Una llamada de emergencia, una fractura y un título de la NBA: el lado B del campeonato de Mitchell Robinson con los Knicks

Mitchell Robinson, exjugador de los New York Knicks, vivió una de las temporadas más intensas de su carrera dentro y fuera de la cancha.
Un accidente familiar y una reacción impulsiva definieron el rumbo de los Knicks rumbo al título de la NBA, antes de que Robinson iniciara una nueva etapa en los Boston Celtics.
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Una lesión fuera de lo común
La lesión en la mano de Robinson, que llevó a una cirugía antes de las Finales de la NBA, no se produjo en el marco de un partido o entrenamiento.
El pívot confesó que, tras enterarse de un accidente automovilístico que involucró a su hermano menor, golpeó su camioneta en un momento de frustración. Esto le provocó una fractura en el nudillo que, hasta ese momento, el club había reportado como una “lesión fuera de la competencia”.
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El domingo 5 de julio, Robinson optó por aclarar la situación a través de una publicación en Facebook. Explicó que la lesión no tuvo relación con el deporte y que buscaba despejar las dudas generadas alrededor de su estado físico.
El jugador detalló cómo el episodio familiar se transformó en un hecho determinante antes de uno de los momentos más importantes de su carrera.
El silencio y el misterio antes de las Finales
Previo al inicio de las Finales frente a los San Antonio Spurs, la información oficial se limitaba a indicar que Robinson había sido operado por una lesión “externa al ámbito deportivo”.
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Ni la franquicia ni el propio jugador ofrecieron detalles sobre el origen del problema, lo que generó incertidumbre y especulaciones entre los aficionados y la prensa.
Pese a la cirugía y la incertidumbre, Robinson jugó todos los partidos de la serie final. Su presencia en la cancha fue clave para los Knicks, que lograron el campeonato en una serie muy disputada. El misterio acerca de su lesión recién se aclaró tras la conquista del título, cuando el propio jugador decidió contar públicamente lo ocurrido.
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El impacto emocional y el entorno familiar
Robinson relató que la secuencia de hechos comenzó tras una victoria de los Knicks ante Cleveland Cavaliers a fines de mayo. De regreso a Nueva York, recibió mensajes y llamadas sobre el accidente de su hermano menor.
Al contactar a su familia, vivió momentos de alta tensión al ver a su hermano inmóvil y con collarín durante una videollamada, lo que lo llevó a un estado de angustia y sensación de impotencia.
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En ese contexto emocional, el jugador golpeó su camioneta y sufrió la lesión en la mano. Robinson reconoció que la situación familiar se sumó a problemas personales y de pareja que arrastraba desde hacía meses, y que todo ese entorno influyó en su estado anímico durante la definición de la temporada.
Recuperación y título con los Knicks
Luego del episodio, Robinson consultó con médicos y trabajó en su recuperación física y mental. A pesar de las dificultades, logró presentarse en condiciones para disputar las Finales y contribuir al logro del campeonato.
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Tras la consagración, celebró el título junto a sus compañeros y compartió en redes sociales su alegría con el mensaje: “LO HICIMOS 2026 NBA CHAMPS.”
El título significó para Robinson no solo un logro deportivo, sino la culminación de una etapa marcada por desafíos personales y familiares. La organización de los Knicks y el cuerpo técnico respaldaron al jugador y valoraron su esfuerzo para superar la adversidad y mantenerse competitivo en el momento más exigente de la temporada.
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Nuevo destino y contrato millonario en Boston
Con el campeonato consumado, la carrera de Robinson sumó un nuevo capítulo. ESPN y el periodista Shams Charania informaron que el pívot firmó con los Boston Celtics por tres años y 47,4 millones de dólares. El acuerdo representa un cambio de escenario y la posibilidad de iniciar una etapa con nuevos objetivos.
En el cierre de su mensaje, Robinson reconoció las dificultades afrontadas durante la temporada y agradeció el apoyo recibido. La experiencia, lejos de debilitarlo, lo impulsó a buscar nuevos desafíos en la NBA.
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