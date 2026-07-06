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Microsoft despide a 4.800 empleados y Xbox se lleva la peor parte: reestructuración con IA

La división de videojuegos despidió a 3.200 empleados y reestructuró cuatro estudios

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Microsoft despidió a 4.800 empleados en una nueva reestructuración para priorizar la inteligencia artificial. (REUTERS/Romina Amato)
Microsoft despidió a 4.800 empleados en una nueva reestructuración para priorizar la inteligencia artificial. (REUTERS/Romina Amato)

Una nueva ola de despidos en Microsoft dejó sin trabajo a 4.800 empleados en medio del fortalecimiento de la apuesta por la inteligencia artificial.

El ajuste tendrá un impacto directo en la división de Xbox, donde se perderán 3.200 empleos y varios estudios cambiarán de rumbo, en una decisión que, según la CEO de la compañía, hace parte de un reinicio de la marca para estabilizar su rendimiento financiero.

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El anuncio, que llega justo al inicio del nuevo ejercicio fiscal, marca un punto de inflexión para Microsoft. Tras un año complicado en el que la empresa ya había despedido a 9.100 empleados, la magnitud de esta nueva ronda confirma el proceso de transformación en marcha.

Cómo Microsoft reorganiza su estructura para priorizar la inteligencia artificial

La decisión de recortar miles de empleos responde a una estrategia de recorte de costos y redirección de recursos hacia la inteligencia artificial. De acuerdo con reportes de Business Insider y Fox Business, la empresa busca concentrar sus inversiones en áreas consideradas estratégicas, relegando a un segundo plano aquellas que no se alinean con los nuevos objetivos.

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Los gastos de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial superarán los USD 700.000 millones en 2026 y elevan la presión por rentabilizar la IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los gastos de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial superarán los USD 700.000 millones en 2026 y elevan la presión por rentabilizar la IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Llos gastos históricos en inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas, que en 2026 superarán los USD 700.000 millones, han elevado la presión para demostrar la rentabilidad de esas inversiones.

En el caso de Microsoft, el esfuerzo por mejorar la eficiencia se traduce en una reorganización de áreas como ventas, servicios y la unidad de videojuegos. Aunque algunos trabajadores afectados recibirán ofertas internas para asumir nuevos roles, la mayoría quedará desvinculada.

De forma paralela, la compañía había lanzado un programa voluntario de retiro para empleados en Estados Unidos, que permitió reducir parte de la plantilla sin recurrir exclusivamente a despidos forzosos.

La presión por rentabilizar la IA se refleja también en la nube Azure, cuyo crecimiento ha sido impulsado por la demanda de servicios de inteligencia artificial.

El crecimiento de Azure por la demanda de inteligencia artificial convive con mayores costos en centros de datos y hardware que afectan los márgenes de Microsoft.(EFE/FAZRY ISMAIL)
El crecimiento de Azure por la demanda de inteligencia artificial convive con mayores costos en centros de datos y hardware que afectan los márgenes de Microsoft.(EFE/FAZRY ISMAIL)

Sin embargo, el aumento de los costos en centros de datos y hardware ha comenzado a afectar los márgenes de la empresa. En abril, Microsoft pronosticó un gasto total de USD 190.000 millones para 2026, superando ampliamente las expectativas de Wall Street.

Microsoft ha justificado los recortes como parte de una “reorganización significativa” que permitirá enfocar el presupuesto en áreas estratégicas y reducir partidas en equipos menos alineados con el objetivo de liderar en IA. Los despidos, que se suman a los aproximadamente 15.000 realizados en 2025, confirman un cambio radical de prioridades.

Qué pasará en Xbox y sus juegos

La división Xbox es una de las áreas más afectadas por la reestructuración. De los 4.800 despidos anunciados, 3.200 corresponden a empleados de la unidad de videojuegos.

“Estamos comenzando la reestructuración más significativa en la historia de Xbox”, aseguró Asha Sharma, CEO Xbox, a sus empleados a través de un correo.

Si bien el lanzamiento está programado para los próximos meses, Microsoft podría iniciar pronto una etapa de beta pública.
Xbox concentrará 3.200 de los 4.800 despidos y afronta la reestructuración más significativa de su historia, según Asha Sharma. (Microsoft)

Sharma reconoció que la decisión es dolorosa y enfatizó que no responde al talento o la dedicación de los trabajadores, sino a la necesidad de reiniciar el negocio. En sus palabras, “nuestro negocio hoy no es saludable”, ya que operan con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de otras plataformas y editoras.

La ejecutiva admitió que el programa Xbox Game Pass no creció al ritmo esperado y que la unidad enfrenta una situación financiera delicada. El margen de beneficio se ha reducido al 3%, obligando a explorar fusiones, adquisiciones y otras formas de reorganización.

En el último año, los ingresos anuales de la división han disminuido en casi USD 500 millones, a pesar de inversiones que superan los USD 20.000 millones en contenido, plataforma y hardware.

El impacto de los despidos no se limita a la reducción de personal. Cuatro estudios dejarán de formar parte de Xbox para pasar a una nueva gestión. Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a operar como estudios independientes, conservando sus derechos de propiedad intelectual y recursos para proyectos futuros.

Ninja Theory y Undead Labs serán transferidos a nuevos propietarios que aportarán la financiación necesaria para continuar desarrollando títulos como Senua y State of Decay 3. En Francia, Arkane está en proceso de consulta para definir opciones estratégicas.

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