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Xbox despedirá a la quinta parte de sus empleados y se deshace de 4 estudios de videojuegos

La CEO Asha Sharma promete un enfoque más disciplinado y centrado para la compañía

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Xbox recorta 3.200 puestos mientras busca reinventar su modelo de negocio. (Europa Press)
Xbox recorta 3.200 puestos mientras busca reinventar su modelo de negocio. (Europa Press)

La división de videojuegos de Microsoft afronta uno de los mayores procesos de ajuste en su historia. Xbox despedirá al 20 % de sus empleados y pierde 4 estudios de videojuegos tras una reestructuración liderada por su nueva directora ejecutiva, Asha Sharma. La medida implica la salida de 3.200 trabajadores y la independencia de estudios emblemáticos, mientras el futuro de otras áreas clave permanece incierto.

En un comunicado, la CEO de Xbox, Asha Sharma, calificó la medida como “la reestructuración más significativa en la historia de la compañía”.

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“Nuestro negocio actual no es saludable”, explicó Sharma al justificar el despido de 3.200 trabajadores, cifra que no incluye a los cientos de empleados que se irán cuando sus estudios se conviertan en empresas independientes. La directiva aseguró que el objetivo es crear una compañía “más grande, capaz de entretener a miles de millones de personas al día”.

Según The Verge, la ola de despidos comenzó el 6 de julio, con la salida de 1.600 personas de Xbox Game Studios, Activision, Blizzard Entertainment, King y Zenimax (propietaria de Bethesda, id Software y MachineGames). Otros 1.600 empleados perderán su trabajo durante el actual año fiscal, que finaliza en julio de 2027. El mismo medio detalla que los recortes afectan aproximadamente al 30 % de la plantilla de la división de videojuegos de Microsoft.

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Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory y Undead Labs dejan de pertenecer al ecosistema Xbox. (Europa Press)
Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory y Undead Labs dejan de pertenecer al ecosistema Xbox. (Europa Press)

Cuatro estudios dejan de pertenecer a Xbox

El ajuste organizativo implica la salida de cuatro estudios del ecosistema de Xbox. Double Fine Productions (conocida por títulos como Psychonauts y Brutal Legend) y Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight) se convierten en estudios independientes.

Por su parte, Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice, DmC: Devil May Cry) y Undead Labs (State of Decay) han acordado condiciones para incorporarse a una nueva empresa, que les proporcionará financiación para completar y desarrollar Senua y State of Decay 3, según confirmaron fuentes consultadas por Kotaku.

El futuro de Arkane Studios, responsables de la saga Dishonored y del próximo Marvel’s Blade, permanece sin definir. El estudio ha entrado en un periodo de consultas legales requerido por la legislación francesa. Los despidos también afectan a equipos como Obsidian (Pentiment, Grounded, The Outer Worlds), que habría reducido su plantilla en un 25 %, así como a los desarrolladores de DOOM y The Elder Scrolls Online, donde se reportan recortes significativos.

Cambios en la estructura y el liderazgo

Como parte del “reinicio” anunciado, Asha Sharma modificó el organigrama de la división. A partir de ahora, los creadores de Minecraft (Mojang) y Candy Crush (King) reportarán directamente a la directora ejecutiva.

Ningún videojuego anunciado ha sido cancelado, aunque proyectos no revelados podrían verse afectados. (Europa Press)
Ningún videojuego anunciado ha sido cancelado, aunque proyectos no revelados podrían verse afectados. (Europa Press)

Sharma también ascendió a Helen Chiang al puesto de directora de operaciones, tras veinte años en la empresa y una trayectoria como líder de Mojang y de Xbox Live. El anterior director de operaciones, Dave McCarthy, deja el cargo por jubilación después de 17 años en la compañía.

En el comunicado, Sharma reconoce que las recientes estrategias, como la expansión de Xbox Game Pass y la publicación de títulos en consolas de la competencia, no han generado el crecimiento esperado para la división de videojuegos.

La crisis de componentes, una estructura empresarial sobredimensionada y una base de consolas en retroceso acentuaron la presión sobre Microsoft. Sharma detalló que actualmente la compañía pierde 64 céntimos por cada dólar invertido en Xbox y que la competencia proviene tanto de grandes editoras como de estudios independientes.

Un nuevo rumbo para los próximos años

El rediseño estructural busca simplificar la toma de decisiones y optimizar recursos. Según la CEO, el equipo de plataforma creció un 40 % desde 2020, pese a que la cantidad de jugadores y el tiempo de juego disminuyó. Para agilizar procesos, las capas de gestión se reducirán a un máximo de cinco y se recortará en un 50 % el gasto en herramientas y software de terceros.

El futuro de Arkane Studios y otros equipos permanece incierto tras el anuncio de despidos. (Europa Press)
El futuro de Arkane Studios y otros equipos permanece incierto tras el anuncio de despidos. (Europa Press)

Sharma insistió en que ninguno de los videojuegos anunciados por estos estudios ha sido cancelado, aunque no confirmó si proyectos aún no anunciados siguen en desarrollo. Sobre la nueva etapa, la ejecutiva prometió mantener la inversión en la división, pero con “mejor enfoque, más disciplina y más claridad”.

En sus palabras: “La próxima década de los videojuegos será más grande, más global y más creativa que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora”.

La directora ejecutiva cerró su carta dirigida a la plantilla con una declaración de intenciones: “Estos cambios tienen como objetivo un futuro más prometedor para Xbox, no uno más pequeño”, y proyectó que en 2027 la división volverá a crecer gracias a sus sagas y estudios. “La historia está llena de compañías que confunden longevidad con inevitabilidad. No seremos una de ellas”, concluyó Sharma.

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