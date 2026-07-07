La película Cordillera de Fuego llega a la capital guatemalteca con su primera proyección oficial

Una mujer presenta la película 'Cordillera de Fuego' de Jayro Bustamante en el escenario del 7 Stages Theatre, con la portada del filme proyectada en una pantalla grande. (Diario de Centroamerica)

La película Cordillera de Fuego debutó jueves en la capital guatemalteca con su primera proyección oficial en el Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, una presentación que puso en circulación nacional la quinta cinta de Jayro Bustamante y situó desde el inicio su eje temático: la amenaza de un nuevo volcán, la vulnerabilidad de comunidades mayas y el peso de la corrupción y los intereses económicos sobre una emergencia.

La producción fue filmada en 2022 en municipios de Sololá como San Lucas Tolimán, San Andrés Semetabaj y Santiago Atitlán, además de la ciudad de Guatemala, y según la productora supuso una inversión de USD 1.5 millones en la economía local. La película incorpora diálogos en español, kaqchikel y tz’utujil.

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El estreno de gala reunió al director, al elenco, al equipo de producción, representantes del sector cultural, invitados especiales y medios de comunicación. Varios integrantes del equipo viajaron desde Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán para participar en la función del jueves 2 de julio, que cerró entre aplausos.

Un grupo diverso de personas, incluyendo un elenco y equipo de producción, posa en una alfombra roja durante la presentación de una película. (Diario de Centroamerica)

La historia sigue a una vulcanóloga que intenta salvar comunidades mayas

La trama se centra en Paula, una vulcanóloga que intenta poner a salvo a poblaciones mayas amenazadas por el surgimiento de un nuevo volcán. En ese proceso enfrenta intereses políticos y económicos que, de acuerdo con la sinopsis y la presentación de la obra, convierten el desastre en un terreno de disputa y agravan el riesgo para miles de personas.

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La cinta combina ficción, ciencia y drama, y también incorpora elementos de realismo mágico, según el texto de presentación de la producción. El relato explora la relación entre desastres naturales, resistencia comunitaria, territorio y desigualdades que atraviesan a los pueblos indígenas del país.

Bustamante explicó después de la función que la película se aparta del modelo centrado en un héroe individual. “Para los pueblos originarios de Mesoamérica, el viaje de un individuo no tiene importancia si no afecta a la comunidad”, afirmó.

Esa definición ordena buena parte de la propuesta narrativa de la obra, que prioriza el relato colectivo sobre la figura de un solo protagonista. El cineasta sostuvo además que la producción buscó demostrar la capacidad instalada del país para sostener una película de gran escala con personal local: “El objetivo era demostrarnos a nosotros mismos que ya podíamos cubrir todos los puestos y realizar una película de esta magnitud únicamente con el enorme talento que existe en Guatemala”.

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Jayro Bustamante posa frente a un letrero de "La Casa de Producción" y "La Orden de Fuego" en un evento cinematográfico. (Diario de Centroamerica)

El rodaje sumó talento local delante y detrás de cámara

La película fue protagonizada por María Mercedes Coroy, quien interpreta a la vulcanóloga, y cuenta con actuaciones de María Telón, Juan Pablo Olyslager, Tatiana Palomo, Enrique Salanic, Willian Toc y Jonathan Shitamúl. Según la presentación del proyecto, el elenco y el equipo técnico reflejan una apuesta sostenida por el talento guatemalteco.

Bustamante destacó que el rodaje se realizó casi en su totalidad con personal guatemalteco, tanto frente como detrás de cámaras, una meta que la productora persigue desde sus primeras películas. La obra también incorporó un programa de formación para nuevos talentos de las comunidades donde se desarrolló la filmación.

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La actriz y guionista Margarita Kenéfic señaló que muchas de las personas que participaron en el rodaje habían vivido desplazamientos provocados por desastres naturales, una experiencia que, según explicó, alimentó la construcción del relato. “Esta es una película de toda Guatemala”, expresó.

Según explicó la producción a Prensa Libre, la película incorpora además un trasfondo histórico concreto: la erupción del volcán de Fuego de 2018, cuando el coloso liberó flujos piroclásticos sobre aldeas situadas en sus laderas. El hecho dejó miles de personas fallecidas y desaparecidas, además de graves daños materiales.

Cordillera de Fuego llegó a la Ciudad de Guatemala después de su estreno en Santiago Atitlán. La función en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias incluyó una alfombra roja, un encuentro con el director y parte del elenco, y la primera exhibición oficial del largometraje ante el público capitalino.

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Como parte de la velada también se presentó el primer avance de Erupción, el próximo largometraje documental de Bustamante. Ese proyecto, según se anunció durante la actividad, explorará la memoria histórica del país a partir de testimonios, arte y danza.