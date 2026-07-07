Lionel Messi reveló el motivo de su “angustia” durante el dramático partido de Argentina ante Egipto en el Mundial

Lionel Messi volvió a conducir a la Argentina a una nueva fase en el Mundial 2026. Pese a no poder convertir un penal, el capitán de la Selección dio una asistencia y marcó el gol del empate en un momento clave del encuentro ante Egipto y fue figura en el agónico 3-2 para avanzar a cuartos de final.

En diálogo con la prensa en zona mixta, el máximo goleador en la historia de los Mundiales fue consultado por la locura con la que se vivió el partido frente a los africanos. “Es increíble terminar así, de esta manera con mucho sufrimiento una vez más, pero estamos felices porque se terminó bien, porque seguimos y sacamos adelante una brava”, explicó el rosarino.

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“La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido. Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”, expresó Messi al explicar sus lágrimas durante el partido. El delantero de Inter Miami convirtió su octavo gol en la Copa del Mundo y quedó como máximo artillero, con uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En cuanto a la actitud del equipo de Lionel Scaloni en ir a buscar el partido y ganarlo en el cierre ante un rival que tenía la ventaja en sus manos, señaló: “Siento, creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Lo dije muchas veces que no deja de competir, de intentarlo y hoy se nos puso fea de verdad con un 2-0 en contra y levantar el resultado así, en una eliminatoria del Mundial es una muestra de orgullo, de carácter, de creer y de intentarlo hasta el final. Estoy orgulloso y feliz por este grupo".

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“No nos queríamos ir, por eso queríamos seguir intentándolo y gracias a Dios terminamos festejando. Fue un desahogo y un alivio. No nos podíamos ir de esta manera”, repitió Messi. Luego, el rosarino respondió acerca de la fortaleza del grupo y el esfuerzo que deben hacer los rivales para ganarle a la Argentina. “Lo vengo repitiendo hace bastante porque sé lo que son estos chicos, porque los conozco desde adentro, compartí con ellos durante muchos años y es un grupo que compite, lo intenta al máximo hasta el final y hoy dio una muestra más con el 2-0 abajo: no se cae, lo intenta y conseguimos el descuento con el Cuti y ahí cambió todo. Creíamos que lo íbamos a dar vuelta. Con errores, con aciertos, pero este equipo compite al máximo sea cual sea el rival. Hoy fue muy difícil, nadie te regala nada”, aseguró. “Cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad y era difícil por eso el desahogo y el alivio de todos porque levantamos un partido increíble, más en esta clase de eliminatoria”, completó el 10 tras la épica victoria albiceleste que deposita a los vigentes campeones del mundo entre los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo 2026.

Así está el cuadro de cruces del Mundial 2026