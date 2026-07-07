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Cómo ver a James Rodríguez jugando Colombia vs. Suiza sin usar Pirlo TV, Roja Directa ni Fútbol Libre

El partido por los octavos de final dispara la fiebre por streaming, pero usar Pirlo TV, Roja Directa o Fútbol Libre expone a malware y robo de datos, por lo que se recomiendan apps oficiales

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Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026, cómo ver a James Rodríguez sin caer en apps pirata - REUTERS/Amanda Perobelli
Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026, cómo ver a James Rodríguez sin caer en apps pirata - REUTERS/Amanda Perobelli

El enfrentamiento entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, con James Rodríguez como figura central, ha generado una verdadera fiebre por el streaming, impulsando a miles de aficionados a buscar la mejor opción para no perderse ni un minuto del partido.

Sin embargo, el riesgo de recurrir a plataformas no autorizadas como Pirlo TV, Roja Directa o Fútbol Libre puede convertir la búsqueda de fútbol gratis en una puerta abierta a problemas técnicos, fraudes y ataques informáticos.

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La expectativa por uno de los duelos más importantes para la selección colombiana se refleja en la cantidad de usuarios que exploran alternativas online para seguir el juego desde cualquier dispositivo. Pero los especialistas advierten: la comodidad de una app pirata puede salir muy cara, afectando tanto la privacidad como el funcionamiento de tu televisor o celular.

En la imagen aparecen los capitanes de las selecciones que se medirán en el Estadio de Vancouver, el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente - crédito Reuters
El duelo en Vancouver se juega el 7 de julio y tiene opciones legales en Colombia, México, España y Estados Unidos, con plataformas de cable y streaming autorizadas que ofrecen mejor señal y menos riesgos que enlaces “gratis” compartidos en redes (James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente) - crédito Reuters

Cómo ver Colombia vs. Suiza de forma segura

El partido se disputará este martes 7 de julio a las 15:00 (hora Colombia) en el BC Place de Vancouver, Canadá. Aquí puedes ver los horarios en otras regiones:

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  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 14:00
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá: 15:00
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana, Venezuela: 16:00
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 17:00

Canales y plataformas oficiales para ver Colombia vs. Suiza:

  • Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Por qué evitar apps y sitios piratas de streaming

Aunque descargar una aplicación como Fútbol Libre puede parecer la salida fácil, los riesgos para la seguridad y el dispositivo son considerables. Según Kaspersky, Eset y otras firmas de ciberseguridad, las apps no oficiales suelen incluir bots publicitarios que inundan la pantalla con anuncios, descargadores hostiles que instalan programas maliciosos y, en el peor de los casos, troyanos y spyware capaces de robar datos bancarios y personales.

Tarjeta Roja TV Roja Directa Online en Colombia
Rota Directa y clones ponen en riesgo tu televisor o celular al buscar Colombia vs. Suiza

Además, estas plataformas requieren permisos excesivos. Algunas pueden modificar la configuración del televisor, instalarse como app de sistema y dificultar su eliminación. El malware más avanzado puede incluso cifrar archivos y pedir un rescate (ransomware), o enviar spam desde cuentas vinculadas al dispositivo.

Cómo pueden robar tus datos personales y bancarios

Los riesgos no se limitan a la publicidad invasiva o la mala calidad de la transmisión. Las aplicaciones piratas suelen emplear técnicas de phishing: solicitan contraseñas, datos bancarios o redirigen a sitios falsos donde la información es capturada y utilizada para fraudes.

Algunos malware pueden espiar mensajes, historial de navegación o incluso la ubicación del usuario, poniendo en peligro la privacidad y la seguridad financiera.

Cómo identificar apps falsas y proteger tus dispositivos

  • Analiza las reseñas y la reputación del desarrollador: Comentarios repetidos o demasiado positivos, errores gramaticales y pocas descargas son señales de alerta.
  • Revisa los permisos solicitados: Si la app pide acceso a funciones que no debería, es motivo inmediato para desconfiar.
  • Verifica la fecha de publicación y la información del desarrollador: Cambios mínimos en el nombre o falta de información clara son indicadores de riesgo.
Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Cómo detectar una app falsa para ver fútbol y proteger tus dispositivos en plena Copa Mundial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar aplicaciones no autorizadas puede llevar a fallos en el televisor, pérdida de garantía y hasta la necesidad de asistencia técnica o reemplazo del equipo. Además, el acceso ilegal a transmisiones deportivas puede implicar sanciones como la suspensión del servicio de internet o incluso consecuencias legales.

Autoridades internacionales, como INTERPOL, han alertado sobre el aumento de fraudes por apps falsas durante grandes eventos deportivos. La mejor defensa es la prevención: instalar solo aplicaciones oficiales y acceder a transmisiones a través de canales reconocidos.

Ver a James Rodríguez y la selección Colombia frente a Suiza es posible, seguro y legal si se opta por plataformas oficiales y se rechazan atajos inseguros como Fútbol Libre, Pirlo TV o Roja Directa. Proteger la privacidad, evitar el malware y disfrutar del partido sin sobresaltos es tan sencillo como elegir la opción correcta para acceder al Mundial 2026 desde tu dispositivo.

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