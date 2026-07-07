Panamá bajo advertencia por vientos de hasta 60 km/h y oleaje de 2.5 metros

El Imhpa emitió avisos de vigilancia por condiciones ventosas y oleaje elevado que afectarán varios sectores del país durante los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se mantiene bajo vigilancia meteorológica por condiciones ventosas y aumento del oleaje en el Caribe, en momentos en que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene activa la alerta por el posible endurecimiento del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

El primer aviso corresponde a condiciones ventosas y estará vigente desde las 12:01 a.m. del 7 de julio hasta el 8 de julio. Las áreas bajo vigilancia incluyen la Cordillera Central, Colón, costas de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.

De acuerdo con el Imhpa, sistemas de alta presión en el Atlántico y el golfo de México están acelerando los vientos alisios sobre el mar Caribe, generando condiciones ventosas principalmente durante la tarde y la noche.

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El pronóstico advierte vientos de componente norte con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en el golfo de Panamá y sectores de Los Santos, además de vientos de hasta 35 kilómetros por hora en zonas marítimas del Caribe panameño, el sector montañoso de Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y las costas de Panamá.

El fortalecimiento de los vientos alisios incrementará el oleaje y favorecerá condiciones adversas en zonas costeras del Caribe panameño. (Captura Canal N)

Las ráfagas podrían alcanzar 60 kilómetros por hora en Panamá Oeste, Coclé, Costa Abajo de Colón, Herrera, Los Santos, sectores de la Cordillera Central y el golfo de Panamá.

El segundo aviso está relacionado con el oleaje en el Caribe y estará vigente hasta el 9 de julio. En el Caribe Occidental, que incluye Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas, se esperan olas entre 1.4 y 2.0 metros.

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En el Caribe Central, principalmente Colón Costa Abajo y Centro, el oleaje podría alcanzar 2.2 metros, mientras que en el Caribe Oriental, entre Costa Arriba de Colón y Guna Yala, las olas podrían llegar hasta 2.5 metros.

Las condiciones marítimas fueron clasificadas con precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas. El Imhpa advirtió que los vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe favorecerán periodos frecuentes de oleaje alto, por lo que recomendó a residentes de zonas costeras vulnerables, pescadores artesanales y operadores de embarcaciones menores atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

El boletín diario también anticipa nublados dispersos y lluvias ocasionales en sectores del Caribe, especialmente desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro. En el Pacífico no se descartan chubascos aislados moderados en Chiriquí, Panamá Oeste y episodios puntualmente fuertes en Darién y la comarca Emberá Sambú.

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El calentamiento del océano Pacífico mantiene bajo estrecha vigilancia a los meteorólogos por su posible impacto sobre el clima de Panamá durante el segundo semestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, mientras que en la Cordillera Central podrían ubicarse alrededor de 24 °C.

El contexto climático más amplio preocupa a las autoridades. En su boletín de pronóstico climático para julio y agosto, el Imhpa indicó que el país se encuentra bajo alerta de El Niño, luego de observar condiciones asociadas al fenómeno y una alta probabilidad de que continúen durante los próximos meses.

El documento señala que el calentamiento del Pacífico ecuatorial se ha expandido dentro de las zonas de monitoreo y que modelos internacionales estiman una probabilidad de hasta 98% de desarrollo de El Niño para el trimestre mayo-julio de 2026.

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El organismo recordó que El Niño puede alterar los patrones de lluvia y temperatura. Para julio, el pronóstico estacional prevé una disminución de los acumulados de lluvia en gran parte del país, con valores cercanos o por debajo de lo normal, salvo sectores de Bocas del Toro y el norte de Veraguas, donde podrían registrarse lluvias por encima del promedio.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en provincias del Pacífico y sectores de la Cordillera Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín también señala que en julio suele presentarse la canícula, un periodo seco asociado al fortalecimiento de los vientos alisios.

Para agosto, el Imhpa espera condiciones cercanas o por debajo de lo normal en buena parte de la vertiente del Pacífico, mientras que algunos sectores de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y Panamá Este podrían registrar lluvias superiores al promedio.

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La entidad advirtió que, aunque los pronósticos climáticos son proyecciones de mediano plazo, pueden presentarse eventos puntuales de fuerte intensidad y corta duración.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan precaución por posibles caídas de árboles, desprendimiento de objetos mal instalados, oleaje elevado y radiación ultravioleta entre muy alta y extrema. El llamado es claro: seguir los avisos oficiales, evitar actividades marítimas riesgosas y atender las recomendaciones de Sinaproc durante los días de vigilancia.