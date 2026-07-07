Quién es el famoso diseñador que es tío de una figura de la selección nacional: “Desde chico es fanático de Messi”

El diseñador Fabián Paz habla de su sobrino Nico Paz, jugador de la selección argentina de fútbol

El diseñador de moda Fabián Paz, conocido en el ambiente fashion argentino por sus más de veinte años de trayectoria, su paso como jurado por Corte y Confección y la firma de calzado Valdez que fundó junto a Guillermina Valdés, guarda un lazo familiar que sorprendió al panel de Puro Show: su sobrino es Nico Paz, el mediocampista que actualmente defiende los colores de la selección nacional argentina en el Mundial 2026 y que fue criado en España desde los doce años.

“Desde chico era re fanático de Messi”, reveló Fabián Paz durante la charla, con una sonrisa que mezcló el orgullo familiar y la complicidad. El diseñador, que construyó su nombre en el mundo de la moda a fuerza de trabajo y creatividad, lleva con discreción ese lazo con uno de los futbolistas más prometedores del fútbol argentino actual.

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Fabián Paz es, además, fundador de la marca PAZ, una propuesta de accesorios genderless elaborados de forma artesanal, y director creativo de Atelier Pucheta-Paz, la dupla que formó junto a Gustavo Pucheta tras representar a la Argentina en la MET Gala de 2024. Además, conduce junto a Iliana Calabró en Net TV. Su trayectoria arrancó en los años noventa, cuando estudió zapatería en Italia y volvió al país para diseñar para clientes particulares. Sus zapatos vistieron a figuras como Gustavo Cerati y la banda Miranda!, antes de que la sociedad con Valdés lo proyectara a la fama masiva.

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs. Argelia - Estadio Kansas City, Kansas City, Missouri, EE. UU. - 16 de junio de 2026. Nico Paz, de Argentina, entra como suplente en lugar de Lionel Messi. REUTERS/Claudia Greco

Pero en el living de Puro Show, el tema fue otro. El panel mostró fotos de su sobrino, Nico Paz, en una campaña gráfica y la reacción fue inmediata. “Mucha facha, ¿eh?”, respondió el diseñador entre risas. “La sensación que te da Nico Paz es que se levanta así. Sin esfuerzo”, apuntó uno de los conductores, y Fabián no lo desmintió: “Sí, es muy relajado. Sí, sí, sí”.

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El recorrido de Nico Paz hacia el fútbol de élite tiene nombre y apellido: Pablo Paz, su padre y hermano de Fabián, también defendió los colores de la selección argentina. Cuando el Real Madrid convocó al joven a sus inferiores, la familia tomó una decisión que el diseñador recuerda con claridad: “Vivían en Tenerife y a mi sobrino lo contrata el Real Madrid a los doce años. Se mudan todos a Madrid para acompañarlo, porque doce años no lo vas a mandar al seminario". La madre de Nico, de nacionalidad española, también formó parte de ese traslado que cambió la vida de todos.

El diseñador Fabián Paz (Mass)

Desde las inferiores del Real Madrid, Nico Paz dio el salto al primer equipo y llegó a debutar en la Champions League durante la temporada 2023-24. En agosto de 2024 fue cedido al Como de la Serie A italiana, bajo las órdenes del técnico Cesc Fàbregas, donde se consolidó como figura y vistió la camiseta número 10. Su crecimiento en el club italiano fue tal que, a fines de junio de 2026, el Real Madrid activó la cláusula de recompra de 9 millones de euros para luego venderlo de forma definitiva al Como por 60 millones de euros, con una opción unilateral de recompra para la temporada 2027-28. “Tras muchas semanas meditando, decidí que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día”, explicó el propio Nico Paz en sus redes sociales.

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Su debut con la selección mayor llegó el 15 de octubre de 2024, en la goleada 6-0 ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando el técnico Lionel Scaloni lo envió al campo a los 27 minutos del segundo tiempo. En esa misma noche, Nico Paz asistió a Lionel Messi, el jugador al que, según contó su tío Fabián, admiraba desde niño. El vínculo entre el joven y el astro rosarino cerró así un círculo que arrancó en la infancia y se materializó en la cancha del estadio Monumental.

Pablo Paz y su hijo Nico Paz

“Lo cuida mucho mi hermano, su madre. Está como muy contenido. Él todavía vive con la familia”, relató Fabián Paz, quien destacó que su sobrino no expone su vida privada en redes sociales. Ese perfil reservado se extiende también a su vida sentimental: el jugador tiene una novia llamada Emma y dos hermanas, aunque la familia prefiere mantener esos vínculos alejados del ojo público.

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Cuando el panel preguntó si la madre española de Nico alguna vez impulsó una carrera en la selección de España, Fabián Paz fue directo: “No, no, no”. La identidad argentina del jugador nunca estuvo en discusión, pese a los años de vida en Europa y la doble nacionalidad.

Al cierre de la charla, el diseñador resumió con una frase lo que piensa de su sobrino: “Si lo conocés, te juro que te enamorás, porque es muy, muy…”. El panel completó la idea con risas. Y Fabián Paz, que pasó de los zapatos artesanales a los estudios de televisión, demostró que la familia sigue siendo el hilo conductor de su historia, dentro y fuera de la moda.

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