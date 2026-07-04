Xbox Game Pass le dice adiós a estos juegos a partir del 15 de julio de 2026

PowerWash Simulator encabeza la lista de juegos que dejarán Xbox Game Pass a mediados de julio. (Europa Press)

Microsoft ha anunciado una de las salidas más notables en su servicio Xbox Game Pass para este mes. Según la actualización oficial en la sección “Desaparecerá pronto”, nueve títulos dejarán de estar disponibles en el catálogo a partir del 15 de julio.

Entre ellos figuran juegos que han gozado de alta popularidad, como PowerWash Simulator, EA Sports FC 24 y Shadow of the Tomb Raider. Los usuarios aún disponen de unos días para disfrutar de estos títulos o adquirirlos con el descuento habitual para suscriptores.

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Los juegos que se despiden del catálogo en julio

De acuerdo con la información publicada por Xbox, la lista completa de juegos que abandonan el servicio incluye:

Dungeons of Hinterberg

EA Sports FC 24 (versiones para Xbox One y Xbox Series X|S)

Golf With Your Friends (consolas Xbox y Windows)

PowerWash Simulator

Shadow of the Tomb Raider

Stellaris (consolas Xbox y Windows)

Techtonica

Super Fantasy Kingdom (Windows)

Splitgate: Arena Reloaded

EA Sports FC 24 se despide de la plataforma tras un año como uno de los simuladores deportivos más populares. (EA)

Una vez que estos títulos dejen el catálogo, ya no podrán jugarse mediante la suscripción a Game Pass. Las partidas guardadas permanecerán asociadas a la cuenta de cada usuario, lo que permitirá retomar el progreso si los juegos vuelven al servicio en el futuro o se adquieren de forma individual.

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Títulos destacados entre las bajas

Entre las salidas confirmadas, algunos nombres sobresalen por su impacto en la comunidad de jugadores. PowerWash Simulator se ha consolidado como uno de los fenómenos indie más peculiares de los últimos años, gracias a su propuesta relajante centrada en limpiar con agua a presión. El juego ha ganado una base de seguidores fieles que han encontrado en su dinámica una alternativa distinta dentro del catálogo.

Por otro lado, EA Sports FC 24 representa la despedida de la entrega de 2023 del simulador de fútbol más reconocido para los usuarios de Game Pass. La marcha de este título supone un cambio significativo para quienes buscan experiencias deportivas de primer nivel dentro de la plataforma.

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Microsoft prepara nuevos lanzamientos para compensar la salida de estos nueve títulos en julio. (Reuters)

Asimismo, la salida de Shadow of the Tomb Raider marca el cierre de la trilogía moderna protagonizada por Lara Croft, una franquicia que ha sido referencia en el género de aventuras.

El impacto para los seguidores de la estrategia

No pasa desapercibida la baja de Stellaris, tanto en su versión para consola como para PC. Este título desarrollado por Paradox permite gestionar todos los aspectos de un imperio galáctico, desde la expansión territorial hasta la diplomacia con otras facciones y las guerras espaciales.

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La profundidad de su jugabilidad ha mantenido a muchos usuarios ocupados durante decenas o cientos de horas, consolidándolo como una de las experiencias estratégicas más completas del catálogo.

Otros títulos afectados por la rotación, como Dungeons of Hinterberg y Golf With Your Friends, han sido bien recibidos dentro de sus respectivos géneros y ofrecían propuestas variadas tanto para el juego individual como para el multijugador. Techtonica, Super Fantasy Kingdom y Splitgate: Arena Reloaded completan la lista de salidas para julio.

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Stellaris, el aclamado título de estrategia de Paradox, dejará de estar disponible para consolas y PC. (Steam)

La salida de estos nueve juegos constituye una de las renovaciones más amplias del catálogo en los últimos meses. No obstante, julio también traerá nuevos títulos a Xbox Game Pass, manteniendo su modelo de rotación habitual y compensando las bajas con lanzamientos que se anunciarán próximamente. La compañía invita a los suscriptores a estar pendientes de las novedades que se sumarán durante las próximas semanas.

El ciclo de Game Pass y la oportunidad de compra

Como ocurre en cada actualización, los usuarios que deseen conservar alguno de los títulos que abandonan el servicio tienen la opción de adquirirlos con un descuento especial disponible para suscriptores de Game Pass. Una vez realizada la compra, el acceso al juego queda asegurado independientemente de su presencia en el catálogo. Las partidas guardadas se conservarán, lo que permitirá retomar la experiencia en cualquier momento.

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La actualización de julio refuerza la naturaleza rotativa del servicio, que continúa alternando entre bajas y nuevas incorporaciones para mantener un catálogo dinámico y atractivo para su comunidad global.