El Salvador

Tres de cada 10 salvadoreños habilitados para votar en 2027 tienen entre 30 y 44 años

El segmento de 1.9 millones de ciudadanos concentra el 30.9 % de quienes podrían sufragar para elegir a la Presidencia, a los concejos municipales y a los diputados, según cifras del RNPN actualizadas al 6 de junio

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Los adultos de 30 a 44 años concentran el 30.9 % del padrón electoral para las elecciones de 2027 en El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)
Los adultos de 30 a 44 años concentran el 30.9 % del padrón electoral para las elecciones de 2027 en El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Adultos de 30 a 44 años conforman el grupo más numeroso entre quienes podrán votar en las elecciones de 2027 para elegir al próximo presidente de la república, concejos municipales y diputados de la Asamblea Legislativa. Según los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), este segmento suma alrededor de 1.9 millones de personas, lo que representa el 30.9 % de la población habilitada para ejercer el sufragio.

El segundo grupo en importancia corresponde a quienes tienen entre 45 y 59 años, con una participación estimada del 26.2 %. Les siguen los mayores de 60 años, que constituyen el 22.9 % del padrón, y, finalmente, los jóvenes de 18 a 29 años, quienes representan el 19.9 % de los potenciales votantes según el registro actualizado al 6 de junio de acuerdo a datos de Diario El Mundo.

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Más de 6.5 millones de salvadoreños con DUI habilitado

Hasta la fecha señalada, 6,550,487 salvadoreños cuentan con Documento Único de Identidad (DUI) habilitado para votar. De este total, 5,451,501 tienen domicilio en El Salvador, lo que equivale al 83.2 % del padrón, mientras que 1,098,986 residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

El grupo de 45 a 59 años representa el 26.2 % de los salvadoreños habilitados para votar, seguido por los mayores de 60 años con 22.9 %. (Foto de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco)
El grupo de 45 a 59 años representa el 26.2 % de los salvadoreños habilitados para votar, seguido por los mayores de 60 años con 22.9 %. (Foto de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco)

El aumento en el número de salvadoreños con DUI habilitado en los últimos meses es notorio. Entre marzo y junio de 2026, el registro creció en 72,742 personas. En marzo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) había indicado que el padrón alcanzaba los 6,477,745 ciudadanos habilitados, según datos publicados por Diario El Mundo. Esta tendencia ascendente se refleja en la preparación del listado electoral para los comicios generales del 28 de febrero de 2027.

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El RNPN se encarga de mantener y actualizar la base de datos de quienes tienen DUI vigente y traslada esa información al TSE. El Tribunal depura el registro recibido y elabora el padrón electoral definitivo que se utilizará en las próximas elecciones, con el fin de garantizar un listado confiable y actualizado.

Distribución por sexo, residencia y actualización del registro

Las mujeres representan el 51.99 % del total de salvadoreños con DUI habilitado, sumando 3,405,884 registros, mientras que los hombres constituyen el 48 %, con 3,144,603. Esta proporción se mantiene tanto en la población residente en el país como en el extranjero.

Los jóvenes de 18 a 29 años constituyen el 19.9 % de la población con DUI habilitado para votar en las elecciones de 2027. (Foto de archivo. EFE/ Rodrigo Sura)
Los jóvenes de 18 a 29 años constituyen el 19.9 % de la población con DUI habilitado para votar en las elecciones de 2027. (Foto de archivo. EFE/ Rodrigo Sura)

El TSE informó que el Registro Electoral utilizado en los comicios de 2024 incluía 6,214,399 salvadoreños. La diferencia respecto a los datos actuales se debe a la actualización constante y a los cambios demográficos.

La cifra final de votantes habilitados para 2027 dependerá de la depuración y conformación del padrón que realice el TSE en los meses previos a la elección.

La plataforma Así Somos del Registro Nacional de Personas Naturales permite consultar estos datos, filtrando por estado del DUI y fecha de emisión desde noviembre de 2001.

La diferencia entre los registros del RNPN y el TSE responde a los distintos momentos de actualización y al proceso de depuración antes de cada elección general.

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