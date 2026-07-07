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La selfie de Benicio Guyot con Rocío Igarzabal a diez días de la muerte de su madre, Ernestina Pais

El hijo de la periodista compartió en sus redes una foto junto a la actriz que compartía elenco con su madre en un lugar muy particular

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La selfie de Benicio Guyot con Rocío Igarzabal a 10 días de la muerte de Ernestina Pais (Instagram)

Heredero del humor de su madre, el hijo de Ernestina Pais, Benicio Guyot, vive el duelo por la muerte de la conductora a su modo. A 10 días de la tragedia, el joven compartió una foto que se tomó junto a Rocío Igarzabal en la casa fúnebre donde fue velada la animadora.

En la tarde del martes, Benicio compartió en su cuenta de Instagram una selfie que se tomó junto a la ex Casi Ángeles, amiga de su madre y compañera de la última obra de Ernestina. La particularidad es que de fondo aparece una van de la cochería fúnebre Zuccotti Hnos, la casa velatoria del barrio de Palermo que eligió la familia para despedir los restos de la periodista y actriz antes de su traslado al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

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Benicio sumó un emoji de corazón a la imagen, además de mencionar a Rochi (que tira un beso a cámara) en la historia que subió a su red social, donde muestra su forma de realizar el duelo de su mamá en días donde viene manifestando su agradecimiento por las muestras de cariño que recibe. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, había escrito el joven, agradeciendo el acompañamiento virtual que recibe desde que se conoció la muerte de la actriz.

benicio guyot rochi igarzabal
La selfie que compartió Benicio Guyot junto a Rochi Igarzabal. Al fondo, un vehículo de la casa funeraria en la que fue velada Ernestina Pais (Instagram)

En otro emotivo posteo, el hijo de Ernestina se había extendido sobre la pérdida. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, comenzó diciendo.

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A lo largo del texto, Benicio se detuvo en los detalles cotidianos y en los gestos que más extrañará de Ernestina. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió.

“Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, resaltó. Y agregó: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”.

Mujer con cabeza rapada, anteojos y camisa estampada en un restaurante. Sonríe con las manos apoyadas en su rostro. Un corazón rojo digital sobre su mano
La presentadora Ernestina Pais sonríe con el rostro apoyado en sus manos en un establecimiento gastronómico, en una imagen compartida por su hijo Benicio Guyot. (Instagram)

Benicio eligió destacar el carácter de su madre, sus convicciones y su forma de encarar la vida: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore”, recordó. Y describió la particularidad de enfrentar un duelo atravesado por la exposición mediática: “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil”.

El joven, sin embargo, encontró en el cariño de los demás una fuente de consuelo. “Trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real”, compartió con sus seguidores.

La dedicatoria de Rocío Igarzabal para Ernestina Pais
La dedicatoria de Rocío Igarzabal para Ernestina Pais

El cierre del texto fue una enumeración de recuerdos con los que Benicio eligió quedarse: “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”. Y concluyó: “Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá”.

Mientras que Rocío Igarzábal, compañera en la obra de teatro El divorcio del año, también profundizó en sus redes sobre la angustia que le generaba la muerte de la actriz. “Ya borré esta historia mil quinientas veces porque no sé cómo hablar de estas cosas”, confesó la actriz en un video, visiblemente afectada, sobre las dificultades para poner en palabras sus sentimientos. Igarzábal admitió que le resulta “un poco raro todo este mundo de las redes sociales”, pero necesitaba compartir el golpe que significó perder “a una gran amiga, más allá de lo profesional y de todo lo que veníamos compartiendo”.

“Nunca me había pasado de que me toque tan de cerca algo así. Entonces, vengo reflexionando y pensándola todo el tiempo. Es muy difícil, pero también quiero seguir compartiéndoles el día a día, la vida, la alegría de vivir, que ella todo el tiempo tenía muy presente”, reflexionó. “La transición es rara, pero vamos a intentar”, concluyó.

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