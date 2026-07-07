El sensible mensaje de una leyenda de Brasil a Lionel Messi tras la dramática clasificación de Argentina a cuartos del Mundial

La publicación de Rivaldo dedicada a Messi

La descomunal actuación de Lionel Messi con un gol y una asistencia en el Estadio Atlanta para la remontada de la Argentina ante Egipto en los octavos de final asombra al mundo porque demuestra un nivel notable a sus 39 años para ser el máximo anotador del Mundial 2026. Y una de las principales leyendas del fútbol se rindió a los pies del mejor jugador del mundo después de otra muestra de su inagotable talento.

Rivaldo, campeón del mundo y de América como futbolista de Brasil, escribió un sentido posteo en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de cinco millones de seguidores, con una foto de Messi al borde de las lágrimas en los Estados Unidos. "Qué garra, qué ganas de ganar, qué lucha y qué entrega de todos. Eso es lo que el hincha espera ver dentro de la cancha en una Copa del Mundo", escribió el ex jugador del Barcelona, entre otros equipos.

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A continuación, expuso la falta de palabras para seguir profundizando en el rendimiento del campeón del mundo en Qatar 2022: “Hablar de Lionel Messi es llover sobre mojado. ¡Qué jugador! A los 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta de Argentina: festeja, lucha, llora y, una vez más, resulta decisivo“.

“Soy brasileño, amo mi país y siempre voy a alentar a nuestra Selección. La rivalidad forma parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y un equipo que lo deja todo en la cancha”, aseguró. Cabe recordar que el Scratch fue eliminado este domingo por la Noruega de Erling Haaland en los octavos de final de la cita mundialista.

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Por último, Rivaldo finalizó su posteo con una breve frase: “Partidos como este engrandecen al fútbol y son dignos de una Copa del Mundo. Felicitaciones a Argentina por la clasificación”. La leyenda se sumó a las repercusiones generadas en la prensa internacional por la dramática remontada de la Albiceleste en 13 minutos para avanzar a los cuartos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, también dejó su reflexión en conferencia de prensa sobre su máxima figura: “Hablé un minuto. Ya no hablé por este Mundial, sino para lo que tenga que venir en el futuro, por los chicos que están en el banco, que lo tomen como ejemplo. Es algo maravilloso, podría haber dicho: ‘Erré el penal, nos vamos, ya está’. Lo vuelve a intentar, la pide, se me pone la piel de gallina. No quiero hablar solo de él porque los compañeros lo soportaron de manera increíble, es lo que es este grupo. Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora. Marca a todos los chicos que quieran jugar al fútbol. Argentina es esto, el que no es argentino no lo entiende. Cuando va todo bien, y cuando la cosa empeora, damos todo". Leo falló una pena máxima en el primer tiempo, luego de una infracción a Tagliafico en el área.

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Más tarde, Lionel Messi fue consultado por sus lágrimas en el campo de juego: “La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido. Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”.

La selección argentina volverá a jugar este sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City contra el ganador del encuentro entre Suiza y Colombia. Si pasa los cuartos, lo espera Inglaterra o Noruega en semifinales. El otro finalista se definirá con los cruces de Francia-Marruecos y España-Bélgica.

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