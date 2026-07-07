Cómo convertir el celular en una caja registradora: aplica para empresas pequeñas en el mundo

El foco son los pequeños negocios y vendedores de países en desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visa lanzó tres herramientas que convierten el celular en una terminal de cobro, una billetera global y una plataforma de pagos, como si fuera una caja registradora completa.

Esta herramientas apuntan directamente a las pequeñas empresas y microvendedores de mercados emergentes que necesitan cobrar de forma digital, pero no tienen acceso a la tecnología tradicional de punto de venta.

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Según el Reporte Global de Visa de Macrotendencias de las PyMEs, el 99% de las pequeñas empresas encuestadas ya usa al menos una herramienta financiera digital, y el 85% asegura que esa herramienta le ayudó a crecer.

A eso se suma que aproximadamente 530 millones de los 1.300 millones de adultos no bancarizados del mundo ya tienen un teléfono celular, lo que convierte al dispositivo en la puerta de entrada más directa a la economía digital.

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Casi la totalidad de las PyMEs ya adoptó herramientas digitales, y la mayoría dice que les generó beneficios concretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Visa Accept

La primera herramienta se llama Visa Accept y permite que un microvendedor acepte pagos con tarjeta directamente desde su teléfono, a través de su cuenta Visa de débito o prepago.

No hace falta ningún hardware adicional: el comprador puede pagar acercando su tarjeta al celular del vendedor (Tap to Pay) o mediante un enlace de pago. Los fondos pueden llegar a la cuenta del vendedor casi en tiempo real.

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Para una pequeña empresa con flujo de caja ajustado, esa velocidad importa. El mismo reporte de Visa señala que uno de cada cinco negocios encuestados enfrenta problemas de flujo de caja de forma diaria o mensual, y que casi el 28% tuvo dificultades para acceder a crédito o financiamiento en los últimos 12 meses.

Visa Accept convierte el celular en terminal de cobro: el vendedor recibe pagos con tarjeta sin equipo adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visa Accept ya opera en más de 25 países, con socios bancarios como HNB en Sri Lanka, Banco Agromercantil de Guatemala, SACOMBANK y VPBank en Vietnam. Co-op Bank en Kenia, Access Bank, Omni Bank y Universal Merchant Bank en Ghana se sumarán en las próximas semanas. Para 2027, Visa espera que el servicio llegue a millones de comercios en todo el mundo.

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“Es una forma sencilla y segura para que los pequeños comercios reciban pagos directamente en su cuenta bancaria, sin necesidad de equipo especial”, dijo Ricardo Rivera, vicepresidente de Banca de Consumo y Pequeñas Empresas de Banco Agromercantil de Guatemala.

En qué consiste Visa Pay

La segunda herramienta es Visa Pay, que conecta billeteras digitales y apps de pago locales con la red global de Visa. Esto significa que un usuario puede pagar con la app que ya usa en su país, sin tarjeta física, en más de 175 millones de comercios que aceptan Visa en todo el mundo, tanto en línea como de forma presencial.

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Visa Pay enlaza las apps de pago locales con la red mundial de Visa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los comercios, la ventaja es poder aceptar más formas de pago sin complicar el proceso de cobro. Para el consumidor, su billetera habitual funciona igual en casa que en el extranjero.

Visa Pay ya está disponible en Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam, con planes de expansión global durante 2026.

Para qué funciona Visa Direct

La tercera herramienta es Visa Direct, la plataforma de pagos en tiempo real de Visa. Con ella, el dueño de una pequeña empresa puede usar su celular para enviar dinero a empleados, contratistas o repartidores, emitir reembolsos a clientes y mover fondos a través de fronteras hacia tarjetas, cuentas bancarias o billeteras digitales, desde la misma app que ya usa para recibir pagos.

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Visa Direct permite pagar a colaboradores y proveedores directo desde el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres herramientas responden a una demanda: el 56% de las PyMEs encuestadas por Visa quiere gestionar sus finanzas desde una única plataforma.

“Vemos un futuro en el que un solo celular es todo lo que un vendedor necesita para aceptar cualquier forma de pago que elijan sus clientes”, dijo Jonathan Kolozsvary de Visa.

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