceder a funcionalidades avanzadas o superar el número máximo de creaciones permitidas. Además, Meta anunció que ya trabaja en Muse Video, una función de generación de videos por IA que ampliará el portafolio de herramientas de la compañía.

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