Fútbol Libre - España vs Bélgica ver gratis: por qué esta búsqueda en Google puede robar tu información

España y Bélgica definirán su pase a la semifinal del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La búsqueda “Fútbol Libre España vs. Bélgica gratis” se ha convertido en una de las más populares en Google en la antesala del partido entre ambas selecciones por el Mundial 2026.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que ingresar a páginas que prometen transmitir el encuentro sin costo puede poner en riesgo la información personal, las cuentas bancarias e incluso el control del dispositivo desde el que se accede.

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Cada vez que se disputa un partido de alta audiencia, ciberdelincuentes aprovechan el interés de los aficionados para crear sitios falsos que imitan plataformas de transmisión deportiva. Muchas de estas páginas utilizan nombres conocidos como Fútbol Libre, Roja Directa, Pelota Libre o Pirlo TV para atraer visitantes mediante los motores de búsqueda y las redes sociales.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunas de estas plataformas funcionan durante un tiempo, otras son creadas exclusivamente para distribuir malware, robar credenciales o mostrar publicidad fraudulenta que genera ingresos para los atacantes.

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Por qué estas páginas representan un riesgo

Los expertos de ESET explican que el principal peligro no siempre está en la transmisión del partido, sino en todo lo que rodea la navegación dentro del sitio.

Es común que estas páginas desplieguen decenas de ventanas emergentes, anuncios engañosos y botones falsos con mensajes como “Ver en HD”, “Actualizar reproductor” o “Descargar códec”. Al hacer clic, el usuario puede terminar instalando programas maliciosos o entregando información personal sin darse cuenta.

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En otros casos, los portales redirigen a sitios de phishing que imitan bancos, servicios de correo electrónico o plataformas de pago para capturar nombres de usuario, contraseñas y datos de tarjetas.

Usuarios deben evitar usar páginas piratas como Fútbol Libre para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes también aprovechan estas páginas para solicitar permisos de notificaciones en el navegador. Una vez concedidos, comienzan a enviar anuncios fraudulentos de manera constante, algunos de ellos diseñados para dirigir nuevamente a páginas maliciosas.

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El malware puede permanecer oculto

Uno de los mayores riesgos consiste en la instalación silenciosa de software malicioso.

Dependiendo del ataque, el dispositivo puede infectarse con programas capaces de registrar las pulsaciones del teclado, robar contraseñas almacenadas en el navegador, acceder a archivos personales o incluso controlar parcialmente el equipo de forma remota.

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En teléfonos móviles, algunos códigos maliciosos buscan obtener acceso a aplicaciones bancarias, billeteras digitales o mensajes de verificación enviados por SMS. Esto puede traducirse en pérdidas económicas, robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas personales.

Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los eventos deportivos son un objetivo frecuente

Los partidos del Mundial generan millones de búsquedas en internet en cuestión de horas. Precisamente por ese enorme volumen de usuarios, los grandes eventos deportivos se convierten en uno de los escenarios favoritos para los ciberdelincuentes.

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Cada torneo importante suele venir acompañado por un aumento de dominios falsos, campañas de phishing y sitios que prometen transmisiones gratuitas inexistentes.

Los atacantes saben que muchos aficionados actúan con rapidez cuando el partido está por comenzar y prestan menos atención a señales de alerta como direcciones web extrañas, exceso de publicidad o solicitudes inusuales de descarga.

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Los grandes eventos deportivos se han convertido en el objetivo de los ciberdelincuentes, especialmente los que buscan ver partidos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger tus datos

Los especialistas recomiendan seguir el partido únicamente a través de plataformas oficiales autorizadas por los propietarios de los derechos de transmisión.

También aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo y el navegador, ya que las nuevas versiones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por programas maliciosos.

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Otra medida importante consiste en utilizar soluciones de seguridad que detecten páginas fraudulentas antes de que carguen completamente. Además, nunca se deben descargar archivos, reproductores multimedia o extensiones del navegador ofrecidos por páginas desconocidas para acceder a una supuesta transmisión.

Si un sitio solicita información bancaria, credenciales de correo electrónico o permisos innecesarios, lo más recomendable es abandonar inmediatamente la página.