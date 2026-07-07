Una llamada de emergencia, una fractura y un título de la NBA: el lado B del campeonato de Mitchell Robinson con los Knicks

El pívot Mitchell Robinson atravesó una experiencia personal crítica fuera de las canchas, que marcó su temporada y su destino en la NBA (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Mitchell Robinson, exjugador de los New York Knicks, vivió una de las temporadas más intensas de su carrera dentro y fuera de la cancha.

Un accidente familiar y una reacción impulsiva definieron el rumbo de los Knicks rumbo al título de la NBA, antes de que Robinson iniciara una nueva etapa en los Boston Celtics.

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Una lesión fuera de lo común

La lesión en la mano de Robinson, que llevó a una cirugía antes de las Finales de la NBA, no se produjo en el marco de un partido o entrenamiento.

La fractura en la mano de Robinson no fue consecuencia del baloncesto, sino de una reacción emocional tras una noticia familiar (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

El pívot confesó que, tras enterarse de un accidente automovilístico que involucró a su hermano menor, golpeó su camioneta en un momento de frustración. Esto le provocó una fractura en el nudillo que, hasta ese momento, el club había reportado como una “lesión fuera de la competencia”.

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El domingo 5 de julio, Robinson optó por aclarar la situación a través de una publicación en Facebook. Explicó que la lesión no tuvo relación con el deporte y que buscaba despejar las dudas generadas alrededor de su estado físico.

El jugador detalló cómo el episodio familiar se transformó en un hecho determinante antes de uno de los momentos más importantes de su carrera.

El silencio y el misterio antes de las Finales

El hermetismo sobre la causa de la lesión alimentó especulaciones hasta que el propio jugador aclaró lo sucedido (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

Previo al inicio de las Finales frente a los San Antonio Spurs, la información oficial se limitaba a indicar que Robinson había sido operado por una lesión “externa al ámbito deportivo”.

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Ni la franquicia ni el propio jugador ofrecieron detalles sobre el origen del problema, lo que generó incertidumbre y especulaciones entre los aficionados y la prensa.

Pese a la cirugía y la incertidumbre, Robinson jugó todos los partidos de la serie final. Su presencia en la cancha fue clave para los Knicks, que lograron el campeonato en una serie muy disputada. El misterio acerca de su lesión recién se aclaró tras la conquista del título, cuando el propio jugador decidió contar públicamente lo ocurrido.

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El impacto emocional y el entorno familiar

La situación familiar y las dificultades personales afectaron el ánimo de Robinson en el tramo decisivo de la temporada (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Robinson relató que la secuencia de hechos comenzó tras una victoria de los Knicks ante Cleveland Cavaliers a fines de mayo. De regreso a Nueva York, recibió mensajes y llamadas sobre el accidente de su hermano menor.

Al contactar a su familia, vivió momentos de alta tensión al ver a su hermano inmóvil y con collarín durante una videollamada, lo que lo llevó a un estado de angustia y sensación de impotencia.

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En ese contexto emocional, el jugador golpeó su camioneta y sufrió la lesión en la mano. Robinson reconoció que la situación familiar se sumó a problemas personales y de pareja que arrastraba desde hacía meses, y que todo ese entorno influyó en su estado anímico durante la definición de la temporada.

Recuperación y título con los Knicks

Pese a los obstáculos, Robinson logró reincorporarse y fue parte clave en la consagración de los Knicks en la NBA (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

Luego del episodio, Robinson consultó con médicos y trabajó en su recuperación física y mental. A pesar de las dificultades, logró presentarse en condiciones para disputar las Finales y contribuir al logro del campeonato.

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Tras la consagración, celebró el título junto a sus compañeros y compartió en redes sociales su alegría con el mensaje: “LO HICIMOS 2026 NBA CHAMPS.”

El título significó para Robinson no solo un logro deportivo, sino la culminación de una etapa marcada por desafíos personales y familiares. La organización de los Knicks y el cuerpo técnico respaldaron al jugador y valoraron su esfuerzo para superar la adversidad y mantenerse competitivo en el momento más exigente de la temporada.

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Nuevo destino y contrato millonario en Boston

Tras el campeonato, el pívot firmó un nuevo contrato con los Celtics, iniciando una etapa cargada de expectativas (Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn Images)

Con el campeonato consumado, la carrera de Robinson sumó un nuevo capítulo. ESPN y el periodista Shams Charania informaron que el pívot firmó con los Boston Celtics por tres años y 47,4 millones de dólares. El acuerdo representa un cambio de escenario y la posibilidad de iniciar una etapa con nuevos objetivos.

En el cierre de su mensaje, Robinson reconoció las dificultades afrontadas durante la temporada y agradeció el apoyo recibido. La experiencia, lejos de debilitarlo, lo impulsó a buscar nuevos desafíos en la NBA.

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