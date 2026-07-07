Honduras

Honduras: Un muerto y varios detenidos deja operativo policial vinculado a masacre de Rigores, Colón

Autoridades de Seguridad descartaron una nueva masacre en Honduras y aclararon que se trató de un operativo policial en Atlántida contra presuntos criminales vinculados a la matanza de Rigores, Trujillo, donde murieron 20 personas

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Autoridades realizaron un operativo en Atlántida como parte de las investigaciones por la masacre registrada en Rigores, Trujillo. (FOTO: HCH)
Autoridades realizaron un operativo en Atlántida como parte de las investigaciones por la masacre registrada en Rigores, Trujillo. (FOTO: HCH)

Un operativo policial realizado en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, dejó como resultado un presunto integrante de estructuras criminales muerto y varias personas detenidas, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, descartó versiones que señalaban una nueva masacre en el país y explicó que se trató de una intervención desarrollada por equipos policiales como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre registrada en Rigores, Trujillo, Colón.

Según las autoridades, el operativo estaba dirigido contra personas presuntamente vinculadas con el hecho violento ocurrido el pasado 21 de mayo, donde fueron asesinadas 20 personas.

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Enfrentamiento durante allanamiento

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban un allanamiento en una propiedad donde presuntamente permanecían personas que operaban al margen de la ley.

Durante la intervención, uno de los sospechosos habría atacado con arma de fuego a los funcionarios policiales, lo que generó un enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que el hombre fue neutralizado en el lugar producto del intercambio de disparos.

El portavoz policial, Wilber Mayes, detalló que los equipos de seguridad realizaban diligencias de investigación cuando fueron recibidos por personas armadas.

Capturas y decomiso de armas

Como resultado de la operación, las autoridades confirmaron la detención de varias personas que fueron trasladadas hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el procedimiento correspondiente.

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Los detenidos serán investigados para determinar su posible participación en actividades criminales y su relación con los hechos ocurridos en Rigores.

La Policía informó que un presunto integrante de un grupo criminal murió durante un enfrentamiento con agentes de seguridad. (FOTO: La Tribuna)
La Policía informó que un presunto integrante de un grupo criminal murió durante un enfrentamiento con agentes de seguridad. (FOTO: La Tribuna)

Además, la Policía informó sobre el decomiso de varias armas de fuego, entre ellas armamento de alto poder que será sometido a análisis como parte de las investigaciones.

Las evidencias serán utilizadas para elaborar los expedientes y posibles acusaciones contra los capturados.

Propiedad había sido asegurada a “El Negro” Lobo

Según información proporcionada por las autoridades, el operativo se realizó en una propiedad que anteriormente había sido asegurada al hondureño Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las investigaciones indican que grupos irregulares habrían ocupado el inmueble, por lo que los equipos policiales ingresaron al sector en busca de indicios relacionados con estructuras criminales.

Las autoridades buscan determinar si desde esa zona se planificaban o ejecutaban actividades ilícitas.

Investigaciones por masacre en Colón

La operación forma parte de las acciones desarrolladas tras la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón.

Ese hecho dejó 20 personas fallecidas y provocó el despliegue de diferentes unidades de seguridad en la zona norte del país.

Las autoridades han señalado que continúan con las investigaciones para capturar a todos los involucrados en la planificación y ejecución del ataque.

El operativo dejó varias personas detenidas y el decomiso de armas vinculadas a las investigaciones en la zona norte. (FOTO: La Prensa)
El operativo dejó varias personas detenidas y el decomiso de armas vinculadas a las investigaciones en la zona norte. (FOTO: La Prensa)

La Secretaría de Seguridad informó que las acciones continuarán en diferentes sectores donde se presume la presencia de grupos criminales.

Las autoridades indicaron que el objetivo es desarticular estructuras vinculadas con delitos de alto impacto y recuperar el control en zonas afectadas por la criminalidad.

Mientras tanto, las personas detenidas durante el operativo permanecerán bajo investigación para establecer su grado de participación en los hechos señalados.

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