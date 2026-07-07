Daniel Scioli se reunió con un referente de Four Paws para avanzar en la relocalización de los animales del ex Zoológico de Luján

Flora, una tigresa que fue trasladada a Países Bajos en febrero, murió poco después a causa de cómo se deterioró su salud durante su estadía en Luján (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

Más de 60 grandes felinos permanecen en el predio del ex Zoológico de Luján desde que el establecimiento fue clausurado el 21 de febrero de 2020 por el Ministerio de Ambiente, tras denuncias y graves irregularidades. Seis años después del cierre, el lugar sigue siendo el escenario de uno de los operativos de relocalización de fauna silvestre más complejos encarados por el Estado argentino: el traslado progresivo de esos animales a santuarios especializados en distintos puntos del mundo. El proceso avanza con el respaldo de una organización internacional de bienestar animal y la coordinación directa de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, recibió este martes en Buenos Aires al veterinario Amir Khalil, referente de la organización Four Paws International, para analizar el estado del programa y definir las próximas etapas del operativo. El encuentro se enmarca en la agenda de bienestar animal que ambas partes sostienen desde hace meses y que tiene como eje central garantizar que los animales del predio sean trasladados a instalaciones con condiciones acordes a sus necesidades biológicas.

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De esa reunión surgió la confirmación de la siguiente fase del plan: para mediados de agosto está previsto un nuevo traslado internacional de 30 grandes felinos, divididos en dos grupos de 15 ejemplares cada uno. Un contingente tiene como destino un santuario en Estados Unidos y el otro será derivado a un santuario en Sudáfrica. El operativo representa el movimiento de mayor escala desde que se inició el proceso de reubicación del predio.

Khalil es un veterinario egipcio nacido en El Fayoum que lleva más de tres décadas al frente de misiones de rescate en zonas de conflicto y desastre. Director de Reveal and Rescue Response de Four Paws, su trayectoria incluye intervenciones en Mosul, Alepo y Kosovo, entre otros escenarios de crisis. Su participación en el caso del ex Zoológico de Luján responde al perfil de la organización, una ONG con sede en Suiza especializada en el rescate y la relocalización de animales en cautiverio con condiciones inadecuadas.

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La distribución de los 30 felinos entre ambos destinos —15 a Estados Unidos y 15 a Sudáfrica— responde a la capacidad de recepción de los santuarios y a los protocolos sanitarios de cada país. Cada traslado de esta naturaleza requiere evaluaciones veterinarias previas, acondicionamiento de los animales para el transporte y coordinación con organismos nacionales e internacionales. El vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el punto de partida habitual para este tipo de operaciones.

Daniel Scioli se reunió con Amir Khalil, de la organización Four Paws, para avanzar en la relocalización de los animales del ex Zoológico de Luján

El antecedente más reciente del programa se remonta al 23 de febrero de este año, cuando se concretó el primer traslado internacional de animales del predio. En esa oportunidad, los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados al Santuario de Belitsa, en Bulgaria, a 167 kilómetros de Sofía, gestionado por Four Paws junto a la Fundación Brigitte Bardot. La tigresa de Bengala Flora, por su parte, viajó al Felida Big Cat Sanctuary, en las afueras de Ámsterdam, en los Países Bajos. Los tres animales habían sido priorizados por la gravedad de sus cuadros clínicos tras una evaluación veterinaria integral realizada en noviembre de 2025, durante la cual el equipo de Four Paws examinó a más de 60 grandes felinos y a los dos osos que permanecían en el lugar.

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Lamentablemente, si bien los informes indicaron que Flora se estaba adaptando bien a su nuevo entorno, poco después comenzó a evidenciar “signos de dolor y malestar”.

Una evaluación médica en una clínica especialista reveló que estaba sufriendo de peritonitis severa (inflamación abdominal). El equipo veterinario se preparó para realizar una cirugía e hicieron todo lo posible para salvarla, pero Flora perdió la vida inesperadamente el 1 de abril. Una autopsia preliminar que se realizó al día siguiente confirmó el diagnóstico inicial como causa de la muerte.

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Las primeras imágenes de Flora, Gordo y Florencia en los santuarios de Europa a los que fueron trasladados en febrero

“Hoy quedan alrededor de sesenta grandes felinos en el ex zoológico de Luján. Es un trabajo enorme el que falta, pero estos primeros traslados son un mensaje de esperanza para todos los que alguna vez levantaron la voz por estos animales”, señaló Luciana D’Abramo, directora de Programas de Four Paws, en declaraciones recogidas por Infobae tras el operativo de febrero.

La intervención de la organización en el predio se activó luego de esa evaluación de noviembre de 2025, en la que el diagnóstico fue concluyente: múltiples animales presentaban patologías crónicas, estrés prolongado y condiciones de alojamiento incompatibles con los estándares internacionales de bienestar.

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Desde entonces, Four Paws trabaja en coordinación con la Brigada Ambiental de la Secretaría de Turismo y Ambiente, el municipio de Luján y organismos nacionales e internacionales para sostener el plan de reubicación. Scioli ya había adelantado que Argentina podría establecer un récord mundial al completar el traslado y reubicación en santuarios de los 60 grandes felinos del predio.