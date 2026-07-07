Se frenó el país: cómo el partido de la Argentina contra Egipto desplomó el consumo de energía eléctrica

Durante los partidos del Mundial, el país se paraliza casi por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 deja un rastro que va más allá del resultado deportivo. Mientras millones de personas dejan de lado sus tareas habituales para mirar televisión, el sistema eléctrico nacional lo refleja con una precisión que se repite partido tras partido: la demanda se desploma. El cruce ante Egipto volvió a mostrar hasta qué punto el fútbol puede modificar el funcionamiento cotidiano del país.

El encuentro terminó 3-2 a favor de la Selección, con una definición que se dio recién sobre el final. Esa combinación de horario, instancia eliminatoria y desenlace ajustado hizo que el fenómeno se viera más marcado que en presentaciones anteriores del equipo en este Mundial. Así lo reflejaron los sistemas de demanda en tiempo real del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que administra la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

PUBLICIDAD

El organismo lleva un control permanente de la curva de consumo eléctrico y compara, en cada jornada, lo que efectivamente ocurre con lo que había sido previsto. Para el partido ante Egipto, esa comparación mostró una diferencia considerable: la demanda cayó un 30% durante el desarrollo del juego, un porcentaje mayor al que Cammesa había estimado previamente. Es un hecho que la proyección quedó por debajo de lo que terminó sucediendo en la práctica.

La curva, minuto a minuto

El registro de Cammesa permite reconstruir con precisión cómo se movió la demanda a lo largo de esa jornada. Antes del partido, el consumo había alcanzado un máximo de 23.755 megavatios hora (MWh) a las 10.20, en línea con el comportamiento habitual de un día de semana. Ahora bien, esa tendencia se cortó de manera abrupta a medida que se acercaba el horario del partido. Una hora antes del inicio del encuentro, la demanda era de 22.534 MWh.

PUBLICIDAD

Durante el entretiempo, miles de usuarios hicieron uso de los aparatos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 12.55, cinco minutos antes del inicio del partido, la demanda ya había caído a 21.722 MWh. De esta manera, la curva mostró que buena parte de la actividad laboral y productiva del país se detuvo antes incluso de que el árbitro diera el puntapié inicial, en anticipación al comienzo de la transmisión.

El entretiempo introdujo una interrupción en esa caída. Entre las 13.50 y las 14.05, la demanda subió de 20.047 MWh a 20.619 MWh, un repunte breve que coincidió con esos quince minutos en los que parte de la población retomó por un momento sus actividades. De hecho, ese tramo funcionó como una pausa dentro de la propia pausa que representó el partido para el consumo eléctrico.

PUBLICIDAD

Con el reinicio del segundo tiempo, la curva volvió a descender y no se detuvo hasta el final del encuentro. El punto más bajo se registró a las 15.05, con 18.778 MWh, justo cuando el árbitro marcó el final del partido y comenzaron los festejos por el triunfo. Recién a partir de ese momento la demanda inició un proceso de recuperación sostenido, en la medida en que la actividad normal del país se fue restableciendo.

Un patrón que Cammesa viene registrando desde 2022

Este comportamiento no es exclusivo del partido ante Egipto. Cammesa documenta esta dinámica desde el Mundial de Qatar 2022 y elabora informes técnicos antes y después de cada presentación de la Selección, debido a que identificó una regularidad asociada a la simultaneidad con la que millones de personas se vuelcan a seguir la transmisión. El propio organismo señaló que ese comportamiento se acentúa en días hábiles y se profundiza a medida que el equipo avanza en el torneo.

PUBLICIDAD

En los partidos previos de este Mundial, ante Argelia y ante Austria, la curva de consumo dibujó un patrón similar, con caídas pronunciadas durante el desarrollo del juego y repuntes marcados en el entretiempo y al finalizar el encuentro. En otras palabras, se dibuja una especie de patrón en forma de “W”.

Pese al uso de los equipos de aire acondicionado, el patrón se formó en la final del 2022 entre Argentina y Francia. (AP)

El antecedente más extremo remonta a la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, cuando la demanda no bajó con la misma intensidad debido a las altas temperaturas de esa época del año, que mantenían el consumo elevado por el uso de aires acondicionados. Aun así, el patrón de fondo se mantuvo reconocible.

PUBLICIDAD

El operativo detrás de cada partido

Estas variaciones bruscas no son un dato menor para quienes operan el sistema eléctrico. Subas y bajas de esa magnitud, si no se anticipan con precisión, pueden generar alteraciones en la tensión y la frecuencia del suministro. Por esa razón, Cammesa despliega un operativo específico cada vez que juega la Selección, que incluye una condición de alerta activa desde una hora antes del partido hasta una hora después de su finalización.

Durante ese período, el organismo trabaja bajo un esquema de despacho de seguridad, con todas las líneas de alta tensión en servicio y sin tareas de mantenimiento programadas. Como parte de ese operativo, Cammesa suele poner en modo bomba a distintos grupos de centrales hidroeléctricas, un mecanismo que permite acumular reservas de energía disponibles para responder con rapidez ante cualquier variación repentina de la demanda.

PUBLICIDAD

De esta manera, el partido ante Egipto se sumó a la serie de encuentros que Cammesa monitorea desde hace cuatro años, confirmando que el comportamiento del sistema eléctrico argentino sigue respondiendo, jornada tras jornada, al mismo estímulo: la pasión colectiva por la Selección nacional.